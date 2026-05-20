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Grifo EmeryGetty Images
Alessandro De Felice

L'italiano Grifo guida il sogno del Friburgo: a Istanbul la prima finale europea contro l’Aston Villa del maestro Emery, re dell’Europa League

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Friburgo vs Aston Villa

A Istanbul la finale di Europa League: l’italiano guida i tedeschi contro l’Aston Villa favorito del tecnico spagnolo, già quattro volte campione.

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A Istanbul va in scena una finale di Europa League che intreccia storia, ambizione e sorpresa. Da una parte l’Aston Villa di Unai Emery, specialista della competizione con quattro trofei già conquistati; dall’altra il Friburgo, alla prima finale europea della sua storia, trascinato dall’azzurro Vincenzo Grifo e dall’entusiasmo di Schuster.

Per il club tedesco si tratta dell’occasione di vincere il primo trofeo internazionale in quasi 122 anni di storia, mentre gli inglesi cercano di riportare a Birmingham un titolo europeo dopo i fasti del passato.

L’Aston Villa parte favorito per qualità della rosa ed esperienza internazionale, ma il Friburgo si presenta all’appuntamento forte di una stagione sorprendente e di un gruppo cresciuto partita dopo partita.

  • DALLA CURVA ALLA FINALE EUROPEA: IL FRIBURGO DI SCHUSTER

    La favola del Friburgo porta il volto di Julian Schuster. L’attuale tecnico è legato al club da diciotto anni: prima giocatore, poi allenatore delle giovanili, assistente e infine guida della prima squadra dal 2024.

    Dopo la semifinale vinta 3-1 contro il Braga, Schuster è salito in curva con i tifosi per festeggiare la prima finale europea della storia del club. Un’immagine che fotografa perfettamente il rapporto speciale tra il tecnico e l’ambiente tedesco.

    Alla sua prima stagione da allenatore, Schuster è stato eletto allenatore dell’anno in Germania, sfiorando anche la qualificazione in Champions League.

    Il Friburgo ha chiuso quinto in Bundesliga prima di continuare il suo cammino europeo eliminando Genk, Celta e Braga. In conferenza stampa il tecnico ha definito la finale “un momento davvero speciale”, ricordando come fino a pochi anni fa il club militasse in seconda divisione.

    Il Friburgo arriva all’appuntamento con il ricordo ancora vivo della finale di Coppa di Germania persa ai rigori nel 2022 contro il Lipsia. Il gruppo conosce bene la pressione e può contare sull’entusiasmo e la spinta che accompagnano una serata storica per la città e i tifosi.

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  • EMERY, IL RE DELL’EUROPA LEAGUE

    Dall’altra parte c’è il grande specialista della competizione. Unai Emery cerca il quinto trionfo personale in Europa League dopo i tre successi consecutivi con il Siviglia dal 2014 e quello conquistato nel 2021 alla guida del Villarreal, quest’ultimo conquistato nella finale vinta ai rigori contro il Manchester United.

    Per Emery si tratta della sesta finale europea in carriera. Il tecnico spagnolo ha però scelto un profilo basso alla vigilia: “Non sono il re della competizione, vedo solo una nuova opportunità”.

    L’allenatore dell’Aston Villa ha invitato i suoi a non sottovalutare il Friburgo, ribadendo che in una finale “non c’è nulla di scontato”.


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  • GRIFO, L’AZZURRO NELLA NOTTE DI ISTANBUL

    La finale di Istanbul parla anche italiano grazie a Vincenzo Grifo. L’esterno offensivo del Friburgo, 33 anni, è il simbolo tecnico e carismatico della squadra tedesca.

    In stagione ha realizzato 14 goal e 10 assist complessivi, mantenendo in Europa League un rendimento straordinario con 5 reti e 4 assist: nessun giocatore ha partecipato a più gol nelle sue ultime cinque presenze nella competizione.

    Grifo ha dichiarato di essere orgoglioso di rappresentare l’Italia in una finale europea e di voler aiutare il Friburgo a conquistare la prima qualificazione in Champions League della sua storia.

    Il nostro segreto è l’unità di squadra”, ha spiegato l’azzurro, definendo il Friburgola sorpresa” del torneo.


  • UNA FINALE TRA STORIA E SOGNI

    La sfida del Besiktas Park mette di fronte due mondi differenti. L’Aston Villa vuole riportare a Birmingham un trofeo che manca dal 1996 e rivivere le emozioni della Coppa dei Campioni conquistata nel 1982 contro il Bayern Monaco.

    Il Friburgo, invece, cerca il primo titolo internazionale della propria storia e vuole completare una favola costruita con continuità e identità.

    Sugli spalti sono attesi ospiti illustri: il principe William sosterrà l’Aston Villa, mentre il CT della Germania Julian Nagelsmann seguirà dal vivo la sfida. In campo, invece, sarà soprattutto la notte di Vincenzo Grifo contro il maestro Emery, con il Friburgo deciso a inseguire il sogno più grande.


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