L'Italia Under 21 si è qualificata agli Europei travolgendo la Polonia: finisce 6-2 per gli Azzurrini, Ndour segna un goal da 70 metri

Silvio Baldini, intervistato da 'Rai Sport' al termine della partita, ha faticato a trattenere l'emozione.

"I ragazzi hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, dopo la partita dell'altra sera vinta al 95' era destino che fare goal all'ultimo minuto li avrebbe aiutati a esprimersi meglio. Dobbiamo ringraziare le nostre stelle che sono sempre dalla nostra parte.

Avevo detto ai ragazzi: "Vedrete che stasera conoscerete un posto dove la gente vi trascinerà facendovi fare una grande prestazione". La dedica? Non la dedico a nessuno. La dedico ai ragazzi perché sono troppo belli" ha dichiarato Baldini.