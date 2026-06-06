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World Cup Last Dance GFXGetty/GOAL

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"The Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e le stelle pronte a disputare la loro ultima Coppa del Mondo nel 2026

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Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric sono tra i campioni che nel 2026 disputeranno la loro ultima Coppa del Mondo.

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I Mondiali 2026 saranno storici: 48 squadre e tre paesi ospitanti – USA, Canada e Messico – per il più grande evento nei quasi 100 anni della competizione.

Per una generazione di calciatori in prima linea da quasi vent’anni, è l’ultima chiamata. Nel 2026 avranno un’ultima chance di vincere il trofeo più ambito.

Alcuni potrebbero andare via da campioni, altri no, ma tutti lasceranno un vuoto che nessun giovane talento potrà colmare subito. 

GOAL ne presenta alcuni che nel 2026 disputeranno quasi certamente l’ultima Coppa del Mondo.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi compirà presto 39 anni e, nonostante i suoi messaggi talvolta enigmatici, ha scelto di giocare la sua sesta Coppa del Mondo, un record.

    Dopo aver finalmente vinto il Mondiale con l’Argentina nel 2022, si è trasferito all’Inter Miami in MLS per preservare il fisico lontano dal calcio europeo. 

    Continua a indossare la maglia albiceleste con la stessa efficacia di sempre. I dubbi riguardano la sua capacità di affrontare il formato allargato e il caldo del Nord America, ma nessuno si aspetta un addio silenzioso da parte di Messi.

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  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo (Portogallo)

    A 41 anni, Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il calciatore più anziano a vincere la Coppa del Mondo con il Portogallo. A differenza di Messi, il cinque volte Pallone d’Oro non ha mai trionfato nel torneo né segnato nella fase a eliminazione diretta, e la sua eredità mondiale resta dunque inferiore al suo status di icona.

    Nonostante l’età, continua a segnare con l’Al-Nassr in Arabia Saudita e afferma di non voler ritirarsi presto. 

    La rosa portoghese è ricca di talenti come Rafael Leão, Pedro Neto e Gonçalo Ramos, ma Roberto Martínez continua a costruire la squadra attorno a lui. Con Messi, sarà la sua sesta fase finale: l’ultima chance per CR7 di conquistare la gloria mondiale.


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  • Guillermo Ochoa Mexico(C)Getty Images

    Guillermo Ochoa (Messico)

    Questa estate Guillermo Ochoa raggiungerà Messi e Ronaldo alla sesta Coppa del Mondo, anche se la sua partecipazione sembrava incerta.

    Con oltre 150 presenze col Messico, il leggendario portiere era sceso in campo una sola volta con El Tri nelle finali della CONCACAF Nations League nel marzo 2024 e non era stato convocato da Javier Aguirre. A marzo, però, l’infortunio al tendine d’Achille del titolare Ángel Malagón gli ha riaperto le porte della nazionale a 40 anni.

    La sua carriera nomade lo ha portato a giocare in Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Belgio e Cipro, con l'AEL Limassol nella scorsa stagione. Ha annunciato che si ritirerà dopo il Mondiale, chiudendo una carriera ventennale da punto fermo del torneo.


  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Manuel Neuer (Germania)

    Ochoa non è l'unico portiere leggendario con una convocazione inaspettata. Con Marc-André ter Stegen infortunato da due anni e i dubbi sulla forma di Oliver Baumann, il ct tedesco Julian Nagelsmann ha deciso di richiamare Manuel Neuer dal ritiro per un'ultima avventura.

    Neuer era tra i veterani che avevano lasciato la Nazionale dopo Euro 2024, ma è stato convinto a tornare per giocare la sua quinta Coppa del Mondo a 40 anni, grazie alle sue prestazioni ancora eccellenti con il Bayern Monaco.

    Nagelsmann ha già annunciato che sarà proprio Neuer il suo numero uno in Nord America, dove la Mannschaft proverà a evitare la terza eliminazione di fila nella fase a gironi.

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  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    Luka Modrić (Croazia)

    Quarantenne, Luka Modric è il secondo giocatore di movimento più anziano di questo Mondiale. Vuole chiudere in bellezza la sua carriera leggendaria. Nel 2018 ha guidato la Croazia alla prima finale, persa contro la Francia, e nel 2022 ha contribuito al terzo posto.

    Dopo l’addio al Real Madrid, lo scorso anno è approdato al Milan per mantenersi in forma. Ora punta alla quinta fase finale della Coppa del Mondo e, con 197 presenze, è a un passo dalle 200 con la nazionale, traguardo che potrebbe raggiungere prima di Messi (fermo a 198).

  • Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina 2026Getty Images

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina)

    A differenza di Messi, Ronaldo e Modric, si sarebbe potuto perdonare Edin Dzeko se avesse creduto che la sua avventura mondiale fosse finita, vista la difficoltà della Bosnia-Erzegovina a qualificarsi dopo il 2014. Invece, Dzeko ha riacceso l’entusiasmo dei compagni, ha battuto l’Italia negli spareggi UEFA e a 40 anni scenderà in campo in Nord America.

    Vicino alle 150 presenze in nazionale, con oltre 70 gol all’attivo, Dzeko ha dimostrato di essere ancora pericoloso sotto porta da quando, a gennaio, ha contribuito alla promozione dello Schalke in Bundesliga. Nonostante una carriera che meriterebbe più partecipazioni, Dzeko potrà così congedarsi dal calcio che conta sul palcoscenico più prestigioso.

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  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    Son Heung-min (Corea del Sud)

    Questi potrebbero essere gli ultimi Mondiali per molti grandi campioni, e la Corea del Sud rischia di perdere Son Heung-min se decidesse di lasciare la Nazionale dopo il 2026.

    Compirà 34 anni a luglio e ha più tempo di altri, ma essere capitano e sostenere le aspettative di una nazione ossessionata dal calcio è un peso. Dopo il passaggio al LAFC in MLS, potrebbe sentire di aver dato tutto alla Corea e, una volta finito il torneo, dirsi basta.

  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    Mohamed Salah (Egitto)

    Poche settimane più vecchio di Son, Mohamed Salah è il miglior calciatore egiziano di sempre e da anni porta l’Egitto sulle spalle. Ora può contare su una rosa migliore, guidata da Omar Marmoush del Manchester City, ma i Faraoni guarderanno ancora a lui per ispirazione in Nord America, nonostante la sua forma con il Liverpool sia calata negli ultimi 12 mesi.

    La sua unica altra partecipazione, nel 2018, fu condizionata da un infortunio alla spalla nella finale di Champions, e ora vuole riscattarsi. Per un campione del suo calibro, lasciare il segno in questo Mondiale è fondamentale per consolidare la propria legacy.

    Con un probabile trasferimento in Arabia Saudita dopo l'addio ad Anfield, è probabile che nei prossimi anni riduca il ritmo della sua carriera. Pensare che continui a giocare in nazionale dopo quest'estate potrebbe quindi essere un'illusione.

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  • Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

    Sadio Mané (Senegal)

    Sadio Mané, 34 anni, è stato fondamentale per il Senegal negli ultimi dieci anni. Questo potrebbe essere il suo ultimo Mondiale.

    Ex ala di Liverpool e Bayern Monaco, ha trasformato il rigore che ha dato al Senegal la prima Coppa d'Africa nel 2021 e ha guidato i Leoni di Teranga a due qualificazioni mondiali di fila, pur dovendo saltare il torneo del 2022 per infortunio.

    Passato all’Al-Nassr, è meno sotto i riflettori europei ma resta il capitano. Con talenti come Ismaila Sarr e Illiman Ndiaye, la sua guida può condurre il Senegal lontano nel 2026.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    Riyad Mahrez (Algeria)

    Riyad Mahrez, ultimo del trio di campioni africani vincitori di Champions e Premier, resta tra i più talentuosi della sua generazione. A 35 anni i suoi dribbling fulminanti e il primo tocco ipnotico stupiscono ancora tifosi e compagni, e tutti concordano che meriti un addio eroico dalla scena internazionale.

    Ha giocato una sola partita ai Mondiali, nel 2014, perché l’Algeria non si è più qualificata. Quest’estate avrà finalmente l’occasione di brillare sulla scena mondiale, chiudendo poi la carriera in Arabia Saudita con l’Al-Ahli.

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  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    Kevin De Bruyne (Belgio)

    L'ex compagno di squadra di Mahrez al Manchester City, Kevin De Bruyne, ha vissuto una stagione d'esordio al Napoli segnata dagli infortuni dopo aver lasciato l'Etihad Stadium, e si teme che il fisico del centrocampista possa non reggere più, dato che a fine mese compirà 35 anni.

    Quando è in forma, resta uno dei migliori registi al mondo e crede di poter guidare il Belgio un’ultima volta, con gli ultimi rappresentanti della “Generazione d’Oro” alla ricerca di gloria.

    La squadra di Rudi Garcia è in fase di transizione, ma De Bruyne resta l’uomo chiave: un suo passaggio o un tiro dalla distanza possono ancora spaccare le difese. Se rimane in forma, i Diavoli Rossi potrebbero essere la sorpresa dell’estate.

  • Virgil van Dijk Netherlands 2026Getty Images

    Virgil van Dijk (Paesi Bassi)

    Virgil van Dijk migliora con gli anni e, anche se compirà 35 anni durante i Mondiali, resterà il perno della difesa olandese.

    Il difensore veterano è stato la pietra angolare del Liverpool, diventato una delle squadre più temute d'Europa: alcuni attaccanti avversari evitano persino di affrontarlo in uno contro uno per paura di fare brutta figura. 

    La scorsa stagione non è stata la sua migliore e, a Liverpool, qualcuno teme che abbia perso smalto e velocità. I tifosi olandesi sperano però di vederlo al meglio in quella che sarà probabilmente la sua ultima Coppa del Mondo.


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  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    James Rodríguez (Colombia)

    Protagonista dei Mondiali 2014, James Rodríguez compirà 35 anni a luglio, ma per i tifosi colombiani la sua presenza in Nord America è fondamentale. Dopo la sua indimenticabile prestazione che lo portò al Real Madrid, James ha spesso faticato a mantenersi in forma. 

    Gli infortuni hanno costellato la sua carriera, portandolo a brevi esperienze in club – l’ultima con il Minnesota United in MLS – per mantenersi in forma e concentrare le energie sulle gare della nazionale.

    Dovendo molto ai Mondiali, James merita un ultimo atto sul palcoscenico più grande.


  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar (Brasile)

    Neymar e i Mondiali 2026: un percorso lungo. Il Brasile esordirà tra una settimana. Il miglior marcatore della Seleção era fermo da ottobre 2023 per lo strappo al legamento crociato anteriore, e con Carlo Ancelotti che lo ignorava dal suo arrivo in panchina a settembre, l’ultima chance mondiale sembrava svanita.

    Poi, per gli infortuni di altri attaccanti, Ancelotti lo ha convocato all’ultimo momento, scatenando la gioia dei tifosi. Ma prima di affidargli un ruolo in Nord America dovrà dimostrare di essere in forma, nonostante l’ennesimo infortunio subito subito dopo la chiamata.

    Il suo fisico è ormai logoro e pensare di rivederlo in campo nel 2030 sembra utopico. Questa, dunque, è l’ultima chance per conquistare la sesta stella.

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  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Harry Kane?... (Inghilterra)

    Harry Kane è al culmine della carriera. A 32 anni resta uno dei finalizzatori più letali d’Europa: nella scorsa stagione ha superato i 60 gol con il Bayern Monaco ed è il recordman di reti della nazionale inglese.

    C’è chi pensa che possa proseguire fino al Mondiale 2030, e i tifosi dei Tre Leoni lo sperano vista la distanza dai suoi successori. Tuttavia gli Europei 2028, che l’Inghilterra ospiterà, potrebbero essere il momento ideale per chiudere la sua carriera in Nazionale.

    Essendo un torneo casalingo, potrebbe trattarsi anche dell’ultima Coppa del Mondo per Jordan Pickford, John Stones e forse Marcus Rashford, per i quali chiudere la carriera in nazionale davanti ai propri tifosi sarebbe molto allettante.