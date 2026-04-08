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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Lelio Donato

L'Italia può essere ripescata per i Mondiali 2026? La decisione dell'Iran e la posizione degli Azzurri in caso di rinuncia

Coppa del Mondo
Italia

Proseguono le voci sulle possibilità di un ripescaggio dell'Italia per i Mondiali 2026 in caso di rinuncia definitiva dell'Iran, che non vuole giocare le sue partite negli USA. La decisione finale spetterà comunque alla FIFA.

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L'Italia può essere ripescata e giocare i Mondiali 2026?

Le voci continuano a rincorrersi dopo la mancata qualificazione degli Azzurri a causa della sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia Erzegovina.

Tutto dipende dalla decisione finale dell'Iran che al momento ha confermato di non voler giocare le sue partite della fase a gironi negli USA, come invece previsto dal calendario.

Ma chi verrebbe ripescato in caso di rinuncia definitiva dell'Iran? L'Italia ha davvero speranze di partecipare ai Mondiali 2026?

  • LA RICHIESTA DELL'IRAN ALLA FIFA

    L'Iran, che si è regolarmente qualificato ai Mondiali 2026 nel girone asiatico, è stato inserito nel Gruppo G insieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda.

    Le gare dell'Iran però dovrebbero giocarsi tutte negli USA, per la precisione una a Seattle e le altre due alle porte di Los Angeles.

    Ma il Ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, parlando all'agenzia turca Anadolu ha ribadito di aver chiesto lo spostamento delle partite in Messico, ovvero un altro dei Paesi ospitanti insieme a Canada e appunto Stati Uniti.

    "La richiesta di spostare le nostre partite in Messico è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Terremo comunque la squadra pronta per la Coppa del Mondo, anche se la decisione finale spetterà al nostro governo. Le dichiarazioni di Trump sono molto contraddittorie e incoerenti: secondo le normative FIFA, la sicurezza deve essere garantita dal Paese interessato. I Mondiali sono in programma a breve, e queste garanzie sono tutt'altro che scontate. In queste circostanze, la probabilità che l'Iran partecipi alle partite dei Mondiali negli Stati Uniti è molto bassa. Ma se le necessarie garanzie di sicurezza venissero fornite, sarà il nostro governo a prendere la decisione sulla partecipazione dell'Iran ai Mondiali" ha spiegato Donyamali.

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  • LE PAROLE DI INFANTINO SULL'IRAN

    Solo qualche giorno fa il presidente della FIFA aveva assistito di presenza a un'amichevole dell'Iran confermando la partecipazione della nazionale asiatica ai prossimi Mondiali.

    "L'Iran parteciperà ai Mondiali e le partite si svolgeranno dove previsto, secondo il sorteggio. Siamo felicissimi perché è una squadra molto, molto forte, sono molto contento. Ho visto la squadra, ho parlato con i giocatori e con l'allenatore, quindi va tutto bene" aveva dichiarato Infantino.

    Ma in realtà la posizione dell'Iran sulle partite negli Stati Uniti non è cambiata.

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  • L'IRAN RINUNCIA AI MONDIALI?

    Ma cosa succederebbe se l'Iran decidesse di ritirarsi ufficialmente dai Mondiali?

    La FIFA ha fissato un termine per dichiarare la partecipazione o meno alla rassegna iridata. Il regolamento dei Mondiali 2026, all’articolo 6.2, stabilisce che: chi si ritira entro 30 giorni dall’inizio del torneo rischia una multa minima di 250mila franchi svizzeri, mentre chi si ritira a meno di 30 giorni dal via può essere sanzionato con almeno 500mila franchi svizzeri.

    Entro il 12 maggio dunque l'Iran dovrebbe comunicare la sua decisione. Sempre che non decida di aspettare fino all'ultimo e non presentarsi alla prima gara in programma il 16 giugno contro la Nuova Zelanda. In quel caso l'articolo 16 del Codice Disciplinare della FIFA prevedere pesanti sanzioni economiche e disciplinari.


  • COSA SUCCEDE SE L'IRAN SI RITIRA E IL POSSIBILE RIPESCAGGIO DELL'ITALIA

    Ma perché si parla di possibile ripescaggio dell'Italia in caso di rinuncia dell'Iran ai Mondiali?

    La nostra Nazionale è quella col coefficiente più alto tra le non qualificate, oltre ad aver vinto ben quattro edizioni della Coppa del Mondo. Senza considerare la posizione nel ranking e il bacino di tifosi.

    Se davvero l'Iran dovesse ritirarsi dai Mondiali insomma l'opzione Italia sarebbe una delle più calde, anche se la FIFA non esclude di ripescare una nazionale africana. Mentre se la scelta dovesse ricadere su una nazionale asiatica toccherebbe agli Emirati Arabi Uniti, eliminati dall'Iraq ai playoff.

    Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando alla Camera dei Deputati a margine di una commissione parlamentare ha comunque escluso che gli Azzurri possano partecipare ai Mondiali tramite un ripescaggio: "È una questione continentale, mi sembra veramente difficile che possa esserci qualche problema, a meno che non sorga in Europa, e che possa essere ripescata in Europa. Non credo e non me lo auguro neanche".

    L'articolo 6.7 del regolamento comunque prevede che la decisione finale sull'eventuale ripescaggio venga preso dalla FIFA a propria discrezione. Ecco perché l'Italia può sperare ancora.

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