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Davide AncelottiGetty Images
Lelio Donato

La carriera di Davide Ancelotti, nuovo allenatore del Lille: gli anni con papà Carlo, l'esperienza al Botafogo e il sogno Milan

Ligue 1
Lille

Il figlio di Carlo Ancelotti guiderà il Lille dopo i Mondiali, per lui si tratta della prima panchina europea dopo l'esperienza al Botafogo. Ma il sogno di Davide sarebbe allenare il Milan.

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Prima panchina europea per Davide Ancelotti che è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Lille.

Il figlio di Carlo, insieme al quale affronterà l'avventura ai Mondiali col Brasile, è pronto a spiccare definitivamente il volo da solo dopo la breve esperienza al Botafogo.

Anche se il sogno di Davide Ancelotti sarebbe un altro e ha i colori rossoneri del Milan, club per cui fa il tifo da sempre e a cui è strettamente legato anche per ragioni familiari.

Ma com'è andata fin qui la sua carriera in panchina?

  • ANCELOTTI ALLENATORE DA REMOTO

    Il Lille, che ha chiuso il campionato francese al terzo posto dietro PSG e Lens dunque giocherà la Champions League, ha scelto Davide Ancelotti come successore di Bruno Genesio.

    Una scelta spiegata in conferenza stampa dal presidente del club, Olivier Letang, non senza un pizzico di ironia: "Mi è bastato un colloquio con lui per capire che si tratta della persona giusta per il nostro club. Lo abbiamo preso perché si chiama Davide, non Carlo... E anche perché Carlo non era disponibile".

    Ancelotti junior almeno inizialmente lavorerà da remoto dato che prima deve affiancare il padre ai Mondiali col Brasile, poi sarà libero di iniziare una nuova avventura. La prima da allenatore in Europa di cui si è detto "fiero".

    Se tutto andrà bene per il Brasile, Davide Ancelotti non ci sarà al raduno del 2 luglio dato che la finale dei Mondiali è fissata per il 20 luglio. Dunque parlerà ai giocatori del Lille solo tramite video.

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  • LA FORMAZIONE E GLI ANNI COL PADRE CARLO

    Davide Ancelotti, che oggi ha 36 anni, si è avvicinato al lavoro da allenatore grazie al padre Carlo ovvero uno dei tecnici più vincenti nella storia del calcio.

    Al suo fianco, dal PSG all'Everton passando per Napoli, Real Madrid e Bayern Monaco, c'è sempre stato Davide che lo ha seguito anche in Brasile dove ha intrapreso la prima esperienza da allenatore chiusa a metà dicembre.

    Qualche anno fa, in un'intervista ad 'AS, Davide Ancelotti aveva spiegato: "Lavorare con mio padre, per certi aspetti, genera molte aspettative e questo mi dà molta motivazione, voglia di farcela. Non posso dire di avere la stessa fame di chi viene dal basso, perché ho la fortuna di venire da una famiglia in cui non mi è mancato nulla. Potrebbero dire: 'questo sta bene, non ha fame'. Ebbene, la fame di vittoria la ritrovo in altre cose, nella necessità di dover dimostrare, nel soddisfare le aspettative, nei sospetti generati dall'essere figlio dell'allenatore... Tutto questo per me diventa motivazione".

    Davide Ancelotti, dopo la laurea in Scienze Motorie a 22 anni, ha ottenuto punteggi altissimi nei corsi da allenatore. E dietro i successi del padre ci sarebbero anche alcuni suoi schemi, specie su calcio piazzato.



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  • LA PRIMA VOLTA AL BOTAFOGO

    Come detto, prima del Lille, Davide Ancelotti ha avuto una sola esperienza da allenatore col Botafogo.

    In realtà il figlio del CT del Brasile è rimasto sulla panchina del club verdeoro appena cinque mesi, di comune accordo.

    Il Botafogo di Ancelotti ha chiuso il campionato al sesto posto e senza mai perdere nelle ultime dieci partite, di cui cinque vinte.

    La rottura, avvenuta a dicembre 2025, sarebbe arrivata per divergenze sullo staff di Ancelotti jr e in particolare sul ruolo del preparatore atletico Guerra.

    Da quel momento Davide è tornato stabilmente al fianco di papà Carlo per preparare la spedizione del Brasile ai Mondiali.

  • IL SOGNO MILAN

    Come detto nella prossima stagione Davide Ancelotti debutterà da allenatore in Europa e lo farà sulla panchina del Lille.

    Ma poco tempo fa, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il figlio di Carlo ha ammesso come il sogno per il futuro si chiami Milan.

    "Mi piacerebbe molto allenare il Milan come mio padre e mi sento anche pronto per farlo" ha dichiarato Ancelotti junior.

    Che poi ha confessato il suo passato da grande tifoso rossonero: "Prima di intraprendere questa carriera ero milanista in campo e nella vita. Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama dopo la sconfitta con il Boca nella finale di Coppa Intercontinentale". 

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