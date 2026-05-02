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Rui Costa BenficaGetty
Leonardo Gualano

La clamorosa protesta del Benfica contro l'arbitro Gustavo Correia: gli offre il premio di 'Migliore in campo'

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Il Benfica furibondo per l'operato di Gustavo Correia, Rui Costa: "E' venuto per farci perdere, per fare in modo che non andassimo in Champions".

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Dalla sensazione di essere ad un passo da una vittoria pesantissima in ottica qualificazione alla prossima Champions League, alla paura di perdere nella maniera più clamorosa e dolorosa possibile.

Per il Benfica, sul campo del Famalicao, le cose si erano messe bel migliore dei modi nel primo tempo, grazie alle reti di Schjelderup e Richard Rios, ma poi la gara ha cambiato incredibilmente volto nella ripresa, dopo l'espulsione comminata al 55' ad Otamendi.

Un episodio che ha di fatto dato il via alla rimonta dei padroni di casa che, prima hanno accorciato don De Amorim, poi hanno pareggiato con Abubakar e infine, in un lunghissimo recupero di oltre 15', hanno anche sfiorato un incredibile tris negato solo dalla traversa.

Una partita dunque per cuori forti, ma a far parlare è stato soprattutto l'operato dell'arbitro Gustavo Correia.

Il Benfica lo ha contestato al punto di prendere una decisione clamorosa a fine gara: offrirgli il premio assegnato al 'Migliore in campo'.


  • "VOGLIO ESPRIMERE LA MIA INDIGNAZIONE"

    Dopo il triplice fischio finale di una sfida nella quale il Benfica, dal punto di vista arbitrale ha avuto certamente molto da recriminare, il presidente Rui Costa ha usato parole durissime nei confronti dell'arbitro Gustavo Correia.

    "Voglio esprimere tutta la mia indignazione per quanto accaduto oggi. Ci sono stati episodi cruciali e inaccettabili. Nessuno ha il diritto di decidere chi deve vincere i campionati o chi deve andare in Champions League. Il Benfica sta lottando per qualificarsi alla prossima Champions e quello che ha fatto oggi l'arbitro è stato cercare di impedire che ciò accadesse".

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  • "VOLEVA IMPEDIRCI DI ANDARE IN CHAMPIONS"

    "Non ci sono parole per il rigore negato nel primo tempo, era nettissimo. Ha cercato di impedire al Benfica di andare in Champions League. E' lo stesso arbitro che all'andata ha concesso un rigore al Casa Pia, ma che oggi non ha visto quello per noi, tanto che è dovuto intervenire il VAR. In occasione del secondo goal del Famalicao non c'era alcun calcio d'angolo e poi senza alcuna spiegazione ha dato 15' di recupero. E' venuto per fare in modo che il Benfica perdesse, è venuto per danneggiarci e non ci sono altre parole da dire".

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  • LE PAROLE DI MOURINHO

    José Mourinho, dopo la partita, parlando ai microfoni di Sport TV ha parlato di un Benfica chiamato ad un'impresa.

    "Dal momento che siamo quasi alla fine del campionato, questa partita dice molto su quello che è stato il torneo. Voglio congratularmi col Porto che è giustamente campione, ma anche con i miei giocatori per il coraggio mostrato, soprattutto oggi. Ci servirà un miracolo per arrivare secondi davanti allo Sporting, ma penso che ce la faremo".

  • IL PREMIO PER L'ARBITRO

    Il Benfica, ha portato avanti la sua protesta contro l'operato dell'arbitro, decidendo di fare un gesto clamoroso.

    Attraverso il proprio profilo X, ha infatti pubblicato un post con il quale ha voluto offrire il premio di 'Migliore in campo' proprio al direttore di gara.



    "Il Benfica offre il premio di 'Uomo Partita' all'arbitro Gustavo Correia e al resto della squadra arbitrale".

    A vincere in realtà il premio era stato Andreas Schjelderup che, dopo la partita, non ha voluto rilasciare dichiarazioni dribblando dunque l'intervista che viene fatta al colui che viene nominato "Homen do Jogo".

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