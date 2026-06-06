"The Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e le stelle pronte a disputare la loro ultima Coppa del Mondo nel 2026

Riyad Mahrez, ultimo del trio di campioni africani vincitori di Champions e Premier, resta tra i più talentuosi della sua generazione. A 35 anni i suoi dribbling fulminanti e il primo tocco ipnotico stupiscono ancora tifosi e compagni, e tutti concordano che meriti un addio eroico dalla scena internazionale.

Ha giocato una sola partita ai Mondiali, nel 2014, perché l’Algeria non si è più qualificata. Quest’estate avrà finalmente l’occasione di brillare sulla scena mondiale, chiudendo poi la carriera in Arabia Saudita con l’Al-Ahli.