L'orgoglio di Tudor: "Ho preso la squadra in un buco profondo, ora siamo vivi e battaglieri”

Juventus vs Udinese

Igor Tudor presenta la sfida con l’Udinese: “Kelly si è allenato, Gatti ha solo pochi minuti. Il mio futuro? Non mi sento inferiore a nessuno”.

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato che vedrà la Juventus affrontare l'Udinese nel confronto valevole per la penultima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri devono vincere per blindare il quarto posto dagli assalti delle inseguitrici e per centrare il traguardo Champions League che rappresenterebbe una vera e propria boccata d'ossigeno per il futuro.

L'allenatore bianconero ha affrontato diversi temi: queste le parole dell'allenatore croato in conferenza stampa"