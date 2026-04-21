L'orgoglio di Fabregas dopo Inter-Como: "Ci stiamo avvicinando, loro vincono lo scudetto facilmente anche se Chivu non lo dirà"

Non ce l'ha fatta il Como a qualificarsi in finale di Coppa Italia anche se è stata ad un passo dall'impresa a San Siro dove è stata in vantaggio fino ai minuti finali.
Nonostante questo, Cesc Fabregas ha mostrato grande orgoglio nei confronti della propria squadra per quanto fatto e il percorso in generale di questi anni. Il tecnico spagnolo ha commentato la partita ai microfoni di Mediaset sottolineando la forza dell'Inter ma anche come il Como si stia piano piano avvicinando ai nerazzurri e al livello delle squadre più importanti.