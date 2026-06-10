La carriera del Dibu Martinez, tra grandi parate e provocazioni: tutto sul portiere argentino vicino alla Juventus e il motivo del soprannome

Il nome di Emiliano Martinez, meglio conosciuto come Dibu, è sempre più caldo in orbita Juventus.
I bianconeri stanno stringendo per il portiere argentino che viene ritenuto il profilo ideale a cui affidare i pali dopo il secco no del Liverpool per Alisson.
Al Dibu d'altronde qualità ed esperienza non mancano di certo, considerato che ha vinto da protagonista gli ultimi Mondiali del 2022 ma anche l'Europa League con l'Aston Villa appena qualche settimana fa.
La sua carriera però è stata scandita pure da roventi polemiche, qualche eccesso e provocazioni fuori dalle righe.