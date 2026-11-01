Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Conte gfxGOAL
Lelio Donato

L'ombra di Conte su Juventus-Napoli, il doppio ex sostituito da Allegri che incombe sulla panchina di Spalletti

Serie A
Napoli
Juventus vs Napoli
Juventus

Dopo aver vinto due trofei alla guida del Napoli, oggi Conte è il sogno proibito di molti tifosi della Juventus che sperano in un suo ritorno al posto di Spalletti. Mentre dall'altra parte c'è Allegri, che lo aveva già sostituito anche in bianconero.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Pubblicità
Prossime partite
JUV

JUV

Serie A

01 nov 2026

NAP

NAP

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Se dici Juventus-Napoli non puoi non pensare a lui, Antonio Conte.

Il tecnico salentino è attualmente senza panchina ma nelle ultime due stagioni ha guidato gli azzurri vincendo due trofei tra cui lo Scudetto 2024/2025.

In questi giorni inoltre il nome di Conte è tornato ad essere accostato insistentemente alla Juventus, suo primo amore da giocatore e da allenatore.

Molti tifosi bianconeri, infatti, sognano il suo ritorno in panchina al posto di Spalletti che si gioca tanto contro un altro allenatore la cui carriera si è spesso incrociata con quella di Conte, ovvero Max Allegri.

  • DUE ANNI DA VINCENTE AL NAPOLI

    Dopo la rottura col Tottenham e un anno sabbatico, Conte nell'estate del 2024 accetta l'offerta di Aurelio De Laurentiis.

    Quello che prende in mano è un Napoli reduce da una stagione disastrosa ma che due anni prima ha vinto lo Scudetto dominando il campionato proprio con Luciano Spalletti in panchina.

    Dopo un esordio da incubo (sconfitta per 3-0 a Verona) e la prematura eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli di Conte decolla e lotta con l'Inter di Simone Inzaghi in un lungo testa a testa che porterà agli azzurri il quarto Scudetto della propria storia.

    Conte diventa così il primo allenatore a vincere il tricolore con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Napoli) ma al termine della stagione sembra già tirare aria di addio. Si parla di un ritorno alla Juventus ma alla fine De Laurentiis convince il tecnico a restare un altro anno.

    Il Napoli vince un altro trofeo, la Supercoppa Italiana, ma in campionato deve abdicare chiudendo secondo dietro la solita Inter. E stavolta Conte annuncia l'addio subito dopo l'ultima giornata di campionato.

  • L'ETERNO RITORNO ALLA JUVENTUS

    Come detto nelle ultime settimane il nome di Antonio Conte è stato accostato spesso alla Juventus.

    I bianconeri d'altronde stanno attraversando un inizio di stagione parecchio complicato e la posizione di Luciano Spalletti, dichiarazioni ufficiali a parte, non appare più così solida.

    Tanto che un'eventuale sconfitta casalinga contro quello che è stato il suo Napoli rischia di fare precipitare la situazione già nell'immediato.

    Ma nonostante molti tifosi sognino il ritorno di Conte, al quale hanno ormai perdonato la clamorosa rottura che portò all'improvviso divorzio nel luglio 2014, al momento questa ipotesi sembra piuttosto lontana dal concretizzarsi.

    La Juventus infatti vuole andare avanti con Spalletti e anche in caso di eventuale esonero starebbe pensando ad altri profili sia per motivi tecnici che economici.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONTE RIMPIANTO A NAPOLI?

    Se alla Juventus i tifosi sognano il suo ritorno, a Napoli qualcuno forse lo rimpiange.

    Di certo l'inizio di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra non è stato facilissimo anche se la bella vittoria di Monza ha restituito un po' di serenità prima della sfida contro la Juventus.

    Il Napoli, ad oggi, ha quattordici punti dopo nove giornate ovvero gli stessi dei bianconeri. E ha già perso tre volte in campionato più altre due in Champions League.

    Inoltre la squadra di Allegri non ha ancora vinto un big-match: sconfitte contro Como e Inter, rocambolesco 3-3 contro la Roma. Ecco perché la notte dell'Allianz Stadium è importantissima anche per il Napoli.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • GLI INCROCI CON ALLEGRI E SPALLETTI

    Quello che andrà in scena domenica sera è un incrocio a tre da brividi.

    Luciano Spalletti, oggi padrone di casa all'Allianz Stadium, è infatti indissolubilmente legato al Napoli con cui ha vinto quello che resta il trofeo più importante di tutta la sua lunghissima carriera da allenatore. Un trofeo che l'attuale tecnico bianconero non a caso porta tatuato sull'avambraccio.

    E che dire di Massimiliano Allegri? Il tecnico livornese ha guidato la Juventus per otto anni complessivamente, prima dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024. Il tutto vincendo cinque Scudetti, altrettante Coppe Italia e raggiungendo per due volte la finale di Champions League.

    Allegri peraltro anche in quel caso era subentrato proprio al posto di Antonio Conte tra le proteste dei tifosi bianconeri che inizialmente non lo volevano per il suo passato al Milan. Ma che col passare del tempo hanno imparato ad apprezzarlo.

    Anche perché, ad oggi, è stato lo stesso Allegri a portare l'ultimo trofeo nella bacheca della Juventus ovvero la Coppa Italia conquistata nel 2023/24 battendo in finale l'Atalanta di Gasperini poco prima dell'esonero causato dallo scontro con Cristiano Giuntoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
JUV

JUV

Serie A

01 nov 2026

NAP

NAP