L'Udinese vince col Barcellona in amichevole: 1-0 finale, decide Bayo. È dei bianconeri la prima Friuli Venezia Giulia Cup

Prima delle gare con Nottingham e Barcellona l'Udinese aveva perso 0-2 con lo Swansea nella prima partita del 2026/27 ed era finita ko anche contro gli arabi dello Shabab Al-Ahli; all'inizio d'agosto hanno pareggiato 3-3 contro il Mainz e nell'amichevole successiva era arrivata un'altra sconfitta contro i turchi del Trabzonspor. A due settimane dall'inizio del campionato nella gara contro il Barcellona sono arrivati segnali positivi dalla difesa che ha retto contro un top club, e dalla capacità della squadra di sfruttare le occasioni avute, lasciando il possesso agli spagnoli e colpendo in contropiede.



