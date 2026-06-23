Nella splendida cornice del New York New Jersey Stadium, la Norvegia supera il Senegal per 3-2, staccando ufficialmente il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. L'assoluto protagonista della serata non poteva che essere lui: Erling Haaland, o meglio Erling Braut Haaland, come orgogliosamente scritto sulla sua maglia per onorare anche la madre. Il centravanti del Manchester City mette a segno un'altra straordinaria doppietta, trascinando i suoi e lanciando un messaggio chiaro ai rivali per la Scarpa d'Oro, Lionel Messi e Kylian Mbappé.
L'uragano Haaland si abbatte anche sul Senegal: due goal, un palo e il pass per i sedicesimi di finale
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IL PALO DOPO IL SOLITO PRESSING FEROCE
La partita inizia sotto una fitta pioggia, e la Norvegia deve subito fare i conti con l'infortunio a caldo di Julian Ryerson. Nei primi quaranta minuti il Senegal si difende con ordine, limitando i rifornimenti per Haaland, che appare leggermente isolato e arriva a colpire un palo clamoroso allo scadere della prima frazione: il 9 norvegese va all'assalto di Mendy pressando con la solita ferocia, sradicandogli il pallone per poi cercare la conclusione da posizione defilata, con il legno a negargli la gioia del goal.
A sbloccare la gara ci pensa però Marcus Pedersen, esterno del Torino, bravo ad approfittare di un errore in disimpegno di Kalidou Koulibaly per battere l'estremo difensore senegalese.
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LA DOPPIETTA NELLA RIPRESA
Il secondo tempo si trasforma nel palcoscenico personale del cyborg biondo. Al 48', capitan Martin Ødegaard scappa via in contropiede e innesca Haaland sul filo del fuorigioco con un assist con i giri contati: il controllo del bomber è letale, così come la conclusione ravvicinata che infila il raddoppio.
Il Senegal ha il merito di non arrendersi e accorcia le distanze al 53' con Ismaila Sarr. La reazione africana viene però stroncata sul nascere cinque minuti più tardi, ancora dal numero 9 norvegese. Al 58', sugli sviluppi di un cross basso di Patrick Berg, Haaland si avventa sul pallone con un istinto feroce e spedisce la sfera sotto la traversa con una fantastica deviazione al volo, stavolta col destro. Nel finale il Senegal accorcia ancora nel recupero (90+3') sempre con Sarr, ma il forcing finale non basta: la Norvegia resiste e vince 3-2.
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I NUMERI DEL CYBORG
Con la doppietta rifilata ai campioni africani, Erling Haaland riscrive la storia del calcio del suo Paese e del torneo:
- 4 gol in 2 partite in questa edizione del Mondiale.
- 59 reti in 52 presenze totali con la maglia della Norvegia.
- Diventa il sesto giocatore nella storia del Mondiale a segnare una doppietta in ciascuna delle sue prime due apparizioni nella competizione.
- Superato il record nazionale di Kjetil Rekdal, diventando il miglior marcatore di sempre della Norvegia nella storia della Coppa del Mondo.
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LA VIKING ROW PER FESTEGGIARE LA QUALIFICAZIONE
Come detto, il successo contro il Senegal permette alla Norvegia di staccare il pass per i sedicesimi di finale. Nonostante l'entusiasmo della tifoseria, esplosa nei festeggiamenti della celebre "Viking Row" guidata da Ødegaard a fine partita, Haaland mantiene il suo solito profilo pragmatico nelle interviste post-gara:
"Vincere il Mondiale? Restiamo realistici e godiamoci questo momento. Qualificarsi dopo 28 anni e superare i gironi è già un traguardo storico per ogni singolo norvegese sul pianeta."
La Norvegia, ora a quota sei punti nel Gruppo I, si giocherà il primo posto nel girone contro la Francia venerdì prossimo a Boston. Con un Haaland in questo stato di grazia, sognare in grande non è più vietato.
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