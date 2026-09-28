"L'Italia potrebbe non convocarlo per 5 anni", il Ct della Svizzera Under 21 avvisa Alessandro Romano dopo la gara contro il Belgio

Alessandro Romano è uno dei giocatori più discussi negli ultimi giorni.

Il suo debutto assoluto con l'Italia non è stato come lo aveva sognato, anche se Roberto Mancini lo ha pubblicamente difeso dopo la gara contro il Belgio.

E intanto in Svizzera qualcuno ne ha approfittato per lanciare una frecciata al ragazzo, che ha preferito la maglia azzurra a quella rossocrociata.

Una scelta di cui, secondo il Ct della Svizzera Under 21, Romano potrebbe presto pentirsi.