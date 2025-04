La conferenza di Fabregas verso Lecce-Como: "Stagione finita per Sergi Roberto, come sta Nico Paz, la verità sull'interesse di Milan e Roma"

L'allenatore del Como presenta in conferenza stampa la trasferta di sabato a Lecce. Tra novità dall'infermeria e il proprio futuro.

Il successo di domenica scorsa contro il Torino ha certificato un aspetto: il Como è praticamente salvo, dall'alto dei 12 punti di distacco dal terzultimo posto. Ma ciò non significa che gli infortuni non stiano creando qualche preoccupazione.

A rivelarla è stato Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima partita: quella che la formazione lariana disputerà sabato pomeriggio a Lecce contro i salentini, formazione pesantemente invischiata nella lotta per non retrocedere.

Fabregas ha fatto il punto della situazione sull'infermeria del Como, che in realtà non è pienissima, ma che ora diventerà la seconda casa di un elemento di prestigio della rosa: la stagione di Sergi Roberto è infatti già finita.