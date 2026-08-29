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David Parma JuventusGetty
Lelio Donato

L'ultima occasione di Jonathan David alla Juventus? Il canadese verso una maglia da titolare: dal Parma al Parma, nuovo ruolo per evitare la cessione

Serie A
Juventus
Parma Calcio 1913
Juventus vs Parma Calcio 1913

Le contemporanee assenze di Kenan Yildiz e Weston McKennie potrebbero regalare un'occasione insperata a Jonathan David. Spalletti pensa di schierarlo alle spalle di Kolo Muani. E lo cita tra le alternative offensive.

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Un'estate passata ai margini, con la valigia in mano, mentre la Juventus cercava disperatamente attaccanti sul mercato.

Ora però Jonathan David potrebbe avere una clamorosa occasione per tenersi ancora sulle spalle la maglia bianconera e riconquistare posizione nelle gerarchie di Spalletti.

Il tecnico, che sembrava ormai deciso a non puntare più su di lui, lo ha invece citato tra le possibili soluzioni offensive per sopperire alla lunga assenza di Kenan Yildiz.

E addirittura potrebbe schierare Jonathan David titolare già in Juventus-Parma. Seppure in un ruolo leggermente diverso rispetto al passato.

Peraltro, proprio contro il Parma esattamente un anno fa, il canadese aveva debuttato in Serie A con la Juventus all'Allianz Stadium segnando il goal del vantaggio bianconero.

  • UN'ESTATE AI MARGINI

    Come dicevamo sopra Jonathan David ha passato un'estate difficile.

    Il canadese, che non ha di certo brillato neppure durante i Mondiali di casa, è rientrato a ritiro già iniziato.

    E nelle amichevoli estive Spalletti lo ha utilizzato col contagocce anche prima che arrivasse Randal Kolo Muani.

    Il tecnico infatti gli ha spesso preferito Arek Milik, ovvero l'unico attaccante presente in quel momento in rosa.

    Mentre contro il Chelsea è stato addirittura richiamato in panchina solo mezz'ora dopo il suo ingresso in campo, anche se Spalletti ha poi spiegato come non si trattasse di una bocciatura ma di una gestione già prevista.

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  • LA JUVE CERCA ANCORA UN ATTACCANTE

    Di certo la scintilla tra Spalletti e Jonathan David non è mai scoccata.

    Nella scorsa stagione il tecnico lo ha spesso schierato titolare ma solo per mancanza di reali alternative nel ruolo.

    L'allenatore bianconero, anche pubblicamente, non ha mai fatto mistero di volere un attaccante con caratteristiche molto diverse rispetto a David.

    E infatti, appena tornato a disposizione Vlahovic, il canadese si era accomodato subito in panchina. Mentre per tutta l'estate Spalletti ha invocato rinforzi in attacco.

    Peraltro anche attualmente la Juventus cerca un'altra punta. Un nove d'area di rigore che completi il reparto insieme a Kolo Muani.

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  • LE PAROLE DI SPALLETTI PRIMA DI JUVE-PARMA

    Prima della gara casalinga contro il Parma però Spalletti ha pronunciato il nome di Jonathan David.

    In assenza di McKennie, oltre che di Kenan Yildiz, il tecnico tiene in considerazione anche il canadese tra le alternative nel reparto offensivo della Juventus.

    Spalletti però pensa di utilizzare David non al posto di Kolo Muani, bensì insieme al francese dunque in un ruolo leggermente diverso rispetto a quello del classico 9.

    "Noi abbiamo possibilità di giocare con Alajbegovic lì, con Nico Gonzalez, con David, tutti giocatori che sanno giocare sotto la punta" ha spiegato l'allenatore bianconero parlando delle assenze di McKennie e Yildiz contro il Parma.

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  • DAVID RESTA ALLA JUVENTUS?

    Ma quale sarà il futuro di Jonathan David?

    La volontà della Juventus resta al momento quella di trovargli una nuova sistemazione. La sua cessione, infatti, permetterebbe ai bianconeri di risparmiare uno degli ingaggi più pesanti dell'intera rosa (6 milioni netti a stagione).

    E inoltre consentirebbe alla società di tornare sul mercato per regalare a Spalletti il tanto agognato numero 9 che chiede da mesi.

    Allo stesso tempo c'è da considerare la volontà di David che finora non ha mai realmente aperto ad un trasferimento. A meno che non arrivi un'offerta da un altro top club europeo almeno dello stesso livello della Juventus.

    Negli ultimi giorni si è parlato di un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid. Destinazione che sarebbe gradita a Jonathan David. Ma, per adesso, si tratta appunto solo di un sondaggio. E il tempo stringe.


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