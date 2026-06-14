Salah a caccia della riscossa: dopo polemiche, infortuni ed eliminazioni, gioca l'ultimo Mondiale della carriera

Quest'estate Mohamed Salah ha tutta l'intenzione di recuperare il tempo perduto. Il 33enne esterno del Liverpool torna a giocare i Mondiali con l'Egitto per la prima volta dal 2018, quando i Faraoni uscirono presto. Vuole evitare gli errori passati e scrivere la storia con la sua nazionale.
È solo la quarta partecipazione ai Mondiali per l’Egitto, la seconda dal 1990. L’ultima, in Russia, si è chiusa senza punti né vittorie, tra caos e polemiche.
La mancata qualificazione nel 2022 ha poi negato a Salah il palcoscenico ideale nel momento migliore della carriera. Ora i Faraoni sono tornati, ma il loro fuoriclasse, ormai al tramonto, cerca ancora di scrivere una pagina di storia per il Paese. In Nord America sarà un uomo in missione.