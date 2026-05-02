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Leonardo Gualano

La Bundesliga ritrova una delle sue grandi: lo Schalke 04 centra la promozione

Bundesliga II
Schalke 04
Schalke 04 vs Fortuna Duesseldorf
Fortuna Duesseldorf

Lo Schalke 04 torna in Bundesliga dopo tre anni di purgatorio: la vittoria con il Fortuna Dusseldorf regala la certezza matematica.

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L'attesa è stata lunghissima, soprattutto in considerazione del fatto che è storicamente una delle squadre più importanti e seguite del calcio tedesco, alla fine però lo Schalke 04 è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: il ritorno in Bundesliga.

Una rincorsa iniziata nel 2023, ovvero l'anno della seconda retrocessione in tre stagioni, che si è conclusa con la vittoria contro il Fortuna Dusseldorf che ha garantito gli ultimi punti che mancavano per la matematica promozione.

I Minatori, torneranno dunque ad essere tra i protagonisti del massimo campionato tedesco dopo oltre mille giorni vissuti nel purgatorio della 2. Bundesliga.

  • LA VITTORIA CONTRO IL FORTUNA DUSSELDORF

    Allo Schalke 04 serviva una vittoria per assicurarsi il ritorno in Bundesliga e la vittoria, la quinta consecutiva in campionato, è arrivata nel trentaduesimo turno contro il Fortuna Dusserldorf.

    Ad apporre la firma sull'1-0 finale è stato uno dei trascinatori della squadra, ovvero Kenan Karaman, che al 15' ha siglato la sua quindicesima rete in campionato, quella che è valsa i tre punti decisivi.

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  • LA CERTEZZA MATEMATICA

    Grazie alla sua ventesima vittoria in 32 partite, lo Schalke 04 si è portato a quota 67 in classifica, quando gli mancano solo due partite alla fine del torneo.

    I Minatori si sono dunque portati a +10 sull'Hannover terzo, che ha giocato sin qui una gara in meno ma che potrà spingersi al massimo fino alla soglia dei 66 punti.

    Ad essere promosse in Bundesliga sono le prime due in classifica (l'Hannover è preceduto dal Paderborn di una sola lunghezza), mentre la terza affronterà nello spareggio la terzultima del massimo campionato.

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  • UNA DIFFICILE RISALITA

    Sono serviti tre anni allo Schalke 04 per riuscire a tornare in quello che dovrebbe essere il suo habitat naturale: la Bundesliga.

    Una ricorsa durissima, così come dimostrato dal decimo e dal quattordicesimo posto ottenuto nelle precedenti due stagioni.

    A cambiare il corso delle cose è stata la scelta di puntare su un allenatore come Muslic che, non solo è riuscito a portare avanti un profondo rinnovamento, ha ha costruito una squadra solidissima destinata a chiudere il campionato con la miglior difesa e che nel corso del torneo in ben tredici occasioni è riuscita a tenere la sua porta inviolata.

    La compagine di Gelsenkirchen, nel corso della sua storia, ha vinto, tra le altre cose, 7 titoli di campione di Germania, 5 Coppe di Germania ed una Coppa UEFA (nel 1997 l'Inter ai rigori in una doppia finale).

  • LA GIOIA DI EDIN DZEKO

    Tra i protagonisti della promozione dello Schalke anche Edin Dzeko che, arrivato il 22 gennaio dopo i mesi molto complicati vissuti alla Fiorentina, ha dato un contributo importante mettendo a segno sei goal in nove partite.

    "Volevamo questa vittoria e volevamo festeggiare con i nostri tifosi. Sono davvero felice di aver preso la decisione di venire qui a gennaio. Se resterò anche nella prossima stagione? Vedremo".

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