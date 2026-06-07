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Lupo Italia U17Getty Images
Lelio Donato

L'Italia Under 17 è Campione d'Europa: dal portiere Lupo al CT Franceschini, i protagonisti del trionfo azzurro

Campionato Europeo U17
Italia U17
Belgio U17 vs Italia U17
Belgio U17

La Nazionale guidata dal commissario tecnico Franceschini ha battuto il Belgio ai calci di rigore laureandosi campione d'Europa Under 17. Il principale protagonista del trionfo azzurro è il portiere Lupo, decisivo per l'Italia in semifinale e in finale.

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C'è un'Italia che vince anche nel calcio. Si tratta della selezione Under 17 che ha conquistato gli Europei di categoria.

La giovane Nazionale, guidata in panchina dal CT Franceschini, ha superato il Belgio in finale ai calci di rigore soprattutto grazie alle parate di Lupo.

Per l'Italia Under 17 si tratta del secondo trionfo agli Europei dopo quello del 2024. Ma chi sono i protagonisti della vittoria azzurra?

  • IL PORTIERE DEL FUTURO

    Come detto sopra l'eroe dell'Italia Under 17 agli Europei di categoria è stato il portiere.

    Stiamo parlando di Christian Lupo, capace di parare tre rigori alla Spagna in semifinale (uno durante i novanta minuti) e un altro al Belgio nella lotteria della finale.

    Lupo ha compiuto 17 anni a fine maggio e difende i pali dell'Under 18 del Lecce. In questa stagione è sceso in campo ventinove volte conquistando la salvezza con i salentini.

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  • I DIFENSORI AZZURRI

    Ma sono tanti i talenti dell'Under 17 da seguire con grande attenzione.

    Merita una menzione Matteo Albini, terzino sinistro passato al Como dove milita nella formazione Primavera con cui ha conquistato la promozione in massina serie.

    Un altro punto fermo è Giampaolo Bonifazi, capitano dell'Under 17 della Roma che ha già debuttato con la Primavera giallorossa. Dove presto potrebbe arrivare anche Lorenzo Dattilo, che ha appena compiuto 16 anni e in questa stagione ha giocato sei goal da terzino sinistro.

    Al centro della difesa spiccano Andrea Donato e Lorenzo Puricelli, entrambi cresciuti nel vivaio dell'Inter, oltre al classe 2009 Diallo che col Parma Primavera ha raggiunto la finale di categoria. Sempre nell'Inter gioca Edoardo Dario Rocca.





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  • FUGAZZOLA DECISIVO, CROCI IL PIÙ GIOVANE

    Il capitano dell'Italia Under 17 è invece Edoardo Biondini, centrocampista di ruolo che gioca nella Primavera dell'Empoli. La qualità sulla trequarti è assicurata da Francesco Ballarin e Francesco Gasparello: il primo è un punto fermo del Venezia U17, il secondo è entrato in pianta stabile nella Primavera dell'Atalanta.

    Occhi puntati anche su un talento della Juventus, ovvero Thomas Corigliano, protagonista di una grande stagione con la formazione bianconera U17.

    Marcello Fugazzola dell'Atalanta ha segnato allo scadere il goal che ha portato la finale contro il Belgio ai calci di rigore, realizzando così la seconda rete personale agli Europei.

    Il più giovane della comitiva è invece Luigi Croci, appena 15 anni e una doppietta con la Fiorentina Primavera nell'ultima finale della Viareggio Cup. Mentre l'unico della rosa azzurra che non gioca in Italia è Gianluca Tommaso Okon-Engstler, peraltro figlio d'arte dato che il padre Okon ha un passato tra Serie A e Serie B. Il centrocampista milita nel Club Brugge.

    Impossibile non citare il bomber Diego Perillo, capace di segnare 23 goal in 22 partite con l'Empoli U17. E già a quota tredici con la Nazionale.

  • LA CARRIERA DEL CT FRANCESCHINI

    Il CT dell'Italia Under 17 campione d'Europa è Daniele Franceschini.

    Dopo una carriera da calciatore durante cui ha vestito anche le maglie di Chievo e Sampdoria, ha intrapreso quella da allenatore iniziando nelle giovanili della Lazio, club in cui era cresciuto.

    Nel 2016 viene chiamato dal Martina dove subentra all'esonerato Marco Cari. Nell'agosto 2017 comincia il suo percorso con le Nazionali, prima dall'Under 18 con una breve parentesi in Under 20.

    Un anno fa gli viene affidata la guida dell'Under 17. E oggi, insieme ai suoi ragazzi, festeggia il trionfo agli Europei.

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