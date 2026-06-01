La carriera di Davide Ancelotti, nuovo allenatore del Lille: gli anni con papà Carlo, l'esperienza al Botafogo e il sogno Milan

Davide Ancelotti, che oggi ha 36 anni, si è avvicinato al lavoro da allenatore grazie al padre Carlo ovvero uno dei tecnici più vincenti nella storia del calcio.

Al suo fianco, dal PSG all'Everton passando per Napoli, Real Madrid e Bayern Monaco, c'è sempre stato Davide che lo ha seguito anche in Brasile dove ha intrapreso la prima esperienza da allenatore chiusa a metà dicembre.

Qualche anno fa, in un'intervista ad 'AS, Davide Ancelotti aveva spiegato: "Lavorare con mio padre, per certi aspetti, genera molte aspettative e questo mi dà molta motivazione, voglia di farcela. Non posso dire di avere la stessa fame di chi viene dal basso, perché ho la fortuna di venire da una famiglia in cui non mi è mancato nulla. Potrebbero dire: 'questo sta bene, non ha fame'. Ebbene, la fame di vittoria la ritrovo in altre cose, nella necessità di dover dimostrare, nel soddisfare le aspettative, nei sospetti generati dall'essere figlio dell'allenatore... Tutto questo per me diventa motivazione".

Davide Ancelotti, dopo la laurea in Scienze Motorie a 22 anni, ha ottenuto punteggi altissimi nei corsi da allenatore. E dietro i successi del padre ci sarebbero anche alcuni suoi schemi, specie su calcio piazzato.







