L'ultima occasione di Jonathan David alla Juventus? Il canadese verso una maglia da titolare: dal Parma al Parma, nuovo ruolo per evitare la cessione

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Un'estate passata ai margini, con la valigia in mano, mentre la Juventus cercava disperatamente attaccanti sul mercato.
Ora però Jonathan David potrebbe avere una clamorosa occasione per tenersi ancora sulle spalle la maglia bianconera e riconquistare posizione nelle gerarchie di Spalletti.
Il tecnico, che sembrava ormai deciso a non puntare più su di lui, lo ha invece citato tra le possibili soluzioni offensive per sopperire alla lunga assenza di Kenan Yildiz.
E addirittura potrebbe schierare Jonathan David titolare già in Juventus-Parma. Seppure in un ruolo leggermente diverso rispetto al passato.
Peraltro, proprio contro il Parma esattamente un anno fa, il canadese aveva debuttato in Serie A con la Juventus all'Allianz Stadium segnando il goal del vantaggio bianconero.