Leonardo Gualano

L’uomo giusto, al momento giusto: la Juventus ritrova Vlahovic nella fase cruciale della stagione

Dusan Vlahovic si avvicina a fare il suo ritorno in campo dopo lunghi mesi di stop: la Juventus ritrova l’attaccante che le dà maggiori garanzie.

Un goal segnato in pieno recupero che è servito a riprendere per i capelli una partita che, poco dopo l’ora di gioco, sembrava praticamente persa e che soprattutto ha cambiato le prospettive di un finale di stagione che altrimenti si sarebbe fatto terribilmente in salita.

Grazie alla rete siglata da Gatti al 93’ sul campo della Roma, la Juventus è riuscita in un solo colpo a fermare il tentativo di fuga di una diretta concorrente e a tenere più aperta che mai la corsa che conduce a una qualificazione alla prossima Champions League.

Un punto che ha assunto i contorni della boccata d’aria, dopo un periodo estremamente delicato scandito da tre sconfitte consecutive e da una vittoria che non è servita per evitare l’eliminazione dall’Europa che conta.

Quell’Europa che conta nella quale la Juventus spera di esserci anche nella prossima stagione e, sebbene ad attenderla ci sarà una rincorsa, le quattro lunghezze di distacco di distacco dal quarto posto rendono il tutto assolutamente possibile.

Questo soprattutto in considerazione del fatto che, nel momento cruciale, in quello nel quale i punti hanno un valore praticamente doppio, la Vecchia Signora si appresta a ritrovare un giocatore del quale ha sentito terribilmente la mancanza negli ultimi mesi: Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo si è messo finalmente alle spalle l’infortunio che lo ha bloccato da fine novembre ed ora è pronto a dare il suo contributo in quello che si può immaginare essere un tiratissimo rush finale.


  • FINALMENTE VLAHOVIC

    Ovviamente servirà un po’ di tempo prima di vedere Dusan Vlahovic nelle migliori condizioni possibili e non potrebbe essere altrimenti, visto che l’infortunio riportato a novembre è stato di quelli gravi, anzi così gravi da richiedere, a inizio dicembre, un intervento chirurgico per la riparazione dell’avulsione del tendine dell’adduttore sinistro.

    Per il numero 9 della Juventus, però, il peggio è alle spalle, così come il lungo percorso riabilitativo, e adesso il suo ritorno in campo sembra realmente vicino.

    Negli ultimi giorni ha ripreso a lavorare con la squadra e non è escluso che possa addirittura rientrare nella lista dei convocati per la sfida con il Pisa in programma sabato sera all’Allianz Stadium.

    Certo, anche qualora fosse abile ed arruolabile, non sarebbe pronto per scendere in campo dal 1’ dopo la lunga assenza dai terreni di gioco, ma già il fatto di averlo a disposizione può fare tutta la differenza del mondo per Luciano Spalletti nell’ultima parte di stagione.

  • Vlahovic JuventusGetty

    NESSUNO DÀ PIÙ GARANZIE DI LUI IN ATTACCO

    Quella di Dusan Vlahovic è stata una stagione resa complicata non solo dal grave infortunio che per mesi l’ha costretto ai box, ma anche dalla sua situazione contrattuale.

    Ha vissuto un’estate da protagonista mancato del calciomercato, dopo essere stato accostato a svariate squadre italiane ed europee, e la posizione da separato in casa lo ha posto inizialmente su un gradino differente rispetto a David ed Openda, ovvero i due giocatori attorno ai quali la Juventus aveva deciso di costruire l’attacco del presente e del futuro.

    Ha subito perso posizioni nelle gerarchie di un Igor Tudor chiamato a valorizzare i nuovi arrivati, ma ha accettato ogni decisione senza fare polemiche, cercando di farsi trovare pronto quando veniva chiamato in causa.

    I due goal nelle prime due giornate di campionato, le panchine e poi una situazione che si è ribaltata quando a novembre è arrivato in bianconero Luciano Spalletti.

    Nonostante abbia giocato meno della metà delle partite di David e meno della metà dei minuti, ha segnato un solo goal in meno rispetto al centravanti canadese, mentre sono quattro le reti in più rispetto ad Openda, che di gare ne ha giocate 37 contro 18, ma con un minutaggio simile.

    Vero è che Vlahovic ha dato il meglio di sé soprattutto in Champions League, dove ha viaggiato a una media di un goal ogni 64’, ma anche in campionato ha fatto meglio rispetto ai suoi rivali per una maglia da titolare.

    Nessuna, tra le punte della Juventus, dà più garanzie del suo numero 9 e la cosa assume un peso specifico rilevante soprattutto se si pensa che in questi mesi l’attacco è stato spesso considerato il vero anello debole della compagine bianconera.

  • FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-COMOAFP

    IL FEELING CON SPALLETTI

    Come detto, quella di Vlahovic era una stagione che sembrava destinata a decollare definitivamente dopo l’arrivo in bianconero di Luciano Spalletti.

    L’ex commissario tecnico azzurro, fin da subito, ha dimostrato con i fatti di aver individuato nel serbo il centravanti della sua Juventus.

    Gli ha affidato immediatamente una maglia da titolare e la fiducia è stata ripagata con prestazioni assolutamente all’altezza delle aspettative. Un solo goal all’attivo, è vero, quello segnato in Champions League contro lo Sporting Lisbona, ma il suo è stato un grande contributo soprattutto in termini di gioco.

    Ha dimostrato di poter fare reparto da solo, prendendosi sulle spalle il peso dell’attacco, ha garantito quella qualità necessaria spalle alla porta per favorire anche l’inserimento dei compagni, ha lottato ed ha trascinato e sono state anche queste attitudini che gli hanno consentito di riconquistare quello Stadium con il quale i rapporti non sempre erano stati idilliaci in passato.

    Un giocatore, dunque, che stava cambiando marcia con Spalletti in panchina, ma che è stato poi costretto a fermarsi proprio sul più bello.

  • SONO CAMBIATE LE PROSPETTIVE

    Se nei mesi scorsi anche una buona prestazione era sempre accompagnata da quel retrogusto amaro dato dalla sensazione di un addio comunque posticipato a giugno e, tra l’altro, a parametro zero, oggi le prospettive sono cambiate.

    Da giorni, infatti, si parla di una possibile apertura di Vlahovic a un rinnovo che, solo fino a poco tempo fa, sembrava al limite dell’impossibile.

    Un passo in avanti ovviamente non decisivo, ma che è servito quantomeno a creare una sorta di disgelo. Il discorso è ancora lungo e servirà del tempo per arrivare a un eventuale punto d’incontro che nei fatti si tradurrebbe nella volontà del giocatore di accettare un ingaggio sensibilmente più basso rispetto a quello percepito adesso, ma comunque la disponibilità delle parti a parlarne vuol già dire qualcosa.

    La priorità per la Juventus è trovare quei goal necessari per tentare l’assalto al quarto posto, il resto si vedrà. In giro non ci sono molti attaccanti come Vlahovic e gli ultimi mesi di questa stagione gli serviranno anche per ribadirlo a tutti.

