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Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

"L'Italia potrebbe non convocarlo per 5 anni", il Ct della Svizzera Under 21 avvisa Alessandro Romano dopo la gara contro il Belgio

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La scelta di preferire l'Italia fa ancora discutere in Svizzera, dove il commissario tecnico dell'Under 21 ha parlato di Alessandro Romano: "Qui avrebbe giocato una ventina di partite".

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Alessandro Romano è uno dei giocatori più discussi negli ultimi giorni.

Il suo debutto assoluto con l'Italia non è stato come lo aveva sognato, anche se Roberto Mancini lo ha pubblicamente difeso dopo la gara contro il Belgio.

E intanto in Svizzera qualcuno ne ha approfittato per lanciare una frecciata al ragazzo, che ha preferito la maglia azzurra a quella rossocrociata.

Una scelta di cui, secondo il Ct della Svizzera Under 21, Romano potrebbe presto pentirsi.

  • COSA HA DETTO IL CT DELLA SVIZZERA U21

    "Si è fatto molto per lui, ma da piccolo probabilmente non dormiva con la maglietta rossocrociata, bensì con quella dell'Italia. Deve essere consapevole che con l'Italia potrebbe giocare una partita e poi non essere più convocato per cinque anni, con la Svizzera forse ne avrebbe giocate venti di fila" ha dichiarato Alex Frei a 'Rsi' su Alessandro Romano.

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  • LA STIMA DI MANCINI

    In realtà, nonostante un debutto in azzurro non troppo fortunato, Roberto Mancini ha difeso Alessandro Romano e sembra intenzionato a convocarlo anche in futuro.

    "Credo che abbia fatto una buona partita e per me conta quello che penso io. Gli errori capitano a tutti, anche a giocatori più esperti. Se Romano giocherà contro la Turchia non dipenderà dai giudizi che sono stati dati. Credo che avrà un grande futuro in Nazionale" ha dichiarato il Ct dell'Italia.

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  • LA SCELTA DI ROMANO

    Alessandro Romano è nato nel 2006 in Svizzera da genitori italiani, a soli 16 anni è entrato nelle giovanili della Roma.

    Prima di scegliere la maglia azzurra Romano aveva giocato 34 volte con le giovanili della Svizzera tra Under 16 e Under 20.

    La chiamata di Roberto Mancini dopo l'ottimo inizio di stagione col Cagliari lo ha però convinto a cambiare nazionale e contro il Belgio ha fatto il suo debutto ufficiale con l'Italia.

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