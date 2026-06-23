L'uragano Haaland si abbatte anche sul Senegal: due goal, un palo e il pass per i sedicesimi di finale

Il secondo tempo si trasforma nel palcoscenico personale del cyborg biondo. Al 48', capitan Martin Ødegaard scappa via in contropiede e innesca Haaland sul filo del fuorigioco con un assist con i giri contati: il controllo del bomber è letale, così come la conclusione ravvicinata che infila il raddoppio.

Il Senegal ha il merito di non arrendersi e accorcia le distanze al 53' con Ismaila Sarr. La reazione africana viene però stroncata sul nascere cinque minuti più tardi, ancora dal numero 9 norvegese. Al 58', sugli sviluppi di un cross basso di Patrick Berg, Haaland si avventa sul pallone con un istinto feroce e spedisce la sfera sotto la traversa con una fantastica deviazione al volo, stavolta col destro. Nel finale il Senegal accorcia ancora nel recupero (90+3') sempre con Sarr, ma il forcing finale non basta: la Norvegia resiste e vince 3-2.