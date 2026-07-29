L'ultima missione di Claudio Ranieri in Nazionale, il Normal One che aggiusta tutto: dalla Juventus post Calciopoli alla Roma

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Se la scelta di nominare Mancini come Ct dell'Italia non è stata accolta benissimo da molti (vedi club di Serie A), il nome di Claudio Ranieri ha sicuramente messo d'accordo tutti. O quasi.
Giovanni Malagò ha deciso di affidare alle sue mani esperte il nuovo ciclo azzurro dopo le fulminee dimissioni di Paolo Maldini, arrivate in seguito all'ormai noto caso Pirlo.
Quello di Ranieri è sicuramente un profilo molto diverso rispetto all'ex capitano del Milan. Più maturo ma non per questo meno innovatore. E altrettanto decisionista.
Basti pensare alla recente rottura con la Roma dove Ranieri non è sceso a compromessi arrivando allo scontro con Gasperini, che di fatto gli è costato il posto. Posto per cui aveva rinunciato proprio alla Nazionale.