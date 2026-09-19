La conferenza di Amorim prima di Milan-Lecce: il contatto con Cardinale, la squadra poco adatta, cosa succede con Modric

"Quando perdi non sei la stessa persona - ha detto Amorim a proposito delle ore e dei giorni successivi al ko col Benfica - Se è così allora c'è qualcosa che non va. La squadra è pronta per la partita, non possiamo cambiare il passato ma la prossima partita sì. Parlo con la squadra sempre, non solo quando si perde: ci sono tante cose da migliorare. Vogliamo essere pronti per domani sera".

Sull'incontro con Ibrahimovic e il contatto con Cardinale:

"È stata una visita di una persona che lavora col club. Il nostro focus è sul Lecce. Quella è stata solo una visita. Contatto con Cardinale? Cose normali, parliamo di cose del club, niente di speciale".