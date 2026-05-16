L'omaggio del Palermo per ricordare la piccola Alessia: maglia con una scritta speciale contro il Catanzaro

"Domenica 17 maggio, in occasione della gara esterna contro il Catanzaro, il Palermo FC renderà omaggio ad Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero scomparsa a soli 8 anni, dopo aver lottato per gran parte della propria vita contro il cancro.

"I calciatori del Palermo - ha comunicato invece il club siciliano sul proprio sito - scenderanno in campo con il lutto al braccio e con una speciale patch commemorativa applicata sulle maglie da gara, nel ricordo di una bambina divenuta simbolo di tenacia, coraggio e attaccamento alla vita, oltre che di una passione straordinaria per la propria squadra del cuore.

Dopo l’organizzazione della camera ardente al Barbera e la partecipazione della Prima Squadra e di una delegazione del Settore Giovanile e Femminile ai funerali celebrati in Cattedrale, il Club intende rinnovare la propria vicinanza alla famiglia di Alessia e, allo stesso tempo, contribuire ad accendere l’attenzione sulle difficoltà vissute ogni giorno da tutti i bambini con patologie oncologiche.

Per andare oltre il valore puramente simbolico, il Palermo ha deciso di mettere all’asta le maglie da gara indossate dai calciatori nella partita di Catanzaro con la patch commemorativa. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad ASLTI ODV – Liberi di crescere, Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili, che ha sostenuto Alessia e la sua famiglia durante il percorso della malattia e che da anni aiuta centinaia di bambini e le loro famiglie in condizioni analoghe. L’obiettivo è sensibilizzare tutti per fare in modo che il grande abbraccio collettivo tributato ad Alessia continui a essere ugualmente potente per tutte le “Alessie” che, insieme ai rispettivi cari, combattono la propria battaglia.

Attiva dal 1982 presso l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell’ARNAS Civico di Palermo, ASLTI opera quotidianamente al fianco dei bambini affetti da patologie oncologiche e dei loro nuclei familiari, offrendo servizi gratuiti di supporto durante il percorso di cura. Tra le attività promosse dall’Associazione figurano il sostegno in reparto e in Day Hospital, la ludoterapia, la pet therapy, momenti ricreativi e percorsi di supporto psicologico rivolti ai piccoli pazienti, alle famiglie e ai volontari. ASLTI ODV gestisce inoltre le “Case ASLTI”, appartamenti di accoglienza completamente gratuiti destinati alle famiglie provenienti da fuori Palermo che necessitano di restare vicino ai propri figli durante le cure, ma anche la “NAVETTAMICA”, il servizio di trasporto gratuito attraverso il quale i volontari accompagnano i bambini e un familiare da casa all’ospedale e viceversa, consentendo alle famiglie di affrontare le cure con maggiore serenità.

Le modalità di partecipazione all’asta saranno comunicate successivamente attraverso i canali ufficiali del Club".