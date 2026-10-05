L'Italia Under 21 si è qualificata agli Europei travolgendo la Polonia: finisce 6-2 per gli Azzurrini, Ndour segna un goal da 70 metri

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Cher Ndour ha trascinato l'Italia Under 21 nella decisiva sfida contro i pari età della Polonia.
Il centrocampista della Fiorentina, schierato titolare da Baldini e con la fascia da capitano al braccio, è stato assoluto protagonista della gara.
Splendida in particolare la rete del 3-0 con Ndour capace di beffare il portiere avversario da lontanissimo.
Gli Azzurri hanno poi vinto per 6-2 scavalcando la Polonia al primo posto del girone per la differenza reti e qualificandosi direttamente agli Europei 2027.