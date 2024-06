L'Ucraina e un Europeo che va oltre il calcio: "Vogliamo ricordare al mondo che c'è ancora una guerra in corso"

In attesa dell'esordio con la Romania, il talento dello Shakhtar Georgiy Sudakov parla a GOAL: "Impossibile spiegare cosa significa questo torneo".

Cosa significa Euro 2024 per l’Ucraina? È una domanda immediata, quella rivolta a Georgiy Sudakov, ma per lui è molto difficile rispondere. "Non sono sicuro di poterlo esprimere a parole", ammette. Ed è facile capire il perché.

Dopotutto, sono passati poco meno di due anni e mezzo da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. All'epoca Sudakov aveva solo 19 anni e sua moglie era incinta del loro primo figlio. "Eravamo così spaventati - racconta a GOAL - Ma ho capito che mia moglie e mia figlia dipendevano da me.

La famiglia è la fonte più importante di di sostegno, fede e ispirazione per me. Tutto ciò che faccio e tutto ciò che porto avanti è per loro, e grazie a loro. Per cui ho deciso di portare tutta la mia famiglia fuori da Kiev. Una volta arrivati a Lviv, dopo pochi giorni, io e mia moglie abbiamo iniziato a fare volontariato”.

Da allora ha fatto tutto ciò che poteva.