La carriera del Dibu Martinez, tra grandi parate e provocazioni: tutto sul portiere argentino vicino alla Juventus e il motivo del soprannome

Già da giovanissimo il Dibu Martinez si trasferisce in Inghilterra dove a notarlo è l'Arsenal.

Ma i primi tempi a Londra sono tutt'altro che facili, anche perché i Gunners lo mandano in giro a fare esperienza: Oxford, Sheffield, Rotherham, Wolverhampton, Getafe e Reading.

"Ero sempre in panchina o mi mandavano in presitito e pensavo. 'Perché non mi danno una possibilità se mi alleno bene? Competere, allenarmi, stare da solo, viaggiare. Ho sempre sopportato tutto, ma non accettavo di giocare. Mi ha aiutato molto uno psicologo. Per me è stata la scelta giusta" ricorda il Dibu.

Decisivo sarà l'incontro con una ragazza, Mandinha, figlia del proprietario di un ristorante in cui il portiere argentino mangiava spesso che diventerà sua moglie: "Mi ha insegnato a parlare un inglese perfetto. È stata un grande sostegno per me: una compagna, un'amica. Non credo che avrei resistito o sarei arrivato dove sono qui in Inghilterra, se non fosse stato per lei. Quando sei lontano da casa, solo con i tuoi problemi, questo influisce sulle tue prestazioni".