La clamorosa bocciatura di David e Openda, restano fuori contro il Sassuolo: Spalletti gli ha preferito anche Milik

Spalletti ha invece concesso parecchie occasioni a Jonathan David, un po' per scelta e molto perché a corto di reali alternative nel ruolo.

Dopo il cambio già all'intervallo durante Juventus-Pisa però il canadese praticamente non ha visto più il campo.

Il tecnico infatti a Udine ha provato Yildiz falso 9, spostando poi Boga nel ruolo peraltro con ottimi risultati. E così ha confermato la stessa formazione anche contro il Sassuolo.

E quando c'era da cercare di vincere la partita Spalletti ha inserito Vlahovic, appena recuperato dopo quattro mesi. E pure Milik che non giocava addirittura da quasi due anni.

Nel caso di David la cessione al termine della stagione non è scontata. Ma se ci fosse l'opportunità di arrivare ad un attaccante più fisico anche l'ex Lille potrebbe finire sul mercato.