L'Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali in Bosnia, Gattuso: "Qui c'è gente che darebbe la vita per raggiungere l'obiettivo"

Il momento della verità è quasi arrivato: ancora poche ore di spasmodica attesa e sapremo se l'Italia riuscirà a qualificarsi per i prossimi Mondiali.
Dopo aver vissuto da semplice spettatrice le ultime due edizioni del 2018 e del 2022, la Nazionale Azzurra si giocherà il tutto per tutto nella finale dei playoff in programma questa sera a Zenica sul campo della Bosnia-Erzegovina.
Una sfida, quella che metterà in palio uno degli ultimi pass a disposizione, nella quale non saranno ammessi margini di errore.
Lo sa bene anche il commissario tecnico Rino Gattuso che, parlando ai microfoni Rai, ha spiegato come il gruppo sta vivendo la marcia di avvicinamento alla gara.