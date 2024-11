La caccia alla gloria del bad boy Deyverson: il giocatore più scorretto del Brasile vuole la seconda Copa Libertadores

L'attaccante dell'Atletico Mineiro, finalista contro il Botafogo, è costantemente in mezzo alle polemiche. Tra provocazioni, simulazioni e bizzarrie.

In Brasile lo chiamano futebol raíz. Che è quello di una volta, dei Romario e degli Edmundo, per intenderci. O Baixinho che segna e si porta l'indice alla bocca per zittire tutto lo stadio, O Animal che provoca gli avversari. Ma anche Edilson Capetinha (Diavoletto), del Corinthians, che si mette a palleggiare irridendo il Palmeiras in un derby.

Meno fronzoli, meno politically correct. In tanti, tra tifosi e addetti ai lavori, preferiscono quel tipo di calcio. Ed è per questo che oggi fa tanto parlare di sé un altro personaggio folcloristico: Deyverson Brum Silva Acosta, per tutti Deyverson e basta, 33 anni compiuti a maggio. Di mestiere fa proprio il calciatore: il centravanti, per la precisione. Dell'Atletico Mineiro, che questa sera si giocherà la finale di Copa Libertadores contro il Botafogo (calcio d'inizio alle 21). E, in pratica, è come se lo spirito ribelle di Romario o Edmundo si fosse reincarnato in lui.

Fino a pochi mesi fa, Deyverson giocava nel piccolo Cuiabá, formazione che oggi è praticamente retrocessa nella Serie B del Brasileirão. Nelle stesse ore in cui il crollo rischia di materializzarsi, Deyverson potrebbe diventare campione del Sudamerica per la seconda volta in carriera: tra il Galo e il titolo c'è il Fogão, in un derby tutto brasiliano. Anche lui, o soprattutto lui, ha contribuito a portare la squadra dell'ex Barcellona Gabriel Milito in finale: doppietta decisiva al Fluminense nei quarti, doppietta decisiva al River Plate in semifinale.

Ma il punto non è nemmeno questo. Il punto è che, giusto per riassumerlo in poche parole, Deyverson è il giocatore più odiato del Brasile e forse del Sudamerica. Il più scorretto, fuori dalle righe, in un flirt costante con il superamento di ogni limite. Puro futebol raíz in un calcio che una parte di essenza l'ha persa da un po' di tempo.