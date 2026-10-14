L'occasione di Camarda è arrivata, prima da titolare in stagione contro il Salisburgo: ha già quattro presenze in Champions League col Milan

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La tanto attesa occasione è finalmente arrivata per Francesco Camarda.
Il giovanissimo attaccante rossonero, trattenuto al Milan in estate da Ruben Amorim, giocherà per la prima volta da titolare in questa stagione contro il Salisburgo
Camarda ha fin qui messo insieme davvero pochissimi minuti nonostante di fatto sia l'unica punta presente in rosa oltre a Gonçalo Ramos.
E non era sceso in campo neppure nella prima giornata di Europa League.