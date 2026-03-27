L'Italia in Bosnia nel catino del Bilino Polje di Zenica: stadio piccolo e capienza ridotta

Il primo ostacolo, ovvero l'Irlanda del Nord, è stato superato e adesso all'Italia non ne resta che un ultimo per provare a strappare l'agognato pass per i prossimi Mondiali: la Bosnia-Erzegovina.
La Nazionale azzurra si giocherà il tutto per tutto nella finale dei playoff che si disputerà il prossimo 31 marzo e, così come stabilito dal sorteggio, dovrà farlo in trasferta.
Se in semifinale ha potuto godere del vantaggio di ospitare a Bergamo l'Irlanda del Nord, nell'atto decisivo dovrà scendere in campo a Zenica, in un impianto molto piccolo, che per l'occasione si trasformerà in una bolgia e che per l'occasione sarà anche parzialmente chiuso.