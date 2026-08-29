L'ultima occasione di Jonathan David alla Juventus? Il canadese verso una maglia da titolare: dal Parma al Parma, nuovo ruolo per evitare la cessione

Di certo la scintilla tra Spalletti e Jonathan David non è mai scoccata.

Nella scorsa stagione il tecnico lo ha spesso schierato titolare ma solo per mancanza di reali alternative nel ruolo.

L'allenatore bianconero, anche pubblicamente, non ha mai fatto mistero di volere un attaccante con caratteristiche molto diverse rispetto a David.

E infatti, appena tornato a disposizione Vlahovic, il canadese si era accomodato subito in panchina. Mentre per tutta l'estate Spalletti ha invocato rinforzi in attacco.

Peraltro anche attualmente la Juventus cerca un'altra punta. Un nove d'area di rigore che completi il reparto insieme a Kolo Muani.