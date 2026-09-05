La conferenza di Amorim prima di Juventus-Milan: "Il voto al mercato, perché Tomori è stato reintegrato"

Tempo di primo big match stagionale per il Milan, tempo di primo big match stagionale anche per Ruben Amorim: c'è la Juventus sulla strada dei rossoneri, che fin qui hanno vinto due partite su due.
L'allenatore portoghese si è così presentato in conferenza stampa per analizzare i temi della grande sfida, in programma domenica alle 20.45. Ma non solo.
Dal mercato estivo appena concluso al reintegro a sorpresa di Tomori, ecco le dichiarazioni più interessanti di Amorim.
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