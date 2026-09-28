"L'Italia potrebbe non convocarlo per 5 anni", il Ct della Svizzera Under 21 avvisa Alessandro Romano dopo la gara contro il Belgio

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Alessandro Romano è uno dei giocatori più discussi negli ultimi giorni.
Il suo debutto assoluto con l'Italia non è stato come lo aveva sognato, anche se Roberto Mancini lo ha pubblicamente difeso dopo la gara contro il Belgio.
E intanto in Svizzera qualcuno ne ha approfittato per lanciare una frecciata al ragazzo, che ha preferito la maglia azzurra a quella rossocrociata.
Una scelta di cui, secondo il Ct della Svizzera Under 21, Romano potrebbe presto pentirsi.