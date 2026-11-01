L'ombra di Conte su Juventus-Napoli, il doppio ex sostituito da Allegri che incombe sulla panchina di Spalletti

Se alla Juventus i tifosi sognano il suo ritorno, a Napoli qualcuno forse lo rimpiange.

Di certo l'inizio di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra non è stato facilissimo anche se la bella vittoria di Monza ha restituito un po' di serenità prima della sfida contro la Juventus.

Il Napoli, ad oggi, ha quattordici punti dopo nove giornate ovvero gli stessi dei bianconeri. E ha già perso tre volte in campionato più altre due in Champions League.

Inoltre la squadra di Allegri non ha ancora vinto un big-match: sconfitte contro Como e Inter, rocambolesco 3-3 contro la Roma. Ecco perché la notte dell'Allianz Stadium è importantissima anche per il Napoli.