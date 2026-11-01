L'ombra di Conte su Juventus-Napoli, il doppio ex sostituito da Allegri che incombe sulla panchina di Spalletti

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Se dici Juventus-Napoli non puoi non pensare a lui, Antonio Conte.
Il tecnico salentino è attualmente senza panchina ma nelle ultime due stagioni ha guidato gli azzurri vincendo due trofei tra cui lo Scudetto 2024/2025.
In questi giorni inoltre il nome di Conte è tornato ad essere accostato insistentemente alla Juventus, suo primo amore da giocatore e da allenatore.
Molti tifosi bianconeri, infatti, sognano il suo ritorno in panchina al posto di Spalletti che si gioca tanto contro un altro allenatore la cui carriera si è spesso incrociata con quella di Conte, ovvero Max Allegri.