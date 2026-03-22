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David Openda JuventusGetty Images
Lelio Donato

La clamorosa bocciatura di David e Openda, restano fuori contro il Sassuolo: Spalletti gli ha preferito anche Milik

I due attaccanti arrivati la scorsa estate sono usciti dalle rotazioni di Spalletti. Il futuro di Openda sembra già lontano dalla Juventus, ma ora rischia anche Jonathan David.

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Juventus-Sassuolo, oltre al pareggio che complica parecchio la corsa Champions dei bianconeri, ha emesso un altro verdetto che potrebbe essere definitivo.

Nonostante il risultato da recuperare Luciano Spalletti ha lasciato in panchina per tutta la gara sia Jonathan David che Lois Openda.

I due, arrivati durante il calciomercato estivo come potenziali titolari nell'attacco della Juventus, oggi sono di fatto diventati le ultimissime scelte dell'allenatore.

Tanto che il futuro di entrambi potrebbe essere lontano da Torino.

  • NON SOLO VLAHOVIC, ANCHE MILIK PRIMA DI LORO

    Se l'ingresso in campo di Dusan Vlahovic prima di David e Openda contro il Sassuolo non può essere considerato una sorpresa, ha stupito molti la scelta di gettare nella mischia Milik piuttosto che i due colpi del mercato estivo.

    Spalletti d'altronde già nell'intervista pre-partita a 'Sky Sport' aveva così risposto alla domanda sulle tante soluzioni offensive a sua disposizione: "Tre attaccanti in panchina con Vlahovic? No, sono quattro, c'è anche Milik".

    Il polacco per caratteristiche è un attaccante molto gradito da Spalletti. Così il tecnico ha preferito inserire Milik per l'assalto finale piuttosto che David e Openda, entrambi ritenuti non adatti a riempire l'area di rigore avversaria.

    Una scelta tecnico-tattica, certo, ma anche un segnale chiaro in vista del futuro. Spalletti ha già deciso su chi puntare, insomma.

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  • ZERO MINUTI NELLE ULTIME TRE PER OPENDA

    La bocciatura di Lois Openda è ormai chiara da settimane. E pressoché definitiva.

    L'ex Lipsia non è mai subentrato nelle ultime tre partite di campionato e ha giocato appena un minuto contro la Roma, quando Spalletti gli aveva preferito perfino Gatti come centravanti.

    Nonostante il riscatto obbligatorio che la Juventus eserciterà al termine della stagione, dunque, il destino di Openda sarà probabilmente lontano da Torino.

    Toccherà alla società trovare una soluzione per Openda, magari in prestito, che eviti di generare una sanguinosa minusvalenza.

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  • DAVID RISERVA DI BOGA NELLE ULTIME DUE

    Spalletti ha invece concesso parecchie occasioni a Jonathan David, un po' per scelta e molto perché a corto di reali alternative nel ruolo.

    Dopo il cambio già all'intervallo durante Juventus-Pisa però il canadese praticamente non ha visto più il campo.

    Il tecnico infatti a Udine ha provato Yildiz falso 9, spostando poi Boga nel ruolo peraltro con ottimi risultati. E così ha confermato la stessa formazione anche contro il Sassuolo.

    E quando c'era da cercare di vincere la partita Spalletti ha inserito Vlahovic, appena recuperato dopo quattro mesi. E pure Milik che non giocava addirittura da quasi due anni.

    Nel caso di David la cessione al termine della stagione non è scontata. Ma se ci fosse l'opportunità di arrivare ad un attaccante più fisico anche l'ex Lille potrebbe finire sul mercato.

  • UN SEGNALE CHIARO

    Le mosse di Spalletti durante Juventus-Sassuolo sono sembrate un segnale forte e chiaro nei confronti della società.

    Il tecnico bianconero a gennaio aveva ripetutamente chiesto l'acquisto di un attaccante d'area di rigore che potesse sopperire all'assenza di Vlahovic.

    Ma la Juventus non è riuscita ad accontentarlo così Spalletti ha cercato di fare con quello che aveva.

    Appena recuperati due attaccanti più adatti al suo stile di gioco però ecco la scelta di inserirli entrambi, seppure non al meglio, lasciando in panchina i presunti colpi della scorsa estate.

    E chissà che durante i prossimi colloqui sul rinnovo del tecnico non si affronti anche la questione numero 9. Spalletti, intanto, la sua scelta l'ha fatta.

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