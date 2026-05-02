Sono serviti tre anni allo Schalke 04 per riuscire a tornare in quello che dovrebbe essere il suo habitat naturale: la Bundesliga.

Una ricorsa durissima, così come dimostrato dal decimo e dal quattordicesimo posto ottenuto nelle precedenti due stagioni.

A cambiare il corso delle cose è stata la scelta di puntare su un allenatore come Muslic che, non solo è riuscito a portare avanti un profondo rinnovamento, ha ha costruito una squadra solidissima destinata a chiudere il campionato con la miglior difesa e che nel corso del torneo in ben tredici occasioni è riuscita a tenere la sua porta inviolata.

La compagine di Gelsenkirchen, nel corso della sua storia, ha vinto, tra le altre cose, 7 titoli di campione di Germania, 5 Coppe di Germania ed una Coppa UEFA (nel 1997 l'Inter ai rigori in una doppia finale).