L'ultima Italia ai Mondiali: qual era la formazione degli azzurri, chi era il ct e contro chi è stata eliminata

Per la Nazionale di Prandelli fu un turbinio di emozioni. L’esordio fu convincente: una vittoria per 2-1 nel big match contro l’Inghilterra, grazie alle reti di Marchisio e Balotelli, intervallate dal momentaneo pareggio di Sturridge, in quella che sembrava già la sfida decisiva per il primo posto nel girone.

Da lì in avanti, però, il sogno si trasformò in un incubo. Nella seconda giornata arrivò il ko a sorpresa contro la Costa Rica: decisivo il colpo di testa di Ruiz poco prima dell’intervallo, con Keylor Navas protagonista nel tenere a galla i suoi.

Nella terza e ultima partita, in cui all’Italia sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi, andò tutto storto. Prima la discussa espulsione di Marchisio a inizio ripresa, poi il morso non visto di Suárez ai danni di Chiellini e, infine, il colpo di testa di Godín che fissò l’1-0 finale, condannando l’Italia al terzo posto nel girone e alla conseguente eliminazione dal torneo.

CLASSIFICA DEL GRUPPO D: