L'uomo più odiato dai tifosi? L'incapacità di Gianni Infantino di comprendere i Mondiali che ha reso antipatico l'onnipresente presidente della FIFA

Durante il sorteggio dei Mondiali dello scorso dicembre al Kennedy Center di Washington D.C., il presidente FIFA Gianni Infantino è stato presentato come «il tifoso numero uno del calcio». Come prevedibile, molti hanno sorriso, ma Infantino è davvero un grande appassionato. Come ogni appassionato, ricorda ancora la sua prima Coppa del Mondo: Spagna 1982, un torneo che, per il figlio di immigrati italiani nato in Svizzera, fu “spettacolare”.

«Avevo 12 anni», ha raccontato Infantino ad AS a marzo, «e l’Italia vinse il titolo con Paolo Rossi e quella grande squadra. Ricordo il gol di Alessandro Altobelli in finale. Il suo terzo gol e i festeggiamenti contro la Germania furono incredibili. Quella squadra e quel momento sono rimasti nel mio cuore».

Non è difficile capire perché. Nel suo discusso discorso “Oggi mi sento qatariota”, in vista dei Mondiali 2022, Infantino ha rivelato di essere stato bullizzato da bambino in Svizzera per i suoi capelli rossi, le lentiggini e le origini italiane, rendendo il trionfo degli Azzurri ancora più significativo per lui.

Eppure, proprio questo suo amore di lunga data rende ancora più difficile comprendere come, da presidente FIFA, abbia lasciato che un torneo capace di “unire le persone” diventasse così divisivo e discriminatorio.