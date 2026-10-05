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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato

L'Italia Under 21 si è qualificata agli Europei travolgendo la Polonia: finisce 6-2 per gli Azzurrini, Ndour segna un goal da 70 metri

EURO U21 Qualification
Italia U21
Italia U21 vs Polonia U21
Polonia U21

Il centrocampista azzurro, schierato con la fascia da capitano al braccio contro la Polonia, ha trascinato l'Under 21 realizzando una doppietta. Splendida la seconda rete di Ndour che segna da lontanissimo.

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Cher Ndour ha trascinato l'Italia Under 21 nella decisiva sfida contro i pari età della Polonia.

Il centrocampista della Fiorentina, schierato titolare da Baldini e con la fascia da capitano al braccio, è stato assoluto protagonista della gara.

Splendida in particolare la rete del 3-0 con Ndour capace di beffare il portiere avversario da lontanissimo.

Gli Azzurri hanno poi vinto per 6-2 scavalcando la Polonia al primo posto del girone per la differenza reti e qualificandosi direttamente agli Europei 2027.

  • L'INCREDIBILE GOAL DI NDOUR

    Al minuto 54' di Italia U21-Polonia U21, sul risultato di 2-0, è arrivato un goal incredibile firmato da Ndour.

    Il centrocampista della Fiorentina ha visto il portiere avversario ampiamente fuori dai pali e da circa settanta metri di distanza ha cercato il tiro.

    La palla ha così scavalcato l'estremo difensore polacco e poi si è infilata dolcemente in rete chiudendo di fatto il discorso qualificazione.

  • DOPPIETTA E FASCIA DA CAPITANO

    Cher Ndour è stato il protagonista assoluto nella vittoria che ha regalato all'Under 21 la qualificazione diretta ai prossimi Europei.

    Era stato proprio lui, infatti, a sfiorare il vantaggio dopo una manciata di secondi. E sempre lui ha realizzato il 2-0 di testa sfruttando un cross di Liberali.

    Non a caso qualche anno fa Ndour era finito addirittura al PSG con cui nel 2023/24 è sceso in campo tre volte in Ligue 1.

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  • UNDER 21 DA APPLAUSI: QUALIFICATA AGLI EUROPEI

    A convincere comunque è stata tutta l'Italia Under 21.

    Silvio Baldini ha scelto di tenere inizialmente fuori Francesco Camarda schierando un tridente leggero formato da Liberali, Cisse e Koleosho. Scelta che ha decisamente pagato.

    A segnare le altre quattro reti degli Azzurrini sono stati proprio Koleosho, Lipani, Fini e Cherubini. Liberali invece ha colpito un palo.

    Ma il risultato poteva essere molto più ampio considerate le tantissime occasioni collezionate dai ragazzi di Baldini.

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  • L'EMOZIONE DI BALDINI

    Silvio Baldini, intervistato da 'Rai Sport' al termine della partita, ha faticato a trattenere l'emozione.

    "I ragazzi hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, dopo la partita dell'altra sera vinta al 95' era destino che fare goal all'ultimo minuto li avrebbe aiutati a esprimersi meglio. Dobbiamo ringraziare le nostre stelle che sono sempre dalla nostra parte.

    Avevo detto ai ragazzi: "Vedrete che stasera conoscerete un posto dove la gente vi trascinerà facendovi fare una grande prestazione". La dedica? Non la dedico a nessuno. La dedico ai ragazzi perché sono troppo belli" ha dichiarato Baldini.

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