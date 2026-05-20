L'italiano Grifo guida il sogno del Friburgo: a Istanbul la prima finale europea contro l’Aston Villa del maestro Emery, re dell’Europa League

A Istanbul va in scena una finale di Europa League che intreccia storia, ambizione e sorpresa. Da una parte l’Aston Villa di Unai Emery, specialista della competizione con quattro trofei già conquistati; dall’altra il Friburgo, alla prima finale europea della sua storia, trascinato dall’azzurro Vincenzo Grifo e dall’entusiasmo di Schuster.
Per il club tedesco si tratta dell’occasione di vincere il primo trofeo internazionale in quasi 122 anni di storia, mentre gli inglesi cercano di riportare a Birmingham un titolo europeo dopo i fasti del passato.
L’Aston Villa parte favorito per qualità della rosa ed esperienza internazionale, ma il Friburgo si presenta all’appuntamento forte di una stagione sorprendente e di un gruppo cresciuto partita dopo partita.