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Fabregas Getty Images
Andrea Ajello

L'orgoglio di Fabregas dopo Inter-Como: "Ci stiamo avvicinando, loro vincono lo scudetto facilmente anche se Chivu non lo dirà"

Coppa Italia
Inter vs Como
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C. Fabregas

Le parole di Fabregas dopo l'eliminazione in Coppa Italia: "Grande orgoglio, sapevo che avremmo fatto questa partita, manca ancora qualcosina".

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Non ce l'ha fatta il Como a qualificarsi in finale di Coppa Italia anche se è stata ad un passo dall'impresa a San Siro dove è stata in vantaggio fino ai minuti finali.


Nonostante questo, Cesc Fabregas ha mostrato grande orgoglio nei confronti della propria squadra per quanto fatto e il percorso in generale di questi anni. Il tecnico spagnolo ha commentato la partita ai microfoni di Mediaset sottolineando la forza dell'Inter ma anche come il Como si stia piano piano avvicinando ai nerazzurri e al livello delle squadre più importanti.

  • "GRANDE ORGOGLIO, CON I GIOCATORI DELL'INTER SEI SEMPRE PIU' VICINO A VINCERE"

    Fabregas ha analizzato la partita e i momenti determinanti: "Decisivo il primo goal di Chalanoglu? Dopo il goal è cambiato, mi ricordo anche l'azione di Diao che poteva cambiare per il 3-1, so dove abbiamo iniziato questo percorso due anni e mezzo fa, lottiamo per andare in finale di Coppa Italia, tutto questo è molto bello però capisco molto bene chi siamo e dove si arriva, sono sereno, sapevo che questi ragazzi oggi facevano una grande prestazione dopo venerdì e l'hanno fatta. Grande orgoglio, manca qualcosina ancora, io conosco questi ragazzi, so da dove arrivano, il percorso, e stiamo giocando contro una squadra di veterani che giocano da 6-7 anni insieme, che vincono lo scudetto non dico facile perché Chivu non lo dirà ma con questi giocatori sei sempre più vicino a vincere. E piano piano mettono anche ragazzini che oggi hanno fatto la differenza, Sucic e Diouf. Siamo vicini ogni volta di più ma dentro l'area loro sono molto forti e a noi manca qualcosina".

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  • "CI STIAMO AVVICINANDO"

    Ma che sensazioni prova il tecnico dopo questa serata? Fabregas a proposito del suo stato d''animo ha dichiarato: "Ovvio che sono deluso, se ti dico che due anni fa ogni mattina alle 6 e mezzo aprivo il cancello e praticamente non c'erano campi, ristoranti, non c'era niente e adesso arriviamo qua. Posso arrabbiarmi venerdì per la prestazione contro il Sassuolo, ho vinto molto e perso nella mia carriera. Oggi leggevo l'intervista di Klopp che diceva aveva verso le prime 7 finali".


    Sui progressi della sua squadra: "Noi siamo il Como, ci stiamo avvicinando piano piano, però possiamo solo ringraziare questa squadra, se vai uno per uno con la squadra dell'Inter tutti sono internazionali, titolari con le proprie Nazionali, arrabbiarmi penso che oggi sarebbe la parola sbagliata. Adesso siamo in un momento in cui ci sono delle sconfitte, il risultato dà sempre ragione a chi la pensa così, mancano cinque partite di campionato che sono tante, non possiamo sbagliare adesso per una partita e mandare la stagione".

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  • "ERAVAMO CORTI, SIAMO LA TERZA SQUADRA IN EUROPA CON PIU' UNDER 23"

    Sugli errori e cosa manca al suo Como: "Un po' di tutto, è vero che i piccoli dettagli a questo livello; hanno fatto cambi che hanno fatto la differenza, noi eravamo un po' corti, Diao poteva giocare solo 15 minuti, non c'era Vojvoda. Non so se a livello di mentalità, freschezza, errori individuali, è vero che possiamo migliorare tantissime cose e continuare a crescere insieme, siamo la terza o quarta squadra in Europa che gioca con più under 23. Non è facile".

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