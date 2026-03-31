L'Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali in Bosnia, Gattuso: "Qui c'è gente che darebbe la vita per raggiungere l'obiettivo"

"La Bosnia è forte, ha i suoi pregi e difetti, ma è un avversario scorbutico. Dovremo pensare a fare la nostra prestazione, a tenere botta nei primi dieci o quindici minuti e a ribattere colpo su colpo. Bisognerà stare là e soffrire, loro fanno molti falli, una decina di media a partita più di noi e dovremo essere bravi a non reagire perché ci sarà un arbitro di grande esperienza che non ama le proteste. Dovremo date attenti, la partita si gioca anche su questo aspetto".