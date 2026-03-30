L'ultima Italia ai Mondiali: qual era la formazione degli azzurri, chi era il ct e contro chi è stata eliminata

Sono passati ben 12 anni dall’ultima partita disputata dall’Italia nella fase finale di un Mondiale, ovvero quella del torneo in Brasile nel 2014.
Da allora sono cambiate moltissime cose: se un tempo la partecipazione alla Coppa del Mondo appariva quasi scontata, oggi la sensazione è ben diversa.
Gli azzurri si ritrovano, per la terza edizione consecutiva, a dover passare dai playoff per accedere alla fase a gironi, e contro la Bosnia si giocheranno una sfida da dentro o fuori.
Ma com’era l’Italia di 12 anni fa? Quali erano i protagonisti dell’ultima partita disputata? E chi sedeva in panchina come commissario tecnico? Scopriamolo insieme.