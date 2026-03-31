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Leonardo Gualano

L'Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali in Bosnia, Gattuso: "Qui c'è gente che darebbe la vita per raggiungere l'obiettivo"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

Rino Gattuso, parla ai microfoni Rai, a poche ore da Bosnia-Italia: "I ragazzi vogliono andare ai Mondiali e faranno di tutto per riuscirci".

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Il momento della verità è quasi arrivato: ancora poche ore di spasmodica attesa e sapremo se l'Italia riuscirà a qualificarsi per i prossimi Mondiali.

Dopo aver vissuto da semplice spettatrice le ultime due edizioni del 2018 e del 2022, la Nazionale Azzurra si giocherà il tutto per tutto nella finale dei playoff in programma questa sera a Zenica sul campo della Bosnia-Erzegovina.

Una sfida, quella che metterà in palio uno degli ultimi pass a disposizione, nella quale non saranno ammessi margini di errore.

Lo sa bene anche il commissario tecnico Rino Gattuso che, parlando ai microfoni Rai, ha spiegato come il gruppo sta vivendo la marcia di avvicinamento alla gara.

  • "GLI OCCHI DEI RAGAZZI SONO BUONI"

    "Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni. Siamo stati insieme in questi giorni e l'ambiente è sempre stato positivo".

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  • "L'ABBIAMO PREPARATA BENE"

    "Stasera giochiamo una partita importante e l'abbiamo preparata bene. Sappiamo di affrontare una squadra che ha tecnica e fisicità e dovremo fare una grande prestazione".

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  • "I RAGAZZI VOGLIO ANDARE AI MONDIALI"

    "I ragazzi sono i primi a voler andare ai Mondiali. Se i risultati non arrivano soffrono in silenzio e fanno finta di avere le spalle larghe, anche se non è così".

  • "QUI GENTE CHE DAREBBE LA VITA"

    "Posso assicurare che i ragazzi faranno di tutto per riuscirci: qui c'è gente che darebbe la vita e l'anima per raggiungere questo obiettivo. Ti senti pressioni, ti senti un Paese sulle spalle e la responsabilità delle persone che ti circondano".

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  • "BOSNIA SCORBUTICA"

    "La Bosnia è forte, ha i suoi pregi e difetti, ma è un avversario scorbutico. Dovremo pensare a fare la nostra prestazione, a tenere botta nei primi dieci o quindici minuti e a ribattere colpo su colpo. Bisognerà stare là e soffrire, loro fanno molti falli, una decina di media a partita più di noi e dovremo essere bravi a non reagire perché ci sarà un arbitro di grande esperienza che non ama le proteste. Dovremo date attenti, la partita si gioca anche su questo aspetto".

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