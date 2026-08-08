Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Udinese v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

L'Udinese vince col Barcellona in amichevole: 1-0 finale, decide Bayo. È dei bianconeri la prima Friuli Venezia Giulia Cup

Udinese
Amichevoli dei club
Udinese vs Barcellona
Barcellona
V. Bayo

I bianconeri battono il Barça in un test da 45 minuti a due settimane dall'inizio del campionato dove debutteranno contro il Como

Pubblicità

L'ultima amichevole dell'Udinese di Kosta Runjaic è stato il test di lusso contro il Barcellona, giocato oggi sabato 8 agosto a sette giorni dal debutto ufficiale della nuova stagione nel quale i bianconeri affronteranno il Padova in casa nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia (la prima di campionato sarà contro il Como, ancora al Bluenergy Stadium). L'Udinese chiude il precampionato con il sorriso grazie alla vittoria per 1-0 contro il Barcellona, a decidere la gara è stata una rete dell'attaccante classe '97 Vakoun Bayo all'ultimo minuto. La squadra di Runjaic vince così la Friuli Venezia Giulia Cup, un triangolare con Barça e Nottingham Forest che avevano già battuto, sempre 1-0, con un goal di Solet. Tutte le partite erano da 45 minuti.

  • Udinese v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

    LE INDICAZIONI

    Prima delle gare con Nottingham e Barcellona l'Udinese aveva perso 0-2 con lo Swansea nella prima partita del 2026/27 ed era finita ko anche contro gli arabi dello Shabab Al-Ahli; all'inizio d'agosto hanno pareggiato 3-3 contro il Mainz e nell'amichevole successiva era arrivata un'altra sconfitta contro i turchi del Trabzonspor. A due settimane dall'inizio del campionato nella gara contro il Barcellona sono arrivati segnali positivi dalla difesa che ha retto contro un top club, e dalla capacità della squadra di sfruttare le occasioni avute, lasciando il possesso agli spagnoli e colpendo in contropiede.


    • Pubblicità

  • IL TABELLINO

    Udinese-Barcellona 1-0

    MARCATORI: 45' Bayo.

    UDINESE (3-4-2-1): Piana; Palma, Kristensen, Ebosse; Bertola, Zarraga, Miller, Arizala; Bayo, Gueye; Buksa. All.: Runjaic.

    BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Xavi Espart (dal 16' Goren), Christensen (dal 28' G. Fernandéz), Martìn (dal 16' Cortés), Pesquer (dal 16' Bisiwu); Tunkara, Bernal (dal 28' MArques), Farinas (dal 16' Baldé); Adeyemi (dal 28' T. Fernandéz), Abdelkarim (dal 16' Fort), Kluivert. All.: Flick.

    AMMONITI: -

    ESPULSI: -


  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Coppa Italia
Udinese crest
Udinese
UDI
Calcio Padova crest
Calcio Padova
BSP
Amichevoli dei club
FC Basilea 1893 crest
FC Basilea 1893
BAS
Barcellona crest
Barcellona
BAR