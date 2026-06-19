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Dzeko Bosnia HDGetty Images
Lelio Donato

La Bosnia è una delle più grandi delusioni dei Mondiali, poche idee e scarsi risultati: crescono i rimpianti per l'Italia

Coppa del Mondo
Bosnia ed Erzegovina
Svizzera vs Bosnia ed Erzegovina
Svizzera
Italia

Dopo il deludente pareggio al debutto è arrivata la pesante sconfitta contro la Svizzera. La Bosnia-Erzegovina ha fin qui profondamente deluso ai Mondiali, ancora aggrappata al quarantenne Dzeko. E crescono i rimpianti dell'Italia.

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Bosnia, è tutto qui? Davvero questa Nazionale è riuscita a non perdere contro l'Italia eliminandoci per la terza volta di fila dai Mondiali?

Certo nessuno si aspettava che Dzeko e compagni vincessero la Coppa. E neanche che ci andassero vicini. Ma da qui allo spettacolo, si fa per dire, offerto nelle prime due giornate ce ne passa.

Non solo la Bosnia non ha ancora vinto una partita. Ma contro la Svizzera ha incassato una pesantissima sconfitta per 4-1 che rischia di compromettere anche la qualificazione ai sedicesimi che sembrava alla portata.

Nulla è ancora definitivamente perduto, ovvio, anche perché le Bosnia nell'ultima giornata affronterà il Qatar travolto dal Canada. Però sicuramente dagli uomini di Barbarez era lecito aspettarsi qualcosa di più.

  • IL DELUDENTE PAREGGIO AL DEBUTTO

    La Bosnia-Erzegovina, è bene ricordarlo, prima di questa edizione si era qualificata ai Mondiali solo una volta dunque l'impresa di fatto era già stata compiuta superando l'Italia ai Playoff.

    Ma in un girone con Canada, Svizzera e Qatar molti si aspettavano che potesse centrare abbastanza facilmente l'accesso ai sedicesimi di finale. Invece, finora, le cose sono andate diversamente.

    Al debutto in realtà la Bosnia era partita discretamente passando in vantaggio contro il Canada padrone di casa e mantenendolo fino a una decina di minuti dalla fine, quando ha subito il pareggio di Larin. Dal punto di vista del gioco, però, la squadra di Barbarez non ha certo brillato, anzi.

    La Bosnia ha di fatto alzato un muro davanti alla porta di Vasilj. Catenaccio e contropiede insomma, o vecchio calcio all'italiana se preferite.

    Abbastanza per strappare comunque un punto preziosissimo che permette ancora a Dzeko e compagni di sperare nella qualificazione anche dopo la pesantissima sconfitta contro la Svizzera



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  • DISFATTA CONTRO LA SVIZZERA

    Barbarez nella seconda partita dei Mondiali ha puntato sulla classe del talento emergente Alajbegovic e sul totem Dzeko ma i risultati non stati quelli sperati.

    La Bosnia ha infatti retto un'ora ma senza di fatto rendersi mai pericolosa nell'area della Svizzera. Poi il crollo improvviso che ha portato alla pesantissima sconfitta per 4-1, che rischia di complicare parecchio il cammino nella rassegna iridata.

    Anche in questo caso peraltro la prestazione offerta dalla Bosnia è stata molto deludente e priva della qualità necessaria a questi livelli. Poi l'espulsione di Muharemovic ha fatto crollare il muro di Barbarez.

    E se il quarantenne Dzeko, reduce da una stagione nella Serie B tedesca, è ancora uno dei migliori qualcosa evidentemente manca per competere davvero ai Mondiali. A prescindere da quanto durerà il cammino in questa edizione.

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  • PERCHÈ L'ITALIA HA PERSO CONTRO LA BOSNIA

    Ovvio che, guardando le modeste prove della Bosnia ai Mondiali, i rimpianti dell'Italia crescano ulteriormente.

    La nostra Nazionale oggi certo non brilla per talento. Ma allo stesso tempo sulla carta non è inferiore alla squadra messa in campo da Barbarez. Questo non significa che gli Azzurri al posto della Bosnia avrebbero fatto meglio.

    Il verdetto del campo d'altronde è stato chiaro e incontrovertibile. L'Italia non è stata in grado di superare Dzeko e compagni anche, se non soprattutto per una questione di testa. Lo stesso Dzeko ha spiegato meglio di tutti cosa abbia portato al clamoroso esito di Zenica.

    "Io penso che la vostra Nazionale sia più forte della nostra.E la partita è andata in un certo modo anche a causa dell’espulsione di Bastoni. Secondo me l’Italia è stata eliminata perché ha sentito la pressione del terzo Mondiale di fila che sfuggiva via. Pressione che anche voi media avete alimentatoPer giorni avete parlato del nostro stadio, dell’inferno che avreste trovato a Zenica, dei balconi che si affacciavano sul campo, senza analizzare il reale valore della Bosnia, che ha tanti talenti interessanti pur non essendo al vostro livello” ha dichiarato Dzeko a 'La Gazzetta dello Sport'.