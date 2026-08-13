Quanto guadagna il Milan dal passaggio di Tijani Reijnders dal Manchester City all'Al Qadsiah per 60 milioni di euro? L'olandese è stato venduto a una base fissa di 54,9 milioni e ha fatto registrare una plusvalenza di 41,9 milioni nell'esercizio 2024/25.
La cessione di Reijnders fa guadagnare il Milan: quanto incassano i rossoneri dal suo trasferimento in Arabia Saudita
I BONUS
La struttura dei bonus pattuita dalla gestione Furlani prevedeva obiettivi sia di squadra che individuali:
- €5M: Qualificazione del City alla Champions League 2026/27
- €2M: Vittoria della Champions League 2025/26
- €1M: Vittoria della Premier League
- €1M: Premio di Giocatore dell'Anno in Premier League
- €2M: Vittoria del Pallone d'Oro
- €3M: Legati alla permanenza al City oltre il 2030 (1 milione all'anno)
QUANTO GUADAGNA IL MILAN
Nel contratto stipulato tra i due club è stata inserita una clausola specifica: se il Manchester City avesse ceduto Reijnders a titolo definitivo prima del 2030, il Milan avrebbe maturato immediatamente l'intero importo dei 14 milioni di euro di bonus,indipendentemente dal reale raggiungimento dei traguardi sportivi sul campo.
Ergo, se la trattativa con l'Al Qadsiah per circa 60 milioni di euro dovesse concretizzarsi e il giocatore dovesse accettare il trasferimento, per il bilancio 2026/27 del Milan scatterebbe l'incasso immediato dei 14 milioni di euro residui sotto la voce "altri proventi da gestione giocatori".
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