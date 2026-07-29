L'ultima missione di Claudio Ranieri in Nazionale, il Normal One che aggiusta tutto: dalla Juventus post Calciopoli alla Roma

La carriera di Claudio Ranieri, d'altronde, parla per lui e racconta di un professionista capace di ottenere il massimo senza quasi mai alzare troppo il tono della voce.

Carisma e autorevolezza. Queste le doti principali di Ranieri la cui impresa più bella resta ovviamente lo storico campionato vinto alla guida del Leicester. Ma ha allenato e fatto bene un po' ovunque: da Valencia a Londra, da Madrid con l'Atletico alla Francia dove ha allenato Monaco e Nantes.

Per quanto riguarda il nostro campionato, invece, Ranieri ha ottenuto risultati importanti soprattutto con Juventus, Roma e Cagliari. In bianconero ha ottenuto la qualificazione in Champions League nella stagione del ritorno in Serie A dopo il terremoto Calciopoli. Mentre sulla panchina giallorossa si è seduto ben tre volte, sfiorando anche lo Scudetto nel duello con l'Inter di Mourinho del 2010.

Ma non vanno tralasciate neppure la promozione e la successiva salvezza raggiunte alla guida del Cagliari, quando aveva annunciato l'intenzione di lasciare il mondo del calcio per dedicarsi ai nipotini.

Spesso messo in contrapposizione con Mourinho e definito "Normal One", Ranieri ha lo spessore umano e tecnico necessario per tentare di fare finalmente ripartire la nostra Nazionale. Ecco perché la scelta di Malagò, stavolta, ha messo davvero d'accordo tutti. O quasi.