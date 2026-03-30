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Andrea Pirlo Nazionale 2014Getty Images
Michael Baldoin

L'ultima Italia ai Mondiali: qual era la formazione degli azzurri, chi era il ct e contro chi è stata eliminata

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

L’ultima apparizione della Nazionale italiana alla fase finale di un Mondiale risale all’edizione del 2014 in Brasile: ecco com’è andata, quale fu la formazione e chi sedeva in panchina.

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Sono passati ben 12 anni dall’ultima partita disputata dall’Italia nella fase finale di un Mondiale, ovvero quella del torneo in Brasile nel 2014.

Da allora sono cambiate moltissime cose: se un tempo la partecipazione alla Coppa del Mondo appariva quasi scontata, oggi la sensazione è ben diversa.

Gli azzurri si ritrovano, per la terza edizione consecutiva, a dover passare dai playoff per accedere alla fase a gironi, e contro la Bosnia si giocheranno una sfida da dentro o fuori.

Ma com’era l’Italia di 12 anni fa? Quali erano i protagonisti dell’ultima partita disputata? E chi sedeva in panchina come commissario tecnico? Scopriamolo insieme.

  • Italia Mondiale 2014Getty Images

    L'ULTIMA FORMAZIONE DELL'ITALIA CHE HA DISPUTATO UN MONDIALE

    A rileggere oggi i nomi dei giocatori presenti a quel Mondiale, fa un certo effetto pensare a come sarebbe poi evoluto il futuro dell’Italia.

    Una squadra che solo due anni prima aveva sfiorato l’impresa agli Europei, arrendendosi in finale contro una delle Spagne più forti di sempre.

    In difesa, il blocco della Juventus: Buffon tra i pali e la celebre BBC - Barzagli, Bonucci e Chiellini. A centrocampo, Pirlo in regia affiancato da Verratti, mentre Darmian e De Sciglio presidiavano le corsie esterne.

    Davanti, la coppia Balotelli-Immobile, con dalla panchina gli ingressi di Thiago Motta, Parolo e Cassano.

    ITALIA (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Darmian, Verratti (75' Thiago Motta), Pirlo, Marchisio, De Sciglio; Balotelli (46' Parolo), Immobile (71' Cassano).

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  • Cesare Prandelli Nazionale Italia 2014Getty Images

    CHI ERA IL CT IN QUEL CASO?

    Sulla panchina dell’Italia sedeva Prandelli, confermato dopo la grande avventura a Euro 2012, sulla quale erano state riposte grandi aspettative.

    Per l’ex allenatore della Fiorentina, in realtà, il Mondiale rappresentò l’ultima esperienza alla guida degli azzurri: le dimissioni arrivarono poche ore dopo l’eliminazione dal torneo in Brasile. Al suo posto fu poi scelto Antonio Conte, che avrebbe guidato la Nazionale fino agli Europei del 2016.

    Per Prandelli non ci furono pause: ripartì subito dal Galatasaray, ma la nuova avventura in Turchia si concluse già nella prima metà di stagione, con l’esonero arrivato a novembre.

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  • Chiellini SuarezGetty

    IL CAMMINO DELL'ITALIA AI MONDIALI 2014

    Per la Nazionale di Prandelli fu un turbinio di emozioni. L’esordio fu convincente: una vittoria per 2-1 nel big match contro l’Inghilterra, grazie alle reti di Marchisio e Balotelli, intervallate dal momentaneo pareggio di Sturridge, in quella che sembrava già la sfida decisiva per il primo posto nel girone.

    Da lì in avanti, però, il sogno si trasformò in un incubo. Nella seconda giornata arrivò il ko a sorpresa contro la Costa Rica: decisivo il colpo di testa di Ruiz poco prima dell’intervallo, con Keylor Navas protagonista nel tenere a galla i suoi.

    Nella terza e ultima partita, in cui all’Italia sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi, andò tutto storto. Prima la discussa espulsione di Marchisio a inizio ripresa, poi il morso non visto di Suárez ai danni di Chiellini e, infine, il colpo di testa di Godín che fissò l’1-0 finale, condannando l’Italia al terzo posto nel girone e alla conseguente eliminazione dal torneo.

    CLASSIFICA DEL GRUPPO D:

    1. Costa Rica 7 punti
    2. Uruguay 6 punti
    3. Italia 3 punti
    4. Inghilterra 1 punto

  • CHI HA ELIMINATO GLI AZZURRI AI MONDIALI DEL 2014?

    Furono, per l’appunto, Costa Rica e Uruguay a superare il turno in quel girone.

    La prima fu la vera rivelazione del torneo, riuscendo a spingersi fino ai quarti di finale: dopo aver eliminato la Grecia agli ottavi ai calci di rigore, si arrese solo dal dischetto contro l’Olanda.

    L’Uruguay, invece, concluse il proprio cammino agli ottavi di finale, sconfitto 2-0 dalla Colombia grazie alla doppietta di James Rodríguez. Proprio in quella partita arrivò uno dei goal più belli del torneo, firmato dal talento colombiano, che poche settimane dopo sarebbe stato acquistato dal Real Madrid.

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