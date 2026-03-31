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Leonardo Gualano

L'Italia in bianco contro la Bosnia-Erzegovina: il motivo della scelta e i numeri di maglia

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

L'Italia, nella sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali contro la Bosnia, non utilizzerà la consueta maglia azzurra: giocatori in campo in bianco.

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Il conto alla rovescia è partito da diversi giorni e ormai è quasi arrivato alla sua conclusione.

L'Italia, questa sera, affronterà a Zenica la Bosnia-Erzegovina nella finale dei playoff Mondiali.

Al Bilino Polje le due Nazionali si contenderanno uno degli ultimi pass che valgono l'accesso ai prossimi Campionati del Mondo che si giocheranno in Messico, Stati Uniti e Canada e, come è normale che sia, tutti gli appassionati nostrani, per l'occasione faranno il tifo per gli Azzurri.

In realtà però, l'Italia non scenderà in campo con la consueta maglia di colore azzurro che recentemente si è vista anche a Bergamo nella semifinale degli spareggi contro l'Irlanda del Nord, bensì con una tenuta che farà proprio a Zenica il suo debutto.

  • L'ITALIA IN MAGLIA BIANCA

    I giocatori dell'Italia, a Zenica, affronteranno la Bosnia-Erzegovina indossando la maglia bianca.

    Alla base di tale scelta, c'è ovviamente una questione cromatica.

    La Bosnia-Erzegovina, giocando in casa, utilizzerà la sua tradizionale divisa di colore blu ed essendo proprio il blu troppo simile all'azzurro, l'Italia dovrà ricorrere al proprio kit da trasferta.

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  • Maglia Italia Away 2026Getty Images

    IL DEBUTTO DELLA NUOVA MAGLIA

    L'Italia, nel corso della sua storia, è ovviamente già scesa in campo indossando la maglia bianca, ma a Zenica ci sarà un debutto.

    Per la prima volta infatti, i giocatori della nostra Nazionale, utilizzeranno il nuovo 'Away Kit' svelato ufficialmente lo scorso 20 marzo.

    Una maglia con maniche, loghi e numerazione con dettagli in blu marino e oro.

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  • I NUMERI DELL'ITALIA CONTRO LA BOSNIA

    Portieri: Gianluigi Donnarumma 1, Marco Carnesecchi 12, Alex Meret 22.

    Difensori: Marco Palestra 2, Federico Dimarco 3, Leonardo Spinazzola 4, Alessandro Buongiorno 6, Riccardo Calafiori 13, Federico Gatti 19, Andrea Cambiaso 20, Alessandro Bastoni 21, Gianluca Mancini 23.

    Centrocampisti: Manuel Locatelli 5, Sandro Tonali 8, Nicolò Pisilli 14, Bryan Cristante 16, Davide Frattesi 17, Nicolò Barella 18.

    Attaccanti: Matteo Politano 7, Mateo Retegui 9, Giacomo Raspadori 10, Moise Kean 11, Pio Esposito 15.

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