Perché il Manchester City deve pensarci bene prima di cedere Rodri al Real Madrid: Maresca rischia di avere grossi problemi

La carriera di Rodri è stata pesantemente condizionata dalla temuta rottura del legamento crociato anteriore subita nel settembre 2024, un mese prima di sollevare il Pallone d'Oro a Parigi, con una serie di successivi acciacchi che gli hanno in gran parte impedito di ritrovare il suo ritmo.

Il City indicherà nell'assenza sporadica del centrocampista e nella ripetuta necessità di reinserirlo gradualmente in campo una parte enorme della ragione per cui non è riuscito a conquistare il titolo di campione dalla stagione 2023-24, prima che iniziassero i suoi problemi fisici, dopo aver dominato in precedenza. Prima di allora aveva saltato soltanto sette partite con il club.

Tuttavia, Rodri ha ricordato puntualmente di cosa è capace sul palcoscenico più grande in assoluto quest'estate, proprio come Guardiola aveva previsto che sarebbe successo nell'ottobre dello scorso anno quando disse: "Al Mondiale sarà il miglior Rodri, e la prossima stagione sarà il miglior Rodri".

Il 30enne è stato determinante nel trionfo della Spagna al Mondiale in Nord America, dettando i tempi dalla base del centrocampo per la squadra di Luis de la Fuente e spezzando innumerevoli attacchi avversari.

Questa è stata un'ulteriore prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, del fatto che Rodri sarà semplicemente insostituibile per il City quando arriverà il momento della sua partenza. E il club potrebbe davvero essere privato del "miglior Rodri" se lui dovesse percepire che quel momento è arrivato dopo la fine della scintillante era di Guardiola, con appena un anno rimanente sul suo contratto.