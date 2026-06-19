La Bosnia è una delle più grandi delusioni dei Mondiali, poche idee e scarsi risultati: crescono i rimpianti per l'Italia

Bosnia, è tutto qui? Davvero questa Nazionale è riuscita a non perdere contro l'Italia eliminandoci per la terza volta di fila dai Mondiali?
Certo nessuno si aspettava che Dzeko e compagni vincessero la Coppa. E neanche che ci andassero vicini. Ma da qui allo spettacolo, si fa per dire, offerto nelle prime due giornate ce ne passa.
Non solo la Bosnia non ha ancora vinto una partita. Ma contro la Svizzera ha incassato una pesantissima sconfitta per 4-1 che rischia di compromettere anche la qualificazione ai sedicesimi che sembrava alla portata.
Nulla è ancora definitivamente perduto, ovvio, anche perché le Bosnia nell'ultima giornata affronterà il Qatar travolto dal Canada. Però sicuramente dagli uomini di Barbarez era lecito aspettarsi qualcosa di più.