La clamorosa protesta del Benfica contro l'arbitro Gustavo Correia: gli offre il premio di 'Migliore in campo'

"Non ci sono parole per il rigore negato nel primo tempo, era nettissimo. Ha cercato di impedire al Benfica di andare in Champions League. E' lo stesso arbitro che all'andata ha concesso un rigore al Casa Pia, ma che oggi non ha visto quello per noi, tanto che è dovuto intervenire il VAR. In occasione del secondo goal del Famalicao non c'era alcun calcio d'angolo e poi senza alcuna spiegazione ha dato 15' di recupero. E' venuto per fare in modo che il Benfica perdesse, è venuto per danneggiarci e non ci sono altre parole da dire".