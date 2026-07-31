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Rodri Man City GFXGOAL
Krishan Davis

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Perché il Manchester City deve pensarci bene prima di cedere Rodri al Real Madrid: Maresca rischia di avere grossi problemi

Analysis
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E. Maresca
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Il Real Madrid sta cercando di ingaggiare Rodri dal Manchester City, il che lascerebbe il nuovo allenatore Enzo Maresca con alcuni grossi problemi a centrocampo

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Il Manchester City sta già entrando nell'ignoto mentre si adatta alla vita dopo Pep Guardiola, ma questa transizione estenuante potrebbe presto diventare molto più dura. Questo perché il centrocampista simbolo Rodri potrebbe essere in procinto di trasferirsi al Real Madrid, che è fiducioso di poter chiudere quella che sarebbe un'operazione clamorosa per il capitano della Spagna vincitrice della Coppa del Mondo.

Le prestazioni metronomiche del 30enne in Nord America hanno convinto il Real Madrid a riaccendere il proprio interesse per un obiettivo di lungo corso e, secondo quanto riferito, il club ritiene di poterlo portare al Bernabeu prima della scadenza del mercato del 1 settembre.

Attorno all'addio di Rodri c'è un'aria di inevitabilità: la decisione di Guardiola di farsi da parte ha segnato la fine di un'era per il Manchester City, con anche altri senatori in procinto di andare via, e lo spagnolo è entrato nell'ultimo anno del suo contratto all'Etihad dopo aver accarezzato l'idea di tornare nella sua patria e nella sua città natale all'inizio del 2026.

«Mi piacerebbe giocare di nuovo in Spagna, nella Liga, a Madrid? Mi piacerebbe tornare, sì, ovviamente», ha detto ai giornalisti durante la pausa per le nazionali di marzo. Parlando nello specifico di un trasferimento al Real, ha aggiunto: «Non si può rifiutare uno dei migliori club del mondo».

Per il Manchester City è già stata un'estate di cambiamenti sismici, perché l'addio di Guardiola lascia un vuoto impossibile da colmare, ma perdere il suo maestro del centrocampo getterebbe ancora più incertezza su ciò che lo attende all'inizio della vita sotto Enzo Maresca.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Insostituibile

    La carriera di Rodri è stata pesantemente condizionata dalla temuta rottura del legamento crociato anteriore subita nel settembre 2024, un mese prima di sollevare il Pallone d'Oro a Parigi, con una serie di successivi acciacchi che gli hanno in gran parte impedito di ritrovare il suo ritmo.

    Il City indicherà nell'assenza sporadica del centrocampista e nella ripetuta necessità di reinserirlo gradualmente in campo una parte enorme della ragione per cui non è riuscito a conquistare il titolo di campione dalla stagione 2023-24, prima che iniziassero i suoi problemi fisici, dopo aver dominato in precedenza. Prima di allora aveva saltato soltanto sette partite con il club.

    Tuttavia, Rodri ha ricordato puntualmente di cosa è capace sul palcoscenico più grande in assoluto quest'estate, proprio come Guardiola aveva previsto che sarebbe successo nell'ottobre dello scorso anno quando disse: "Al Mondiale sarà il miglior Rodri, e la prossima stagione sarà il miglior Rodri".

    Il 30enne è stato determinante nel trionfo della Spagna al Mondiale in Nord America, dettando i tempi dalla base del centrocampo per la squadra di Luis de la Fuente e spezzando innumerevoli attacchi avversari.

    Questa è stata un'ulteriore prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, del fatto che Rodri sarà semplicemente insostituibile per il City quando arriverà il momento della sua partenza. E il club potrebbe davvero essere privato del "miglior Rodri" se lui dovesse percepire che quel momento è arrivato dopo la fine della scintillante era di Guardiola, con appena un anno rimanente sul suo contratto.

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  • RodriGetty Images

    «Ogni allenatore vuole Rodri»

    Da parte sua, il sostituto di Guardiola, l'ex tecnico della prima squadra del City e allenatore del Chelsea Maresca, non è affatto sorpreso dall'interesse per il perno del suo centrocampo, anche se probabilmente dovrebbe essere molto più preoccupato per la possibile partenza del giocatore.

    «Prima di tutto devo dire che attorno ai grandi giocatori ci sono sempre delle speculazioni, quindi non sono preoccupato per questo», ha detto il tecnico italiano nella sua prima conferenza stampa da quando ha iniziato a lavorare al City Campus. «Penso che sia normale, anche perché hanno vinto la Coppa del Mondo, perché lui è uno dei migliori giocatori.

    «Penso che ogni allenatore voglia avere Rodri perché è un top player. Ma ora, operazione lunedì [alla schiena]. Ha bisogno di una vacanza, ha bisogno di riposare e recuperare e poi tornerà con noi».

    Quello che il nuovo allenatore deve ricordare è che Rodri è stato e continuerebbe a essere essenziale per il modo di giocare del City, spostandosi tra vari ruoli nel sistema tipicamente fluido di Maresca e facendo partire le azioni dalle retrovie, per non parlare delle qualità di leadership che porta con sé da capitano vincitore della Coppa del Mondo.

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rivoluzione necessaria

    Al di là di Rodri e del nuovo acquisto da 116 milioni di sterline (155 milioni di dollari) Elliot Anderson, Maresca non eredita una rosa del City ricca di centrocampisti che abbiano mostrato il livello necessario per portare avanti l’eredità dello spagnolo, e questo dovrebbe essere un motivo di seria preoccupazione per il tecnico se il suo maestro dovesse davvero tornare in patria quest’estate.

    Nico Gonzalez, che sulla carta dovrebbe essere il sostituto naturale ruolo per ruolo, acquistato anche in parte per coprire l’assenza del connazionale durante lo stop per la rottura del legamento crociato anteriore, è stato uno dei punti più bassi della campagna acquisti di gennaio del City nel 2025, apparentemente senza riuscire a lasciare un’impressione duratura su Guardiola e trascorrendo la maggior parte della seconda metà della scorsa stagione in panchina. È stato suggerito che potrebbe essere ceduto.

    Anche Tijjani Reijnders non è riuscito a convincere con continuità dopo una partenza lanciata in seguito al trasferimento da 46 milioni di sterline dall’AC Milan della scorsa estate, ritrovandosi anche lui a interpretare un ruolo molto più marginale dopo l’inizio del nuovo anno. Presumibilmente la speranza sarà che possa fare un salto di qualità nella prossima stagione dopo essersi adattato ai ritmi del calcio inglese.

    Poi ci sono Mateo Kovacic, Rico Lewis e Kalvin Phillips, che secondo quanto riferito sono stati tutti ritenuti in esubero all’Etihad. Se si toglie anche Rodri dall’equazione a centrocampo, allora il City si ritroverebbe improvvisamente con un enorme lavoro da fare sul mercato.

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  • Elliot Anderson England 2026Getty

    L’occasione di Anderson?

    Anche se avrebbe sicuramente apprezzato la possibilità di giocare al fianco di Rodri, Anderson sentirà di avere un'opportunità per imporsi come nuovo numero 6 del club se il vincitore del Pallone d'Oro dovesse davvero trasferirsi a Madrid.

    Nel corso della sua ascesa fulminea al Nottingham Forest, durante la quale è diventato una pedina chiave dell'Inghilterra di Thomas Tuchel, il 23enne si è rapidamente affermato come uno dei migliori centrocampisti completi in circolazione, distinguendosi in particolare per le sue qualità da regista arretrato combattivo.

    Nella scorsa stagione di Premier League, Anderson ha recuperato il possesso più volte di chiunque altro (306) e ha vinto più duelli di tutti (297), pur restando in testa alle statistiche creative del Forest nonostante la presenza di Morgan Gibbs-White, creando 54 occasioni per i compagni di squadra, di cui nove grandi occasioni. Al Mondiale 2026, ha fatto registrare il maggior numero di tackle, a pari merito (18), un primato condiviso proprio con Rodri.

    In breve, sa fare tutto e sembra pronto ad assumersi la responsabilità di essere il nuovo perno del centrocampo del City se lo spagnolo dovesse partire.

    Tuttavia, potrebbe anche avere supporto. È stato riportato che il club potrebbe anticipare l'arrivo dell'obiettivo per il ruolo di centrocampista difensivo Ayyoub Bouaddi, la rivelazione del Marocco nella sua campagna al Mondiale, a seconda di ciò che accadrà con Rodri. In precedenza era stato suggerito che avrebbero immediatamente rimandato in prestito il 18enne al Lille.

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  • Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

    Transizione difficile

    Ciononostante, il Manchester City sta per intraprendere quella che sarà certamente una transizione estenuante sotto il suo nuovo allenatore, con Guardiola che lascerà un vuoto incolmabile nel cuore del club. La perdita di un altro membro esperto della rosa non farebbe che rendere tutto ancora più difficile.

    Figure chiave dello spogliatoio come Bernardo Silva, nominato capitano la scorsa stagione, e John Stones si sono già trasferiti alla scadenza dei loro contratti, unendosi rispettivamente al Madrid e all'Inter, privando Maresca di due leader abituati a vincere.

    Se combinato con l'addio carico di emozione di Guardiola, si tratta già di un cambiamento epocale per il City. Trattenere Rodri offrirebbe almeno un minimo di rassicurazione, ma la sola idea di una sua partenza rende davvero l'idea della sfida che c'è davanti.

    La dirigenza del club sarà determinata a evitare il livello di instabilità che ha colpito squadre come il Manchester United e l'Arsenal dopo l'addio dei loro allenatori simbolo, Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger, ma non c'è alcuna garanzia che Maresca sarà un grande successo alla luce della sua esperienza altalenante al Chelsea.

    Molto dipenderebbe da una continuità quanto mai necessaria attorno all'italiano, ma il potenziale trasferimento di Rodri al Real Madrid non farebbe che aumentare il caos.

  • Enzo MarescaGetty

    «Date tempo»

    Maresca, però, mantiene i nervi saldi mentre si prepara a quella che sarà finora la sfida più grande della sua carriera da allenatore.

    «Voglio dire che è un privilegio, perché il motivo per cui il club ha deciso di puntare su di me è un privilegio», ha detto quando gli è stato chiesto di seguire le orme di Guardiola. «L’ho detto tante volte, considero Pep il miglior allenatore del mondo negli ultimi 20-25 anni. È una sfida.

    «Anche la storia dell’allenatore che resta molti anni nello stesso club mostra che si fa un po’ fatica. Sir Alex, Arsene. Ma è anche una sfida fare le cose nel modo giusto».

    Qualunque cosa accada, l’ex allenatore del Chelsea crede che la “tempo” sarà fondamentale. «Conosco piuttosto bene l’organizzazione e le persone all’interno del club per via degli anni passati qui. Ho appena detto prima che quando un club ha tre [sic] allenatori in quasi 20 anni, questo mostra quanto sia serio. La struttura capisce che bisogna dare tempo a tutto.

    «L’organizzazione è la cosa principale. Questo club e questa organizzazione hanno avuto tre [sic] allenatori in 17 anni. Non è normale e non è successo spesso. Sono fiducioso che possiamo continuare a fare un grande lavoro e proseguire il lavoro fatto negli ultimi 14, 15 anni da quando Roberto Mancini era qui».

    Nonostante il suo atteggiamento rilassato, sarà una stagione accidentata all’Etihad il prossimo anno. Maresca spera disperatamente di avere Rodri al suo fianco.

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