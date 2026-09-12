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Lelio Donato

L'Udinese tra Real Madrid e Roma, il precedente dell'anno scorso: primo esame di maturità stagionale per l'Inter di Chivu

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La sfida casalinga contro l'Udinese è sulla carta abbordabile ma l'anno scorso i friulani, proprio di questi tempi, rischiarono di aprire la crisi dell'Inter. I nerazzurri non devono farsi distrarre da Champions e big-match.

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Mai sottovalutare l'Udinese. Una lezione che l'Inter ha imparato a sue spese esattamente un anno fa, quando l'inattesa sconfitta casalinga contro i friulani rischiò di fare naufragare sul nascere il progetto Chivu.

La stagione poi, per fortuna dei nerazzurri, ha preso tutta un'altra piega concludendosi in gloria con la conquista del Double. Ma il rischio di ricadere negli errori del passato c'è ancora.

Anche perché la sfida contro l'Udinese cade nello stesso periodo dell'anno. Ed è a cavallo tra due gare sulla carta decisamente più impegnative contro Real Madrid e Roma.

  • LA SCONFITTA DI UN ANNO FA

    Anche l'anno scorso Inter-Udinese si è giocata all'inizio del campionato, anche se era ancora agosto.

    I nerazzurri, reduci dal pokerissimo al debutto contro il Torino, arrivavano alla sfida con grande ottimismo.

    Ma i friulani giocarono un brutto scherzetto all'Inter e Chivu incassò la prima sconfitta in campionato, con annessi dubbi sulla sua reale capacità di guidare una grande squadra.

    Dubbi che sarebbero ulteriormente cresciuti dopo il k.o maturato a Torino contro la Juventus. Tanto che in quelle settimane Chivu aveva seriamente temuto addirittura l'esonero.

    "Qualche pensiero mi era venuto, soprattutto dopo le sconfitte con Udinese e Juve... Lì per un attimo ho pensato che potesse saltare il banco, ma poi ho visto che la società non aveva la stessa mia percezione. Anzi, mi ha subito sostenuto. Io ho sentito solo sostegno e vicinanza" ha ammesso il tecnico qualche tempo fa intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'.

    I nerazzurri peraltro contro l'Udinese si erano portati subito in vantaggio con Dumfries, subendo però la rimonta firmata da Davis e Atta.

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  • VIETATO SOTTOVALUTARE L'AVVERSARIO

    La situazione attuale all'Inter è ovviamente molto diversa. Chivu è ormai saldo sulla panchina nerazzurra dove ha dimostrato di poter sedere con pieno merito.

    Anche la sconfitta al debutto in Champions League, arrivata contro il Real Madrid al 'Santiago Bernabeu', non ha lasciato particolari strascichi considerato come l'Inter se la sia giocata alla pari su un campo difficilissimo e contro un avversario sulla carta superiore per valori complessivi.

    Semmai il rischio da evitare è quello di sottovalutare l'avversario, pensando magari già alla prossima sfida di campionato quando i nerazzurri sono attesi da un'altra trasferta delicata.

    Nel prossimo turno infatti l'Inter sarà di scena all'Olimpico contro la Roma di Gasperini. Ovvero quella che oggi sembra una delle rivali più serie nella corsa Scudetto.

    L'Udinese però è stata battuto dalla Lazio solo in pieno recupero e nella prima giornata di questo campionato ha già fermato sul pareggio il Como. Vietato sottovalutare l'avversario, quindi.

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  • CHIVU DEVE USARE IL TURNOVER

    Una delle carte a disposizione di Chivu per tenere sempre alta la tensione del gruppo durante questa stagione sarà il turnover.

    A sua disposizione c'è infatti una rosa ampia e con due ricambi di pari livello quasi in ogni ruolo.

    Ecco perché, dopo le fatiche di Madrid, contro l'Udinese il tecnico nerazzurro potrebbe operare qualche cambio in tutti i reparti.

    In difesa dovrebbe rivedersi Akanji dal 1', insieme a lui possibile maglia da titolare per Stones. A centrocampo Sucic potrebbe rimpiazzare Jones.

    Mentre sulla sinistra si va verso il rientro di Federico Dimarco, che aveva saltato la trasferta spagnola a causa di un leggero problema al ginocchio.

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