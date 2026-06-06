"The Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e le stelle pronte a disputare la loro ultima Coppa del Mondo nel 2026

I Mondiali 2026 saranno storici: 48 squadre e tre paesi ospitanti – USA, Canada e Messico – per il più grande evento nei quasi 100 anni della competizione.
Per una generazione di calciatori in prima linea da quasi vent’anni, è l’ultima chiamata. Nel 2026 avranno un’ultima chance di vincere il trofeo più ambito.
Alcuni potrebbero andare via da campioni, altri no, ma tutti lasceranno un vuoto che nessun giovane talento potrà colmare subito.
GOAL ne presenta alcuni che nel 2026 disputeranno quasi certamente l’ultima Coppa del Mondo.