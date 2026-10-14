Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

L'occasione di Camarda è arrivata, prima da titolare in stagione contro il Salisburgo: ha già quattro presenze in Champions League col Milan

Europa League
Milan
Salisburgo vs Milan
Salisburgo

Dopo aver giocato solo otto minuti in stagione arriva finalmente la prima vera occasione per Francesco Camarda, che contro il Salisburgo guiderà l'attacco del Milan al posto di Gonçalo Ramos.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

La tanto attesa occasione è finalmente arrivata per Francesco Camarda.

Il giovanissimo attaccante rossonero, trattenuto al Milan in estate da Ruben Amorim, giocherà per la prima volta da titolare in questa stagione contro il Salisburgo

Camarda ha fin qui messo insieme davvero pochissimi minuti nonostante di fatto sia l'unica punta presente in rosa oltre a Gonçalo Ramos.

E non era sceso in campo neppure nella prima giornata di Europa League.

  • L'INVESTITURA ESTIVA DI AMORIM

    Francesco Camarda è rientrato al Milan in estate dopo una stagione non troppo fortunata trascorsa in prestito al Lecce.

    L'anno scorso per lui solo un goal realizzato in ventuno presenze complessive e una lunga assenza a causa di un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori da inizio gennaio a fine aprile.

    Durante il ritiro estivo però Ruben Amorim ha subito messo le cose in chiaro escludendo un nuovo prestito di Camarda.

    “Devo avere Camarda e nessun altro. Voglio essere in una posizione in cui sono costretto a metterlo. Anche per un allenatore che crede in lui come me. Ha bisogno di sentirsi importante, e di sapere che non è il terzo attaccante, ma il secondo" aveva dichiarato il tecnico che non ha voluto l'acquisto di un'altra punta.

  • MA HA GIOCATO POCHISSIMO

    Dopo le parole di Amorim era lecito aspettarsi che Camarda potesse trovare subito spazio nel suo Milan.

    Invece nelle prime sette gare ufficiale dei rossoneri il giovane attaccante si è visto pochissimo.

    Camarda è rimasto sempre seduto in panchina nelle prime tre giornate di campionato, subentrando nel finale contro Lazio e Lecce, prima di tornare in panchina nell'ultimo turno.

    L'attaccante non ha avuto spazio neppure in Europa League visto che contro il Benfica in attacco ha giocato sempre Gonçalo Ramos.

    Camarda fino ad oggi ha messo insieme così appena otto minuti complessivi, risultando il giocatore meno utilizzato tra quelli impiegati da Amorim.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • HA PERSO IL POSTO ANCHE CON L'UNDER 21

    Francesco Camarda negli ultimi anni era diventato un punto fermo dell'Italia Under 21.

    Ma recentemente ha perso il posto anche in azzurro visto che nella gara decisiva contro la Polonia è partito dalla panchina subentrando solo nel finale. Il tutto dopo aver giocato per intero la partita precedente senza trovare la via della rete.

    Nonostante questo i numeri di Camarda con l'Under 21 restano notevoli visto che la punta rossonera ha già segnato quattro goal e fornito un assist in sole sei presenze. Il tutto a 18 anni appena compiuti.

    Non solo. Camarda ha già debuttato anche con la Nazionale maggiore scendendo in campo nelle due amichevoli dello scorso giugno contro Lussemburgo e Grecia.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • TITOLARE COL SALISBURGO

    Adesso, finalmente, ecco la grande occasione che Camarda attendeva da settimane.

    L'attaccante dovrebbe partire titolare a Salisburgo nella seconda giornata di Europa League anche per concedere un turno di riposo a Gonçalo Ramos, spremuto dai recenti impegni tra Milan e Portogallo.

    Quello di Camarda non sarà comunque l'esordio assoluto in Europa con la maglia rossonera. Sono anzi quattro le sue presenze in Champions League per un totale di appena trentacinque minuti.

    Al debutto del 22 ottobre 2024 a soli sedici anni contro il Brugge, Camarda aveva anche trovato la via della rete che però era stata annullata per fuorigioco.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
SAL

SAL

Europa League

15 ott 2026

MIL

MIL