La clamorosa protesta del Benfica contro l'arbitro Gustavo Correia: gli offre il premio di 'Migliore in campo'

Dalla sensazione di essere ad un passo da una vittoria pesantissima in ottica qualificazione alla prossima Champions League, alla paura di perdere nella maniera più clamorosa e dolorosa possibile.
Per il Benfica, sul campo del Famalicao, le cose si erano messe bel migliore dei modi nel primo tempo, grazie alle reti di Schjelderup e Richard Rios, ma poi la gara ha cambiato incredibilmente volto nella ripresa, dopo l'espulsione comminata al 55' ad Otamendi.
Un episodio che ha di fatto dato il via alla rimonta dei padroni di casa che, prima hanno accorciato don De Amorim, poi hanno pareggiato con Abubakar e infine, in un lunghissimo recupero di oltre 15', hanno anche sfiorato un incredibile tris negato solo dalla traversa.
Una partita dunque per cuori forti, ma a far parlare è stato soprattutto l'operato dell'arbitro Gustavo Correia.
Il Benfica lo ha contestato al punto di prendere una decisione clamorosa a fine gara: offrirgli il premio assegnato al 'Migliore in campo'.