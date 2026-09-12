L'Udinese tra Real Madrid e Roma, il precedente dell'anno scorso: primo esame di maturità stagionale per l'Inter di Chivu

Anche l'anno scorso Inter-Udinese si è giocata all'inizio del campionato, anche se era ancora agosto.

I nerazzurri, reduci dal pokerissimo al debutto contro il Torino, arrivavano alla sfida con grande ottimismo.

Ma i friulani giocarono un brutto scherzetto all'Inter e Chivu incassò la prima sconfitta in campionato, con annessi dubbi sulla sua reale capacità di guidare una grande squadra.

Dubbi che sarebbero ulteriormente cresciuti dopo il k.o maturato a Torino contro la Juventus. Tanto che in quelle settimane Chivu aveva seriamente temuto addirittura l'esonero.

"Qualche pensiero mi era venuto, soprattutto dopo le sconfitte con Udinese e Juve... Lì per un attimo ho pensato che potesse saltare il banco, ma poi ho visto che la società non aveva la stessa mia percezione. Anzi, mi ha subito sostenuto. Io ho sentito solo sostegno e vicinanza" ha ammesso il tecnico qualche tempo fa intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'.

I nerazzurri peraltro contro l'Udinese si erano portati subito in vantaggio con Dumfries, subendo però la rimonta firmata da Davis e Atta.