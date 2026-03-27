L'Italia in Bosnia nel catino del Bilino Polje di Zenica: stadio piccolo e capienza ridotta

Lo scorso 30 gennaio, quando la Federazione calcistica bosniaca, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che la prossima partita interna della Nazionale si sarebbe giocata al Bilino Polje, ha confermato la chiusura di alcuni settori dell'impianto.

"A seguito della decisione del Comitato Disciplinare della FIFA di chiudere parte dello stadio per la prima partita di qualificazione in programma, a causa degli eventi legati alla partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Bosnia ed Erzegovina e Romania, la tribuna SUD (settori B, C e D) e parte della tribuna OVEST (prime tre file) saranno chiuse".