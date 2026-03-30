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Andrea Ajello

La Bosnia non è l'Everest per l'Italia: com'è andata la Nazionale che sfiderà gli azzurri negli ultimi anni

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

La Bosnia è l'ultimo ostacolo per l'Italia per accedere al Mondiale, ma che Nazionale troveranno gli azzurri? I risultati della Bosnia negli ultimi anni, dalla Nations League al girone di qualificazione.

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Se per l'Italia la partita di domani sera a Zenica sarà la più importante degli ultimi anni, per la Bosnia il discorso si può allargare e dire che si tratta di una delle gare più significative della propria storia. 

Sarebbe infatti solo la seconda volta della Nazionale bosniaca in un Mondiale; la prima e unica è stata nel 2014, che è anche l'ultima volta che l'Italia ha partecipato alla competizione. 

Ma come la Bosnia è arrivata a giocarsi la finale playoff? Se l'Italia avrebbe voluto volentieri evitare di dover passare dagli spareggi  per andare in America, la Bosnia invece avrebbe probabilmente firmato per giocarsi tutto in 90 minuti. 

  • BOSNIA APPENA DIETRO L'AUSTRIA: I RISULTATI NEL GIRONE DI QUALIFICAZIONE

    La Bosnia si è qualificata ai playoff per il Mondiale dopo essere arrivata seconda nel girone H, appena dietro la Nazionale austriaca che ha vinto il gruppo con 19 punti. Due in più di Dzeko e compagni che hanno chiuso a 17 con cinque vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. La Nazionale guidata da Barbarez è riuscita ad arrivare prima della Romania sconfiggendola sia in casa che in trasferta. Cipro e San Marino erano le altre due Nazionali presenti.

    • Romania-Bosnia: 0-1
    • Bosnia-Cipro  2-1
    • Bosnia-San Marino 1-0
    • San Marino-Bosnia 0-6
    • Bosnia-Austria 1-2
    • Cipro-Bosnia 2-2
    • Bosnia-Romania 3-1
    • Austria-Bosnia 1-1
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  • NATIONS LEAGUE SENZA VITTORIE

    Nel 2024 invece, quando già c'era Barbarez in panchina, non è stato positivo il cammino della Bosnia in Nations League; girone chiuso senza vittorie e all'ultimo posto anche se contro avversarie tutte superiori come Olanda, Germania e Ungheria.

    • Olanda-Bosnia: 5-2
    • Ungheria-Bosnia 0-0
    • Bosnia-Germania 1-2
    • Bosnia-Ungheria 0-2
    • Germania-Bosnia 7-0
    • Bosnia-Olanda 1-1
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  • NIENTE EUROPEI

    La Bosnia si ritrova a giocarsi un playoff due anni dopo quello che aveva disputato per accedere all'Europeo 2024. La Nazionale bosniaca non riuscì però a centrare l'obiettivo e perse contro l'Ucraina in casa 2-1 vedendo sfumare così la possibilità di partecipare ad Euro 2024. 

    Non fu un girone di qualificazioni europee positivo per la Nazionale di Dzeko, che perse sette delle 10 partite arrivando penultima, dietro anche l'Islanda.

  • LA BOSNIA NON È L'EVEREST

    Cosa dicono quindi i risultati della Bosnia negli ultimi anni? Sicuramente che la Nazionale guidata da Barbarez non rappresenta un "Everest" come ha detto Rino Gattuso dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord. Tante sconfitte e alcune vittorie tutt'altro che significative come quelle con San Marino, Cipro e Liechtenstein. 

    Dobbiamo scalare l'Everest e fare un'impresa” ha detto il commissario tecnico; un concetto che non può essere legato al livello dell'avversaria in sè, come dimostrano i risultati ottenuti dalla Bosnia negli ultimi anni ma semmai dal peso che ha questa partita per l'Italia. Un peso che può bloccare le gambe e far perdere la giusta lucidità. La questione mentale d'altronde non può che essere il vero e principale ostacolo per gli azzurri domani sera a Zenica. 

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