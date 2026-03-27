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Bilino Polje stadium ZenicaGetty
Leonardo Gualano

L'Italia in Bosnia nel catino del Bilino Polje di Zenica: stadio piccolo e capienza ridotta

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

L'Italia sfiderà a Zenica la Bosnia-Erzegovina nella gara che deciderà quelle della due Nazionali staccherà il pass per i prossimi Mondiali.

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Il primo ostacolo, ovvero l'Irlanda del Nord, è stato superato e adesso all'Italia non ne resta che un ultimo per provare a strappare l'agognato pass per i prossimi Mondiali: la Bosnia-Erzegovina.

La Nazionale azzurra si giocherà il tutto per tutto nella finale dei playoff che si disputerà il prossimo 31 marzo e, così come stabilito dal sorteggio, dovrà farlo in trasferta.

Se in semifinale ha potuto godere del vantaggio di ospitare a Bergamo l'Irlanda del Nord, nell'atto decisivo dovrà scendere in campo a Zenica, in un impianto molto piccolo, che per l'occasione si trasformerà in una bolgia e che per l'occasione sarà anche parzialmente chiuso.


  • UNO STADIO DA MENO DI 16000 POSTI

    La sfida che vedrà opposte Bosnia-Erzegovina ed Italia, che metterà in palio uno dei pass ancora a disposizione per i prossimi Campionati del Mondo, si giocherà Bilino Polje di Zenica.

    Si tratta di un impianto inaugurato nel 1972 e con una capienza di 15600 posti a sedere.

    Uno stadio molto piccolo, ma anche molto caldo, senza pista di atletica e dunque con le tribune vicinissime al terreno di gioco.

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  • CAPIENZA RIDOTTA

    Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport', in realtà il Bilino Polje non sarà pieno in ogni ordine di posto e questo a causa di una sanzione imposta dalla FIFA.

    Il 15 novembre scorso, il massimo organo calcistico mondiale, ha comminato una multa alla Federazione calcistica bosniaca per "comportamento scorretto della squadra, discriminazione, razzismo, utilizzo di materiale pirotecnico, disturbo durante gli inni nazionali e mancanza di ordine e disciplina dentro e fuori lo stadio" dopo una sfida con la Romania valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

    Una multa che è stata accompagnata anche dalla decisione di ridurre del 20% la capienza dello stadio in occasione della successiva sfida interna.

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  • I SETTORI CHIUSI

    Lo scorso 30 gennaio, quando la Federazione calcistica bosniaca, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che la prossima partita interna della Nazionale si sarebbe giocata al Bilino Polje, ha confermato la chiusura di alcuni settori dell'impianto.

    "A seguito della decisione del Comitato Disciplinare della FIFA di chiudere parte dello stadio per la prima partita di qualificazione in programma, a causa degli eventi legati alla partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Bosnia ed Erzegovina e Romania, la tribuna SUD (settori B, C e D) e parte della tribuna OVEST (prime tre file) saranno chiuse".

  • CIRCA 8800 SPETTATORI SUGLI SPALTI

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', tenendo conto della capienza ridotta del 20%, ma considerati anche gli spazi da tenere liberi per questioni di sicurezza, saranno 8800 gli spettatori presenti sugli spalti del Bilino Polje.

    La Federazione calcistica bosniaca, attraverso il suo sito ufficiale, ha anche annunciato che tutti i biglietti per la gara sono già stati venduti.

    "Desideriamo informare i tifosi che tutti i biglietti per la prossima partita di spareggio per la qualificazione ai Mondiali, in cui la Nazionale bosniaca affronterà l'Italia, sono esauriti.

    Grazie per il grande interesse e il sostegno che dimostrate nei confronti dei nostri Dragoni!".

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