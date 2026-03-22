La clamorosa bocciatura di David e Openda, restano fuori contro il Sassuolo: Spalletti gli ha preferito anche Milik

Juventus-Sassuolo, oltre al pareggio che complica parecchio la corsa Champions dei bianconeri, ha emesso un altro verdetto che potrebbe essere definitivo.
Nonostante il risultato da recuperare Luciano Spalletti ha lasciato in panchina per tutta la gara sia Jonathan David che Lois Openda.
I due, arrivati durante il calciomercato estivo come potenziali titolari nell'attacco della Juventus, oggi sono di fatto diventati le ultimissime scelte dell'allenatore.
Tanto che il futuro di entrambi potrebbe essere lontano da Torino.