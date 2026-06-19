La Bosnia è una delle più grandi delusioni dei Mondiali, poche idee e scarsi risultati: crescono i rimpianti per l'Italia

Ovvio che, guardando le modeste prove della Bosnia ai Mondiali, i rimpianti dell'Italia crescano ulteriormente.

La nostra Nazionale oggi certo non brilla per talento. Ma allo stesso tempo sulla carta non è inferiore alla squadra messa in campo da Barbarez. Questo non significa che gli Azzurri al posto della Bosnia avrebbero fatto meglio.

Il verdetto del campo d'altronde è stato chiaro e incontrovertibile. L'Italia non è stata in grado di superare Dzeko e compagni anche, se non soprattutto per una questione di testa. Lo stesso Dzeko ha spiegato meglio di tutti cosa abbia portato al clamoroso esito di Zenica.

"Io penso che la vostra Nazionale sia più forte della nostra.E la partita è andata in un certo modo anche a causa dell’espulsione di Bastoni. Secondo me l’Italia è stata eliminata perché ha sentito la pressione del terzo Mondiale di fila che sfuggiva via. Pressione che anche voi media avete alimentato. Per giorni avete parlato del nostro stadio, dell’inferno che avreste trovato a Zenica, dei balconi che si affacciavano sul campo, senza analizzare il reale valore della Bosnia, che ha tanti talenti interessanti pur non essendo al vostro livello” ha dichiarato Dzeko a 'La Gazzetta dello Sport'.