La clamorosa papera di Milinkovic-Savic: Sarr ringrazia e porta in vantaggio il Verona a Torino

Torino vs Hellas Verona

Il portiere serbo perde tempo nel rilancio e regala il vantaggio all'avversario. Lo stesso Sarr aveva provocato un rigore pochi minuti prima.

Un errore del genere, da Vanja Milinkovic-Savic, se lo sarebbero attesi in pochi. Sia per la bravura del portiere serbo nel gioco con i piedi, sia per la stagione eccellente da lui trascorsa fino a questo momento.

E invece proprio lui, Milinkovic-Savic, si è reso protagonista della topica del weekend nel secondo tempo di Torino-Verona: una papera da Mai dire Gol che ha permesso agli ospiti di passare momentaneamente in vantaggio all'Olimpico Grande Torino.

A ringraziare è stato Amin Sarr, attaccante dell'Hellas, passato dalle stalle alle stelle in un amen: proprio lui, pochi minuti prima, aveva provocato un calcio di rigore a favore del Torino.