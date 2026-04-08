L'Italia può essere ripescata per i Mondiali 2026? La decisione dell'Iran e la posizione degli Azzurri in caso di rinuncia

L'Iran, che si è regolarmente qualificato ai Mondiali 2026 nel girone asiatico, è stato inserito nel Gruppo G insieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda.

Le gare dell'Iran però dovrebbero giocarsi tutte negli USA, per la precisione una a Seattle e le altre due alle porte di Los Angeles.

Ma il Ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, parlando all'agenzia turca Anadolu ha ribadito di aver chiesto lo spostamento delle partite in Messico, ovvero un altro dei Paesi ospitanti insieme a Canada e appunto Stati Uniti.

"La richiesta di spostare le nostre partite in Messico è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Terremo comunque la squadra pronta per la Coppa del Mondo, anche se la decisione finale spetterà al nostro governo. Le dichiarazioni di Trump sono molto contraddittorie e incoerenti: secondo le normative FIFA, la sicurezza deve essere garantita dal Paese interessato. I Mondiali sono in programma a breve, e queste garanzie sono tutt'altro che scontate. In queste circostanze, la probabilità che l'Iran partecipi alle partite dei Mondiali negli Stati Uniti è molto bassa. Ma se le necessarie garanzie di sicurezza venissero fornite, sarà il nostro governo a prendere la decisione sulla partecipazione dell'Iran ai Mondiali" ha spiegato Donyamali.