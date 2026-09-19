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Amorim MilanGetty Images
Stefano Silvestri

La conferenza di Amorim prima di Milan-Lecce: il contatto con Cardinale, la squadra poco adatta, cosa succede con Modric

Serie A
Milan
Milan vs Lecce
R. Amorim

L'allenatore portoghese è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del posticipo di San Siro e pochi giorni dopo la sconfitta in Europa League contro il Benfica.

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Da Milan-Benfica a Milan-Lecce in pochissimi giorni. Con un obiettivo: rialzare la testa in campionato dopo aver perso malamente l'esordio in Europa League.

Ruben Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i salentini toccando diversi argomenti: la partita in sé, ma anche e soprattutto il momento non semplice che la sua squadra sta affrontando.

Ecco dunque le dichiarazioni più interessanti di Amorim alla vigilia di Milan-Lecce.


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  • LA TENSIONE POST BENFICA

    "Quando perdi non sei la stessa persona - ha detto Amorim a proposito delle ore e dei giorni successivi al ko col Benfica - Se è così allora c'è qualcosa che non va. La squadra è pronta per la partita, non possiamo cambiare il passato ma la prossima partita sì. Parlo con la squadra sempre, non solo quando si perde: ci sono tante cose da migliorare. Vogliamo essere pronti per domani sera".

    Sull'incontro con Ibrahimovic e il contatto con Cardinale:

    "È stata una visita di una persona che lavora col club. Il nostro focus è sul Lecce. Quella è stata solo una visita. Contatto con Cardinale? Cose normali, parliamo di cose del club, niente di speciale".

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  • LA SQUADRA NON ADATTA

    Amorim ha chiarito anche la propria dichiarazione di giovedì, secondo cui la rosa non sarebbe completamente adatta alla sua idea di calcio.

    "La mia idea di giocare a calcio non si basa sul modulo, ma sui principi: quello conta. Due cose possono essere vere allo stesso momento. Ho detto che quando si arriva in un nuovo club è impossibile avere tutte le caratteristiche giuste in ogni aspetto e per ogni evenienza. Questo è quello che ho detto. Capello mi ha fatto una domanda sulla fase offensiva, io ho detto che penso che dobbiamo difendere bene, soprattutto quando abbiamo la palla. Sono molto chiaro quando dico qualcosa, sarà difficile trovare mie dichiarazioni in cui sono incoerente. Sono molto chiaro sugli argomenti, sulle mie dichiarazioni, che sono molto coerenti".


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  • PULISIC, MOREIRA E CHUKWUEZE INSIEME?

    Christian Pulisic, Diego Moreira e Samuel Chukwueze in campo contemporaneamente: si può?

    "Tutti possono giocare insieme - ha risposto Amorim - Siete a conoscenza di tante cose che succedono qui durante la settimana, ma ci sono tante cose che non sapete e io devo fare le mie scelte. Possono giocare insieme. Magari domani vedrete qualcuno di questi giocare insieme".

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  • I SENATORI E MODRIC

    "Sono sempre chiaro con tutti - ha proseguito Amorim parlando del rapporto con i senatori della rosa - Ovviamente quando non giochi sei arrabbiato. Loro vogliono onestà. A volte non sei d'accordo con l'allenatore, ma se sei onesto con i tuoi giocatori loro capiscono. Basta guardare il nostro calendario dopo la sosta, giocheremo ogni 2-3 giorni. Ci dovremo far trovare pronti. Ci sono cose che vedo durante la settimana, io sono a conoscenza del carico fisico dei calciatori e del loro storico: devo gestire tutti questi fattori. Loro capiscono il mio ruolo e che devo fare delle scelte".

    Su Luka Modric, invece:

    "Cosa avete detto la settimana scorsa su Modric e sulla sua velocità? Ogni settimana ci sarà una formazione diversa. Come fate a gestire tre partite ogni settimana? Come fate a gestire i cambi? So bene che non è il vostro lavoro, ma il mio. Voglio solo spiegarvi queste cose. Possiamo avere questa conversazione ogni giorno. Fidatevi, nessuno vuole vincere più di me. Non penso solo a breve termine, ma sul lungo periodo. E penso al meglio per il club, non per me. Domani sceglierò una formazione pensando al fatto che nel secondo tempo vorrò spingere di più. Cerco di avere equilibrio in tutto, vincere e aiutare i calciatori".

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