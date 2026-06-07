L'Italia Under 17 è Campione d'Europa: dal portiere Lupo al CT Franceschini, i protagonisti del trionfo azzurro

Il capitano dell'Italia Under 17 è invece Edoardo Biondini, centrocampista di ruolo che gioca nella Primavera dell'Empoli. La qualità sulla trequarti è assicurata da Francesco Ballarin e Francesco Gasparello: il primo è un punto fermo del Venezia U17, il secondo è entrato in pianta stabile nella Primavera dell'Atalanta.

Occhi puntati anche su un talento della Juventus, ovvero Thomas Corigliano, protagonista di una grande stagione con la formazione bianconera U17.

Marcello Fugazzola dell'Atalanta ha segnato allo scadere il goal che ha portato la finale contro il Belgio ai calci di rigore, realizzando così la seconda rete personale agli Europei.

Il più giovane della comitiva è invece Luigi Croci, appena 15 anni e una doppietta con la Fiorentina Primavera nell'ultima finale della Viareggio Cup. Mentre l'unico della rosa azzurra che non gioca in Italia è Gianluca Tommaso Okon-Engstler, peraltro figlio d'arte dato che il padre Okon ha un passato tra Serie A e Serie B. Il centrocampista milita nel Club Brugge.

Impossibile non citare il bomber Diego Perillo, capace di segnare 23 goal in 22 partite con l'Empoli U17. E già a quota tredici con la Nazionale.