L'Italia e l'amichevole che nessuno vuole: il 31 marzo sfiderà Galles o Bosnia anche perdendo con l'Irlanda del Nord

Prima la Svezia, poi la Macedonia del Nord. Per due volte di fila l'Italia ha mancato la qualificazione alla fase finale dei Mondiali perdendo ai playoff. E ora non vuole minimamente pensare che non ci sia due senza tre.

Obiettivo: battere l'Irlanda del Nord giovedì a Bergamo. E poi, in caso di successo, una tra Galles e Bosnia nella finale degli spareggi, in programma martedì 31 in trasferta.

Quel che non tutti sanno è che la Nazionale di Gattuso scenderà comunque in campo quel giorno: sia che abbia conquistato la qualificazione alla finale, sia in caso di sconfitta contro l'Irlanda del Nord. Anche se i due impegni avrebbero una valenza completamente diversa l'uno dall'altro.