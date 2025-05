L'Italia protagonista in Europa, non solo l'Inter: Vicario con il Tottenham e Maresca con il Chelsea, chi può vincere un trofeo

Oltre ai nerazzurri in Champions, altri italiani possono alzare un trofeo europeo: Vicario e Maresca vedono la finale.

Nonostante non sia stata una serata positiva per l'unica squadra italiana che è scesa in campo tra Europa League e Conference, ovvero la Fiorentina, sconfitta 2-1 in casa del Betis, c'è qualche azzurro che festeggia.

Dall'altra parte del tabellone di Conference, il Chelsea stravince in casa del Djurgardens per 4-1 e aspetta adesso di scoprire solo chi affronterà in finale tra i viola e il Betis.

Dovrà ancora guadagnarsi la qualificazione invece il Tottenham che ha sconfitto in casa 3-1 il Bodo Glimt.

Oltre all'Inter in Champions a fine stagione diversi italiani potrebbero vincere in Europa. Ecco chi.