L'Udinese tra Real Madrid e Roma, il precedente dell'anno scorso: primo esame di maturità stagionale per l'Inter di Chivu

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Mai sottovalutare l'Udinese. Una lezione che l'Inter ha imparato a sue spese esattamente un anno fa, quando l'inattesa sconfitta casalinga contro i friulani rischiò di fare naufragare sul nascere il progetto Chivu.
La stagione poi, per fortuna dei nerazzurri, ha preso tutta un'altra piega concludendosi in gloria con la conquista del Double. Ma il rischio di ricadere negli errori del passato c'è ancora.
Anche perché la sfida contro l'Udinese cade nello stesso periodo dell'anno. Ed è a cavallo tra due gare sulla carta decisamente più impegnative contro Real Madrid e Roma.