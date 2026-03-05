L’uomo giusto, al momento giusto: la Juventus ritrova Vlahovic nella fase cruciale della stagione

Quella di Dusan Vlahovic è stata una stagione resa complicata non solo dal grave infortunio che per mesi l’ha costretto ai box, ma anche dalla sua situazione contrattuale.

Ha vissuto un’estate da protagonista mancato del calciomercato, dopo essere stato accostato a svariate squadre italiane ed europee, e la posizione da separato in casa lo ha posto inizialmente su un gradino differente rispetto a David ed Openda, ovvero i due giocatori attorno ai quali la Juventus aveva deciso di costruire l’attacco del presente e del futuro.

Ha subito perso posizioni nelle gerarchie di un Igor Tudor chiamato a valorizzare i nuovi arrivati, ma ha accettato ogni decisione senza fare polemiche, cercando di farsi trovare pronto quando veniva chiamato in causa.

I due goal nelle prime due giornate di campionato, le panchine e poi una situazione che si è ribaltata quando a novembre è arrivato in bianconero Luciano Spalletti.

Nonostante abbia giocato meno della metà delle partite di David e meno della metà dei minuti, ha segnato un solo goal in meno rispetto al centravanti canadese, mentre sono quattro le reti in più rispetto ad Openda, che di gare ne ha giocate 37 contro 18, ma con un minutaggio simile.

Vero è che Vlahovic ha dato il meglio di sé soprattutto in Champions League, dove ha viaggiato a una media di un goal ogni 64’, ma anche in campionato ha fatto meglio rispetto ai suoi rivali per una maglia da titolare.

Nessuna, tra le punte della Juventus, dà più garanzie del suo numero 9 e la cosa assume un peso specifico rilevante soprattutto se si pensa che in questi mesi l’attacco è stato spesso considerato il vero anello debole della compagine bianconera.