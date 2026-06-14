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Mohamed Salah Egypt GFXGOAL
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Salah a caccia della riscossa: dopo polemiche, infortuni ed eliminazioni, gioca l'ultimo Mondiale della carriera

Coppa del Mondo
Egitto
Analysis
M. Salah
Storie

L'esterno offensivo del Liverpool ha giocato i Mondiali per l'unica volta nel 2018: in Qatar il suo Egitto non è riuscito a qualificarsi. A 33 anni, per l'ex romanista potrebbe essere l'ultima occasione.

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Quest'estate Mohamed Salah ha tutta l'intenzione di recuperare il tempo perduto. Il 33enne esterno del Liverpool torna a giocare i Mondiali con l'Egitto per la prima volta dal 2018, quando i Faraoni uscirono presto. Vuole evitare gli errori passati e scrivere la storia con la sua nazionale.

È solo la quarta partecipazione ai Mondiali per l’Egitto, la seconda dal 1990. L’ultima, in Russia, si è chiusa senza punti né vittorie, tra caos e polemiche.

La mancata qualificazione nel 2022 ha poi negato a Salah il palcoscenico ideale nel momento migliore della carriera. Ora i Faraoni sono tornati, ma il loro fuoriclasse, ormai al tramonto, cerca ancora di scrivere una pagina di storia per il Paese. In Nord America sarà un uomo in missione.

  • Sergio Ramos Mohamed Salah Real Madrid Liverpool UCLGetty

    L'INFORTUNIO IN FINALE DI CHAMPIONS

    Salah è arrivato ai Mondiali 2018 nel momento migliore della carriera, dopo 60 tra goal e assist nella sua prima stagione al Liverpool. La sua partecipazione, però, è stata messa a rischio da un fallo subito nella finale di Champions League contro il Real Madrid.

    Nella finale di Champions a Kiev, dopo appena mezz’ora l'ex romanista è dovuto uscire per uno scontro con Sergio Ramos, che lo ha trascinato a terra prendendolo per un braccio. I Blancos hanno poi vinto 3-1 grazie a due errori di Karius e a un goal di Bale.

    A venti giorni dall’esordio dell’Egitto in Russia, gli esami hanno confermato la distorsione alla spalla. Il giorno dopo Salah ha però twittato di essere fiducioso sul recupero.

    "È stata una notte dura, ma sono un combattente. Nonostante le difficoltà, sarò in Russia per rendervi orgogliosi. Il vostro amore mi darà la forza".

    La Federcalcio egiziana ha stimato tre settimane di recupero, lo ha convocato e gli ha concesso più tempo prima del ritiro.

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  • Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    IN ATTESA DIETRO LE QUINTE

    La previsione si è rivelata esatta: l’allora ct Hector Cuper ha scelto di non rischiare Salah nella gara d’esordio dell’Egitto contro l’Uruguay. L’esterno è rimasto in panchina, nonostante il tecnico avesse garantito ai giornalisti che avrebbe giocato.

    Così il talismano dei Faraoni ha potuto solo guardare la sua nazionale perdere 1-0 all’ultimo minuto per opera di una rete di Giménez. Cuper sperava di strappare un punto senza rischiare Salah, ma la squadra ha mancato di incisività senza la stella del Liverpool. Il suo piano è fallito in extremis, rivelandosi costoso.

    "Salah è importante, ma abbiamo una buona squadra - ha dichiarato Cuper dopo la gara - Non volevamo rischiare, ma sarà pronto per la prossima".

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  • Saudi Arabia v Egypt: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    INUTILE E SENZA VITTORIE

    Come previsto, Salah è partito titolare contro la Russia padrona di casa quattro giorni dopo, ma non ha potuto evitare l’eliminazione dell’Egitto nonostante un goal su rigore a un quarto d’ora dalla fine, con la squadra già sotto 3-0.

    In quei giorni circolavano voci di tensioni interne, smentite da Salah sui social: "Nell'Egitto siamo uniti, ci rispettiamo e il rapporto è ottimo".

    L'1-0 dell’Uruguay sull’Arabia Saudita ha eliminato gli egiziani prima dell’ultima giornata, mandando sudamericani e russi agli ottavi.

    Favorito nell’ultima gara contro l’Arabia Saudita, l’Egitto ha comunque perso in extremis. Salah ha aperto le marcature con un pallonetto nel primo tempo, ma dopo aver fallito un uno contro uno la sua squadra ha incassato il pari su rigore prima dell'intervallo e la rete decisiva al 95’.

    Così l’Egitto è rimasto senza vittorie nelle sue tre partecipazioni ai Mondiali (1934, 1990, 2018), con due pareggi e cinque sconfitte, e non ha potuto rifarsi nel 2022, non essendosi qualificato per il torneo in Qatar.

  • FBL-WC-2018-EGY-CAMPAFP

    CONSEGUENZE SPIACEVOLI

    Dopo il flop dell’Egitto ai Mondiali 2018, è esplosa una faida tra la Federcalcio egiziana e Salah, avvenuta davanti a tutti.

    Il capitano ha accusato la federazione di aver compromesso la preparazione della squadra, permettendo a celebrità e media di accedere all’hotel della nazionale a ogni ora. In precedenza la federazione aveva reso nota una lista di richieste di Salah, tra cui maggiore sicurezza personale e un controllo sulle sue apparizioni pubbliche e fotografiche.

    Una volta giunti a Grozny, in Cecenia, Salah è stato costretto a un imbarazzante incontro con il leader locale Ramzan Kadyrov, noto per le violazioni dei diritti umani, comprese quelle contro la comunità LGBTQ+.

    La scelta di Grozny come base, nel punto più a sud della Russia, ha costretto la squadra a viaggiare per 8.480 km – più di qualsiasi altra nazionale – per raggiungere le sedi delle partite a Ekaterinburg, San Pietroburgo e Volgograd, e pare che lo abbia fatto in classe economica.

    La tensione tra Salah e la Federcalcio egiziana esisteva già prima dei Mondiali: l’attaccante aveva reagito con rabbia all’uso non autorizzato della sua immagine sull’aereo della squadra accanto a uno sponsor rivale, definendolo “un grave insulto”.

    Secondo GOAL, queste vicende hanno portato Salah, allora 25enne, a valutare il ritiro dalla Nazionale, sentendosi usato come “capitale politico”.

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  • Mohamed Salah Egypt World Cup 2018Getty

    "NON ODIO IL MIO PAESE"

    In una serie di video pubblicati su Facebook sei settimane dopo i Mondiali, Salah ha espresso la propria rabbia. "Ho chiesto più sicurezza per tutti i giocatori, non solo per me. Al ritiro della squadra in Russia abbiamo avuto molti disordini. Non sono andato due volte al ristorante perché, per la mia incolumità, mi hanno detto che c'era troppa folla in hotel".

    "L'EFA - ha poi aggiunto - ha dichiarato che nessuno ha bussato alla mia porta alle 4 del mattino per foto; chiunque può chiedere all'hotel o agli altri giocatori. Non credo che un giocatore accetterebbe di far entrare estranei in camera per foto o chiacchiere. Non sono puntiglioso. Sono un giocatore: come possono estranei venire a sedersi nella mia camera d'albergo? Questo mi crea problemi.

    All'estero mi offrono questa protezione senza che io la chieda, in Egitto non ottengo risposta. È una misura che serve a tutta la squadra per concentrarsi.

    Ci fanno viaggiare in classe economica, cosa che stanca molto; tutte le altre squadre africane volano in business. I giocatori devono arrivare alla partita comodi. Non capisco perché non si possa fare per tutti. Non voglio la business solo per me, la voglio per tutta la squadra.

    In conferenza stampa avete detto di tutto, facendo credere che io odi il mio Paese. Per fortuna la gente sa che non è vero".

  • Mohamed Salah, Egypt 2022Getty

    ULTERIORI INSUCCESSI

    La tempesta seguita all'incubo dell'Egitto ai Mondiali 2018 si è poi placata. Salah ha continuato a rappresentare il Paese, nonostante avesse pubblicamente criticato la Federcalcio, anche grazie a cambiamenti ai vertici che hanno favorito una graduale riconciliazione.

    Negli anni seguenti, però, i Faraoni sono rimasti ai margini del calcio internazionale: la loro campagna nella Coppa d'Africa 2019 è stata un altro disastro, con eliminazione agli ottavi per mano del Sudafrica, e, pur avendo raggiunto la finale dell'edizione 2021, hanno perso ai rigori contro il Senegal all'inizio del 2022. Salah non è arrivato nemmeno a tirare, essendo il quinto designato.

    Stesso copione un mese dopo nello spareggio per Qatar 2022: ancora rigori, ancora Senegal. Salah, primo a presentarsi sul dischetto, ha calciato alto mentre alcuni laser lo disturbavano; il giocatore del Liverpool non ha potuto così riscattare il 2018.


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  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    UN'ULTIMA POSSIBILITÀ

    Nel 2026 l’Egitto torna finalmente sul palcoscenico più importante per la seconda volta dal 1990. Salah, con nove goal, ha guidato i Faraoni al primo posto nel girone di qualificazione, garantendo l’accesso diretto alla fase finale.

    Il girone con Belgio, Iran e Nuova Zelanda (ultima nel ranking) offre l’occasione di vincere la prima partita e superare il turno. Con 48 squadre, gli ottavi sembrano alla portata.

    Consapevole che a 33 anni è la sua ultima chance, Salah punta agli ottavi e lavora con grande concentrazione.

    "Vogliamo rendere felice il popolo egiziano e faremo del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo - ha dichiarato a Sky Sports - Sappiamo che il girone è molto forte e che ogni squadra ha le sue possibilità e opportunità di competere, per cui dovremo dare il massimo in ogni partita. La nostra ambizione in questo Mondiale è superare quanto questo Paese abbia mai fatto nel torneo".

    Per Salah, che potrebbe indossare la maglia dell’Egitto per l’ultima volta, è l’occasione da cogliere.

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