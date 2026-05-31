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Palestra DumfriesGetty Images
Lelio Donato

L'obiettivo Palestra, la clausola di Dumfries, il futuro di Diouf e Luis Henrique: come può cambiare la fascia destra dell'Inter

Calciomercato
Inter

Il grande obiettivo dell'Inter sul mercato è Marco Palestra, che potrebbe sostituire Denzel Dumfries. L'olandese ha una clausola rescissoria da soli 25 milioni di euro. Da definire anche il futuro di Luis Henrique e Diouf.

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L'Inter dopo il double Scudetto-Coppa Italia programma la prossima stagione con grande serenità e idee ben chiare sul mercato.

Nessuna rivoluzione, ovviamente, ma solo qualche piccolo aggiustamento ad una rosa che verrà ulteriormente rinforzata e ringiovanita.

Uno degli obiettivi principali dell'Inter, non è un mistero, si chiama Marco Palestra. Il giovane esterno dell'Atalanta ha le caratteristiche ideali per i nerazzurri di Milano.

Anche perché l'Inter rischia suo malgrado di perdere il titolare del ruolo ovvero Denzel Dumfries.

  • QUANTO COSTA PALESTRA: LA VALUTAZIONE DELL'ATALANTA

    Marco Palestra è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Cagliari, dove ha giocato in prestito.

    L'esterno ha messo insieme qualcosa come 37 presenze, saltando di fatto solo una partita di campionato. Per lui anche un goal e ben quattro assist.

    Numeri importanti per un ragazzo di 21 anni che di fatto era alla sua prima vera stagione in Serie A.

    Ecco perché l'Atalanta è disposta a parlare della cessione di Palestra all'Inter ma non farà sconti. Per acquistarlo serviranno almeno 45 milioni di euro.

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  • LA CLAUSOLA DI DUMFRIES

    Ma perché l'Inter cerca così insistentemente Palestra?

    L'esterno piace perché giovane e italiano, oltre che per qualità sia tecniche che fisiche assolutamente indiscutibili. Ma non solo.

    L'Inter come detto sopra rischia seriamente di dover salutare Denzel Dumfries subito dopo Mondiali.

    Nel contratto dell'olandese è prevista una clausola rescissoria da appena 25 milioni di euro che potrebbe fare gola ai top club europei.

    E l'Inter non vuole ovviamente farsi trovare impreparata in caso di improvviso addio.

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  • LUIS HENRIQUE NON HA CONVINTO

    Chi invece potrebbe salutare per scelta dell'Inter è Luis Henrique.

    Arrivato la scorsa estate da Marsiglia per ricoprire il ruolo di vice Dumfries, l'esterno brasiliano non ha mai convinto del tutto specie in fase difensiva.

    Luis Henrique infatti, quando ha giocato, si è spesso reso protagonista di gravi disattenzioni che hanno portato a goal degli avversari.

    Non è dunque escluso che il brasiliano venga ceduto dopo una sola stagione all'Inter.

  • DIOUF CAMBIA RUOLO?

    Il finale di stagione ha però regalato a Chivu un'altra possibile alternativa fatta in casa.

    Diouf la scorsa estate era stato acquistato come ricambio a centrocampo al posto di Manu Koné, che la Roma aveva tolto dal mercato.

    Il francese invece durante la stagione è stato trasformato da Chivu in esterno e in quel ruolo ha giocato le ultime partite di campionato.

    Ora bisognerà capire se Diouf si convincerà a cambiare definitivamente ruolo. In quel caso potrebbe essere lui a completare la batteria degli esterni.


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