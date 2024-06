La comunicazione di Zirkzee sul futuro: Milan ancora in corsa

Nonostante l’inserimento del Manchester United, il Milan resta in pole per Zirkzee: ma l’olandese deciderà il suo futuro solo a Euro 2024 concluso.

L’attacco come reparto dove fare il grande investimento estivo in vista della prossima stagione: è questa la priorità rossonera in queste prime settimane di trattative.

Il Milan continua a lavorare al dopo Olivier Giroud e, nonostante la società rossonera tenga aperti più fronti (Lukaku, ma non solo), la prima scelta per il “9” del futuro resta sempre Joshua Zirkzee.

Per arrivare all’attaccante del Bologna i lavori vanno avanti ormai da tempo: se i rossoneri sono pronti ad attivare la clausola rescissoria dal valore di 40 milioni di euro e valida dal 1 luglio al 15 agosto, il nodo che al momento ha fatto arenare l’affare è rappresentato dalla mega richiesta di commissioni, intorno 15 milioni di euro, presentata dall’agente del ragazzo, Kia Joorabchian.

Ma, come riportato da ‘Calciomercato.com’, nelle ultime ore è arrivata una precisa comunicazione da parte dello stesso Zirkzee in merito al suo futuro.