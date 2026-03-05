L’uomo giusto, al momento giusto: la Juventus ritrova Vlahovic nella fase cruciale della stagione

Un goal segnato in pieno recupero che è servito a riprendere per i capelli una partita che, poco dopo l’ora di gioco, sembrava praticamente persa e che soprattutto ha cambiato le prospettive di un finale di stagione che altrimenti si sarebbe fatto terribilmente in salita.
Grazie alla rete siglata da Gatti al 93’ sul campo della Roma, la Juventus è riuscita in un solo colpo a fermare il tentativo di fuga di una diretta concorrente e a tenere più aperta che mai la corsa che conduce a una qualificazione alla prossima Champions League.
Un punto che ha assunto i contorni della boccata d’aria, dopo un periodo estremamente delicato scandito da tre sconfitte consecutive e da una vittoria che non è servita per evitare l’eliminazione dall’Europa che conta.
Quell’Europa che conta nella quale la Juventus spera di esserci anche nella prossima stagione e, sebbene ad attenderla ci sarà una rincorsa, le quattro lunghezze di distacco di distacco dal quarto posto rendono il tutto assolutamente possibile.
Questo soprattutto in considerazione del fatto che, nel momento cruciale, in quello nel quale i punti hanno un valore praticamente doppio, la Vecchia Signora si appresta a ritrovare un giocatore del quale ha sentito terribilmente la mancanza negli ultimi mesi: Dusan Vlahovic.
Il centravanti serbo si è messo finalmente alle spalle l’infortunio che lo ha bloccato da fine novembre ed ora è pronto a dare il suo contributo in quello che si può immaginare essere un tiratissimo rush finale.