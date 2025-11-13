L’Italia vittoriosa e contestata, lo sfogo di Gattuso: “Certi cori non li accetto, è stata una vergogna”

Una vittoria che prolunga la serie positiva, ma che di fatto non basta per tenere realmente vivo il discorso relativo alla qualificazione diretta ai prossimi Mondiali del 2026.
L’Italia si impone per 2-0 sul campo della Moldavia grazie alle reti siglate in extremis da Mancini e Pio Esposito e resta dunque a -3 da una Norvegia che però, grazie a una differenza reti nettamente migliore (+29 contro il +12 degli Azzurri), si presenterà allo scontro diretto in programma domenica a San Siro sapendo che anche una sconfitta non le strapperebbe dalle mani quel pass inseguito per 28 lunghi anni.
Il commissario tecnico Gattuso, alla sua quinta vittoria in altrettante partite sulla panchina della Nazionale, dopo il triplice fischio finale ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni della Rai.