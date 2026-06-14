Salah a caccia della riscossa: dopo polemiche, infortuni ed eliminazioni, gioca l'ultimo Mondiale della carriera

In una serie di video pubblicati su Facebook sei settimane dopo i Mondiali, Salah ha espresso la propria rabbia. "Ho chiesto più sicurezza per tutti i giocatori, non solo per me. Al ritiro della squadra in Russia abbiamo avuto molti disordini. Non sono andato due volte al ristorante perché, per la mia incolumità, mi hanno detto che c'era troppa folla in hotel".

"L'EFA - ha poi aggiunto - ha dichiarato che nessuno ha bussato alla mia porta alle 4 del mattino per foto; chiunque può chiedere all'hotel o agli altri giocatori. Non credo che un giocatore accetterebbe di far entrare estranei in camera per foto o chiacchiere. Non sono puntiglioso. Sono un giocatore: come possono estranei venire a sedersi nella mia camera d'albergo? Questo mi crea problemi.

All'estero mi offrono questa protezione senza che io la chieda, in Egitto non ottengo risposta. È una misura che serve a tutta la squadra per concentrarsi.

Ci fanno viaggiare in classe economica, cosa che stanca molto; tutte le altre squadre africane volano in business. I giocatori devono arrivare alla partita comodi. Non capisco perché non si possa fare per tutti. Non voglio la business solo per me, la voglio per tutta la squadra.

In conferenza stampa avete detto di tutto, facendo credere che io odi il mio Paese. Per fortuna la gente sa che non è vero".