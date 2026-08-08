L'ultima amichevole dell'Udinese di Kosta Runjaic è stato il test di lusso contro il Barcellona, giocato oggi sabato 8 agosto a sette giorni dal debutto ufficiale della nuova stagione nel quale i bianconeri affronteranno il Padova in casa nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia (la prima di campionato sarà contro il Como, ancora al Bluenergy Stadium). L'Udinese chiude il precampionato con il sorriso grazie alla vittoria per 1-0 contro il Barcellona, a decidere la gara è stata una rete dell'attaccante classe '97 Vakoun Bayo all'ultimo minuto. La squadra di Runjaic vince così la Friuli Venezia Giulia Cup, un triangolare con Barça e Nottingham Forest che avevano già battuto, sempre 1-0, con un goal di Solet. Tutte le partite erano da 45 minuti.
L'Udinese vince col Barcellona in amichevole: 1-0 finale, decide Bayo. È dei bianconeri la prima Friuli Venezia Giulia Cup
- Getty Images Sport
LE INDICAZIONI
Prima delle gare con Nottingham e Barcellona l'Udinese aveva perso 0-2 con lo Swansea nella prima partita del 2026/27 ed era finita ko anche contro gli arabi dello Shabab Al-Ahli; all'inizio d'agosto hanno pareggiato 3-3 contro il Mainz e nell'amichevole successiva era arrivata un'altra sconfitta contro i turchi del Trabzonspor. A due settimane dall'inizio del campionato nella gara contro il Barcellona sono arrivati segnali positivi dalla difesa che ha retto contro un top club, e dalla capacità della squadra di sfruttare le occasioni avute, lasciando il possesso agli spagnoli e colpendo in contropiede.
IL TABELLINO
Udinese-Barcellona 1-0
MARCATORI: 45' Bayo.
UDINESE (3-4-2-1): Piana; Palma, Kristensen, Ebosse; Bertola, Zarraga, Miller, Arizala; Bayo, Gueye; Buksa. All.: Runjaic.
BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Xavi Espart (dal 16' Goren), Christensen (dal 28' G. Fernandéz), Martìn (dal 16' Cortés), Pesquer (dal 16' Bisiwu); Tunkara, Bernal (dal 28' MArques), Farinas (dal 16' Baldé); Adeyemi (dal 28' T. Fernandéz), Abdelkarim (dal 16' Fort), Kluivert. All.: Flick.
AMMONITI: -
ESPULSI: -
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