L'obiettivo Palestra, la clausola di Dumfries, il futuro di Diouf e Luis Henrique: come può cambiare la fascia destra dell'Inter

L'Inter dopo il double Scudetto-Coppa Italia programma la prossima stagione con grande serenità e idee ben chiare sul mercato.
Nessuna rivoluzione, ovviamente, ma solo qualche piccolo aggiustamento ad una rosa che verrà ulteriormente rinforzata e ringiovanita.
Uno degli obiettivi principali dell'Inter, non è un mistero, si chiama Marco Palestra. Il giovane esterno dell'Atalanta ha le caratteristiche ideali per i nerazzurri di Milano.
Anche perché l'Inter rischia suo malgrado di perdere il titolare del ruolo ovvero Denzel Dumfries.