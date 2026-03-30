La Bosnia non è l'Everest per l'Italia: com'è andata la Nazionale che sfiderà gli azzurri negli ultimi anni

Se per l'Italia la partita di domani sera a Zenica sarà la più importante degli ultimi anni, per la Bosnia il discorso si può allargare e dire che si tratta di una delle gare più significative della propria storia.

Sarebbe infatti solo la seconda volta della Nazionale bosniaca in un Mondiale; la prima e unica è stata nel 2014, che è anche l'ultima volta che l'Italia ha partecipato alla competizione.

Ma come la Bosnia è arrivata a giocarsi la finale playoff? Se l'Italia avrebbe voluto volentieri evitare di dover passare dagli spareggi per andare in America, la Bosnia invece avrebbe probabilmente firmato per giocarsi tutto in 90 minuti.