L'offerta della Roma per Greenwood, è il grande obiettivo di Gasperini: il giocatore del Marsiglia ha già detto sì ai giallorossi

Tra oggi e domani la Roma è intenzionata a presentare la propria proposta ufficiale al Marsiglia per Mason Greenwood, attaccante esterno inglese messo dal tecnico Gian Piero Gasperini in cima alla propria lista dei desideri per la prossima stagione. L'idea, secondo il Corriere dello Sport, è quella di agire entro il raduno previsto tra nove giorni a Trigoria, facendo leva sulla transizione tecnica che porterà sulla panchina dell'OM il nuovo allenatore Bruno Genesio dopo aver portato Gregory Lorenzi sulla scrivania da direttore sportivo.