L'attesa è stata lunghissima, soprattutto in considerazione del fatto che è storicamente una delle squadre più importanti e seguite del calcio tedesco, alla fine però lo Schalke 04 è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: il ritorno in Bundesliga.
Una rincorsa iniziata nel 2023, ovvero l'anno della seconda retrocessione in tre stagioni, che si è conclusa con la vittoria contro il Fortuna Dusseldorf che ha garantito gli ultimi punti che mancavano per la matematica promozione.
I Minatori, torneranno dunque ad essere tra i protagonisti del massimo campionato tedesco dopo oltre mille giorni vissuti nel purgatorio della 2. Bundesliga.