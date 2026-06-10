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Gianni Infantino World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Tradotto da

L'uomo più odiato dai tifosi? L'incapacità di Gianni Infantino di comprendere i Mondiali che ha reso antipatico l'onnipresente presidente della FIFA

Opinion
Coppa del Mondo
Storie

Il presidente della FIFA Gianni Infantino è tra gli uomini più odiati nel calcio, alla vigilia di un Mondiale che ha già provocato caos e aspre critiche da parte dei tifosi di tutto il mondo.

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Durante il sorteggio dei Mondiali dello scorso dicembre al Kennedy Center di Washington D.C., il presidente FIFA Gianni Infantino è stato presentato come «il tifoso numero uno del calcio». Come prevedibile, molti hanno sorriso, ma Infantino è davvero un grande appassionato. Come ogni appassionato, ricorda ancora la sua prima Coppa del Mondo: Spagna 1982, un torneo che, per il figlio di immigrati italiani nato in Svizzera, fu “spettacolare”.

«Avevo 12 anni», ha raccontato Infantino ad AS a marzo, «e l’Italia vinse il titolo con Paolo Rossi e quella grande squadra. Ricordo il gol di Alessandro Altobelli in finale. Il suo terzo gol e i festeggiamenti contro la Germania furono incredibili. Quella squadra e quel momento sono rimasti nel mio cuore».

Non è difficile capire perché. Nel suo discusso discorso “Oggi mi sento qatariota”, in vista dei Mondiali 2022, Infantino ha rivelato di essere stato bullizzato da bambino in Svizzera per i suoi capelli rossi, le lentiggini e le origini italiane, rendendo il trionfo degli Azzurri ancora più significativo per lui.

Eppure, proprio questo suo amore di lunga data rende ancora più difficile comprendere come, da presidente FIFA, abbia lasciato che un torneo capace di “unire le persone” diventasse così divisivo e discriminatorio.

  • Omar Artan(C)Getty Images

    «Tutti saranno i benvenuti...»

    Durante una conferenza stampa in Kenya lo scorso agosto, un giornalista sudafricano ha segnalato a Infantino e al vicepresidente FIFA Patrice Motsepe il malcontento per la co-organizzazione dei Mondiali da parte degli Stati Uniti, «un Paese in cui alcuni di noi non si sentono benvenuti».

    "Spetta a voi – ha aggiunto – assicurarvi che l'Africa e gli altri popoli non si sentano emarginati o cittadini di seconda classe in un mondo che dovrebbe essere uguale per tutti".

    Infantino ha replicato che non c'è da preoccuparsi per i divieti di viaggio e le rigide restrizioni sui visti imposti da Donald Trump.

    «È importante chiarire, perché ci sono molti malintesi», ha detto. «Tutti saranno i benvenuti in Canada, Messico e Stati Uniti per i Mondiali FIFA del prossimo anno. Esiste una procedura per ottenere i visti, ma sarà semplice...» Non è stato così.

    A tre giorni dall’inizio dei Mondiali, mentre molti tifosi vedevano respingere le richieste di visto, all’arbitro somalo Omar Artan è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti, senza spiegazioni.

    "Vogliamo unire il mondo e lo uniremo. Siate positivi", aveva promesso Infantino in Kenya, "e vedrete che sarà la più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre".

    Invece, stiamo assistendo all’edizione più esclusiva di sempre, conseguenza inevitabile della costante compiacenza di Infantino verso alcuni dei politici più riprovevoli del pianeta.

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  • President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

    «Adora i dittatori e i miliardari»

    Michel Platini non è certo imparziale quando parla di Infantino: il francese ha appena presentato una denuncia penale contro il presidente della FIFA e altri cinque funzionari del calcio e della procura svizzeri per presunti illeciti finanziari del 2015.

    In molti però concordano con il giudizio di Platini sulla personalità di Infantino. «Gli piacciono i ricchi e i potenti», ha detto l’ex numero 10 della Francia al Guardian. «È il suo carattere».

    Un membro anonimo del Consiglio FIFA ha confidato a Politico: «Non ho nulla contro Infantino, non è un imbroglione, ma il suo problema è la sicurezza di sé. Adora dittatori e miliardari: quando vede chi ha soldi, si scioglie».

    Infantino e i suoi sostenitori – ancora numerosi in FIFA – ribattono che il loro compito è attirare capitali per finanziare i 211 membri e far crescere il calcio.

    Eletto nel 2016, Infantino ha promesso più fondi per lo sviluppo e, grazie a ingenti investimenti da paesi come l’Arabia Saudita, le entrate FIFA sono ottuplicate negli ultimi dieci anni. Il suo piano di ampliare la Coppa del Mondo a 48 squadre dovrebbe portare altri 9 miliardi di dollari.

    Resta però il fatto che tali operazioni non hanno ancora permesso a Infantino di mantenere un'altra promessa: «Ripristinare l'immagine della FIFA».

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  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    Nero del calcio

    Undici anni dopo la fine poco onorevole del mandato di Sepp Blatter come presidente della FIFA, causata da vari scandali di corruzione, molti ritengono che, pur avendo risanato i conti, Infantino agisca ora con impunità e disprezzo per il calcio, i giocatori e i tifosi. Il presidente della FIFPRO, Sergio Marchi, lo ha paragonato a Nerone prima dell'ultima Coppa del Mondo per club.

    Infantino ha sempre detto di non temere le critiche, ma appare infastidito dal continuo scrutinio sul suo operato.

    "Non capisco perché alcuni di voi siano così cattivi", ha detto ai giornalisti durante un Congresso FIFA in Ruanda nel 2023. "Perché? Perché? Non capisco. Lavoriamo sodo, io lavoro sodo, tutto il team della FIFA lavora sodo. Non rubiamo, non ci arricchiamo.

    Forse non parlo molto con i media, ma sono fatto così, e comunque è meglio che scriviate di calcio, non di amministratori. La FIFA è per il calcio, non per i soldi."

  • US-POLITICSAFP

    «Il monopolio sulla vendita dei biglietti»

    È stata un'affermazione assurda da parte di un uomo che ha approvato il "prezzo dinamico" e una commissione del 30% sui biglietti rivenduti per i Mondiali, tentativi chiari di spillare più soldi ai tifosi – eppure misure che Infantino non solo ha difeso, ma ha anche minimizzato.

    "Se qualcuno mette sul mercato della rivendita dei biglietti per la finale a 2 milioni di dollari, innanzitutto ciò non significa che i biglietti costino 2 milioni di dollari", ha detto Infantino in occasione di una conferenza a Beverly Hills. "E in secondo luogo non significa che qualcuno comprerà questi biglietti. E se qualcuno acquista un biglietto per la finale a 2 milioni di dollari, gli porterò personalmente un hot dog e una Coca-Cola per assicurarmi che viva un'esperienza fantastica!

    Ma dobbiamo seguire il mercato dell’intrattenimento, il più sviluppato al mondo. Se vendessimo i biglietti a un prezzo troppo basso, verrebbero rivenduti a un importo ancora maggiore.

    E comunque, anche se alcuni dicono che i nostri prezzi siano alti, quei biglietti finiscono comunque sul mercato secondario a un prezzo ancora maggiore, più del doppio del nostro."

    Si è trattato di una vergognosa abdicazione di responsabilità da parte di Infantino, “Re del calcio” secondo Trump, che ha applicato le regole del libero mercato senza limiti.

    Il nodo cruciale è che la maggior parte dei tifosi non può permettersi di andare allo stadio, e Football Supporters Europe (FSE) ricorda che "la FIFA detiene il monopolio sulla vendita dei biglietti per i Mondiali 2026 e lo usa per imporre condizioni inaccettabili in un mercato competitivo... La realtà è che le pratiche inique della FIFA in materia di biglietti non lasciano altra scelta ai tifosi fedeli: pagare o rinunciare».

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  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Premio per la pace a un guerrafondaio

    Trump ha dichiarato di non voler pagare i 1.000 dollari (736 sterline) per vedere l’esordio degli USA contro il Paraguay, ridicolizzando di fatto il presidente FIFA Infantino.

    Negli ultimi due anni Infantino ha lusingato Trump in modo ridicolo, violando la neutralità politica della FIFA. Ha usato lo slogan “Make America Great Again” e gli ha assegnato un premio per la pace al sorteggio dei Mondiali, imbarazzandopersino i suoi sostenitori.

    "Vogliamo vedere speranza, unità e un futuro", disse Infantino a Trump lo scorso dicembre. "Questo è ciò che vogliamo da un leader e lei merita sicuramente il primo Premio FIFA per la Pace".

    Da allora Trump ha avviato una guerra illegale contro l’Iran, e gli Stati Uniti rischiano di essere il primo Paese nella storia dei Mondiali a bombardare una nazione partecipante durante il torneo. Una farsa totale, interamente opera di Infantino.

    Ha predicato di tenere la politica fuori dal calcio, ma ha creato il Mondiale più politicizzato di sempre, superando persino le edizioni usate da Benito Mussolini, la giunta argentina, Vladimir Putin e la monarchia del Qatar.

    A Trump è stata data carta bianca: ha impedito ai tifosi di Iran, Haiti, Senegal e Costa d’Avorio di entrare e ha costretto la nazionale iraniana a basarsi in Messico pur giocando tutte e tre le partite del girone negli USA.

  • Business Leaders Speak At The Semafor World Economy SummitGetty Images News

    Reazione

    Ci si chiede come si senta Infantino ora che la sua Coppa del Mondo sta per iniziare. Si sente ancora “africano” come quattro anni fa? Probabilmente no, vista la poca empatia mostrata verso chi non riesce a entrare negli Stati Uniti o a comprare i biglietti dal costo proibitivo.

    Forse teme che le polemiche danneggino la sua rielezione? Conserverà l’appoggio dei dirigenti più interessati al denaro, ma il torneo, che doveva coronare la sua carriera, ha invece ridicolizzato il suo titolo di “Re del calcio”, assegnatogli dall’uomo che ora lo critica.

    Aver generato entrate record potrebbe costargli caro. Prima del mal concepito Mondiale per club, diceva che “il calcio appartiene alla gente”, ma poi ha lavorato per portarlo via.

    Nonostante l’invito ai giornalisti africani a essere positivi, la preparazione è stata un susseguirsi di notizie negative: i procuratori di New York e New Jersey hanno aperto un’indagine sui biglietti, il miglior arbitro africano è stato respinto come tanti tifosi del continente e la campagna FairSquare chiede di “riavviare la FIFA”.

    In un certo senso, Infantino ha raggiunto il suo obiettivo: unire gli appassionati. Ma oggi chi ama il torneo, come lo amava da bambino Infantino, è unito nell’odio verso l’uomo che lo gestisce e lo sta rovinando.

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