La conferenza di Amorim prima di Milan-Lecce: il contatto con Cardinale, la squadra poco adatta, cosa succede con Modric

Da Milan-Benfica a Milan-Lecce in pochissimi giorni. Con un obiettivo: rialzare la testa in campionato dopo aver perso malamente l'esordio in Europa League.
Ruben Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i salentini toccando diversi argomenti: la partita in sé, ma anche e soprattutto il momento non semplice che la sua squadra sta affrontando.
Ecco dunque le dichiarazioni più interessanti di Amorim alla vigilia di Milan-Lecce.
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