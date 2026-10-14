L'occasione di Camarda è arrivata, prima da titolare in stagione contro il Salisburgo: ha già quattro presenze in Champions League col Milan

Francesco Camarda è rientrato al Milan in estate dopo una stagione non troppo fortunata trascorsa in prestito al Lecce.

L'anno scorso per lui solo un goal realizzato in ventuno presenze complessive e una lunga assenza a causa di un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori da inizio gennaio a fine aprile.

Durante il ritiro estivo però Ruben Amorim ha subito messo le cose in chiaro escludendo un nuovo prestito di Camarda.

“Devo avere Camarda e nessun altro. Voglio essere in una posizione in cui sono costretto a metterlo. Anche per un allenatore che crede in lui come me. Ha bisogno di sentirsi importante, e di sapere che non è il terzo attaccante, ma il secondo" aveva dichiarato il tecnico che non ha voluto l'acquisto di un'altra punta.