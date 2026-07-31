Perché il Manchester City deve pensarci bene prima di cedere Rodri al Real Madrid: Maresca rischia di avere grossi problemi

Il Manchester City sta già entrando nell'ignoto mentre si adatta alla vita dopo Pep Guardiola, ma questa transizione estenuante potrebbe presto diventare molto più dura. Questo perché il centrocampista simbolo Rodri potrebbe essere in procinto di trasferirsi al Real Madrid, che è fiducioso di poter chiudere quella che sarebbe un'operazione clamorosa per il capitano della Spagna vincitrice della Coppa del Mondo.
Le prestazioni metronomiche del 30enne in Nord America hanno convinto il Real Madrid a riaccendere il proprio interesse per un obiettivo di lungo corso e, secondo quanto riferito, il club ritiene di poterlo portare al Bernabeu prima della scadenza del mercato del 1 settembre.
Attorno all'addio di Rodri c'è un'aria di inevitabilità: la decisione di Guardiola di farsi da parte ha segnato la fine di un'era per il Manchester City, con anche altri senatori in procinto di andare via, e lo spagnolo è entrato nell'ultimo anno del suo contratto all'Etihad dopo aver accarezzato l'idea di tornare nella sua patria e nella sua città natale all'inizio del 2026.
«Mi piacerebbe giocare di nuovo in Spagna, nella Liga, a Madrid? Mi piacerebbe tornare, sì, ovviamente», ha detto ai giornalisti durante la pausa per le nazionali di marzo. Parlando nello specifico di un trasferimento al Real, ha aggiunto: «Non si può rifiutare uno dei migliori club del mondo».
Per il Manchester City è già stata un'estate di cambiamenti sismici, perché l'addio di Guardiola lascia un vuoto impossibile da colmare, ma perdere il suo maestro del centrocampo getterebbe ancora più incertezza su ciò che lo attende all'inizio della vita sotto Enzo Maresca.