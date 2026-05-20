L'italiano Grifo guida il sogno del Friburgo: a Istanbul la prima finale europea contro l’Aston Villa del maestro Emery, re dell’Europa League

La favola del Friburgo porta il volto di Julian Schuster. L’attuale tecnico è legato al club da diciotto anni: prima giocatore, poi allenatore delle giovanili, assistente e infine guida della prima squadra dal 2024.

Dopo la semifinale vinta 3-1 contro il Braga, Schuster è salito in curva con i tifosi per festeggiare la prima finale europea della storia del club. Un’immagine che fotografa perfettamente il rapporto speciale tra il tecnico e l’ambiente tedesco.

Alla sua prima stagione da allenatore, Schuster è stato eletto allenatore dell’anno in Germania, sfiorando anche la qualificazione in Champions League.

Il Friburgo ha chiuso quinto in Bundesliga prima di continuare il suo cammino europeo eliminando Genk, Celta e Braga. In conferenza stampa il tecnico ha definito la finale “un momento davvero speciale”, ricordando come fino a pochi anni fa il club militasse in seconda divisione.

Il Friburgo arriva all’appuntamento con il ricordo ancora vivo della finale di Coppa di Germania persa ai rigori nel 2022 contro il Lipsia. Il gruppo conosce bene la pressione e può contare sull’entusiasmo e la spinta che accompagnano una serata storica per la città e i tifosi.