L'obiettivo Palestra, la clausola di Dumfries, il futuro di Diouf e Luis Henrique: come può cambiare la fascia destra dell'Inter Calciomercato Inter

Il grande obiettivo dell'Inter sul mercato è Marco Palestra, che potrebbe sostituire Denzel Dumfries. L'olandese ha una clausola rescissoria da soli 25 milioni di euro. Da definire anche il futuro di Luis Henrique e Diouf.

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