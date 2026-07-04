Tra oggi e domani la Roma è intenzionata a presentare la propria proposta ufficiale al Marsiglia per Mason Greenwood, attaccante esterno inglese messo dal tecnico Gian Piero Gasperini in cima alla propria lista dei desideri per la prossima stagione. L'idea, secondo il Corriere dello Sport, è quella di agire entro il raduno previsto tra nove giorni a Trigoria, facendo leva sulla transizione tecnica che porterà sulla panchina dell'OM il nuovo allenatore Bruno Genesio dopo aver portato Gregory Lorenzi sulla scrivania da direttore sportivo.
L'offerta della Roma per Greenwood, è il grande obiettivo di Gasperini: il giocatore del Marsiglia ha già detto sì ai giallorossi
DI QUANTO SI TRATTA
Tony D’Amico, si legge, è pronto a mettere sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, aggiungendo una percentuale contenuta sulla futura rivendita. Siamo circa dieci milioni sotto alla richiesta del Marsiglia, chiamato a riconoscere quasi il 40% dell’incasso al Manchester United. Un punto d'incontro non è impossibile da trovare.
ACCORDO CON GREENWOOD
Tra Greenwood e la Roma, d'altra parte, l'accordo c'è già: contratto fino al 2031 con uno stipendio netto da 4,5 milioni di euro a stagione, destinato a crescere negli anni attraverso bonus e aumenti progressivi. La Roma ora vuole stringere, il prima possibile, per evitare inserimenti da parte di squadre come l'Atletico Madrid, ultimamente sempre pronto ad effettuare manovre sulle rotte del mercato italiano.
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