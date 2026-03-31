L'Italia in bianco contro la Bosnia-Erzegovina: il motivo della scelta e i numeri di maglia

Il conto alla rovescia è partito da diversi giorni e ormai è quasi arrivato alla sua conclusione.

L'Italia, questa sera, affronterà a Zenica la Bosnia-Erzegovina nella finale dei playoff Mondiali.

Al Bilino Polje le due Nazionali si contenderanno uno degli ultimi pass che valgono l'accesso ai prossimi Campionati del Mondo che si giocheranno in Messico, Stati Uniti e Canada e, come è normale che sia, tutti gli appassionati nostrani, per l'occasione faranno il tifo per gli Azzurri.

In realtà però, l'Italia non scenderà in campo con la consueta maglia di colore azzurro che recentemente si è vista anche a Bergamo nella semifinale degli spareggi contro l'Irlanda del Nord, bensì con una tenuta che farà proprio a Zenica il suo debutto.