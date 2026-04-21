L'orgoglio di Fabregas dopo Inter-Como: "Ci stiamo avvicinando, loro vincono lo scudetto facilmente anche se Chivu non lo dirà"

Ma che sensazioni prova il tecnico dopo questa serata? Fabregas a proposito del suo stato d''animo ha dichiarato: "Ovvio che sono deluso, se ti dico che due anni fa ogni mattina alle 6 e mezzo aprivo il cancello e praticamente non c'erano campi, ristoranti, non c'era niente e adesso arriviamo qua. Posso arrabbiarmi venerdì per la prestazione contro il Sassuolo, ho vinto molto e perso nella mia carriera. Oggi leggevo l'intervista di Klopp che diceva aveva verso le prime 7 finali".





Sui progressi della sua squadra: "Noi siamo il Como, ci stiamo avvicinando piano piano, però possiamo solo ringraziare questa squadra, se vai uno per uno con la squadra dell'Inter tutti sono internazionali, titolari con le proprie Nazionali, arrabbiarmi penso che oggi sarebbe la parola sbagliata. Adesso siamo in un momento in cui ci sono delle sconfitte, il risultato dà sempre ragione a chi la pensa così, mancano cinque partite di campionato che sono tante, non possiamo sbagliare adesso per una partita e mandare la stagione".