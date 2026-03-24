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pio esposito italia norvegia 16 novembre 2025Getty Images
Stefano Silvestri

L'Italia e l'amichevole che nessuno vuole: il 31 marzo sfiderà Galles o Bosnia anche perdendo con l'Irlanda del Nord

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

La Nazionale di Gattuso cerca l'accesso alla finale degli spareggi, ma la prossima settimana tornerà in campo anche in caso di sconfitta. Come nel 2022, quando affrontò la Turchia.

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Prima la Svezia, poi la Macedonia del Nord. Per due volte di fila l'Italia ha mancato la qualificazione alla fase finale dei Mondiali perdendo ai playoff. E ora non vuole minimamente pensare che non ci sia due senza tre.

Obiettivo: battere l'Irlanda del Nord giovedì a Bergamo. E poi, in caso di successo, una tra Galles e Bosnia nella finale degli spareggi, in programma martedì 31 in trasferta.

Quel che non tutti sanno è che la Nazionale di Gattuso scenderà comunque in campo quel giorno: sia che abbia conquistato la qualificazione alla finale, sia in caso di sconfitta contro l'Irlanda del Nord. Anche se i due impegni avrebbero una valenza completamente diversa l'uno dall'altro.

  • COME FUNZIONA IL REGOLAMENTO

    L'Italia è stata inserita nel Percorso A degli spareggi che porteranno ai Mondiali, assieme ad altre tre nazionali: l'Irlanda del Nord, ovvero l'avversario della semifinale, e poi il Galles e la Bosnia, che si sfideranno tra loro nell'altra partita.

    Le vincenti delle due semifinali si ritroveranno tra loro nella finalissima, che andrà in scena martedì 31 marzo. In caso di passaggio del turno, l'Italia giocherebbe in trasferta: o in Galles o in Bosnia. E dovrebbe dunque superare un ultimo ostacolo per andare ai Mondiali.

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  • L'AMICHEVOLE TRA LE PERDENTI

    Le due perdenti delle semifinali, invece, non andranno immediatamente incontro al rompete le righe tornando a pensare ai rispettivi campionati nazionali: allo stesso modo delle due vincenti, si incontreranno tra loro in un'amichevole della quale non tutti sono a conoscenza, e che servirà unicamente a "completare" il quadro del Percorso A, evidentemente senza alcun punto né passaggio del turno in palio.

    L'Italia, in sostanza, scenderà in campo una seconda volta anche in caso di ko contro l'Irlanda del Nord: se la vedrà con la perdente dell'altra semifinale, dunque sempre il Galles o la Bosnia.

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  • QUANDO SI GIOCA L'AMICHEVOLE

    La partita in questione è in programma lo stesso giorno della finale del Percorso A: si giocherà il 31 marzo con orario ancora da stabilire ufficialmente. L'Italia, dunque, giocherà martedì della prossima settimana sia che batta l'Irlanda del Nord, sia che venga eliminata alla New Balance Arena.

  • IL PRECEDENTE CON LA TURCHIA

    L'attuale formato degli spareggi è stato introdotto nel 2022, in vista della precedente edizione dei Mondiali giocata in Qatar. Come noto l'Italia è stata eliminata immediatamente, perdendo la semifinale contro la Macedonia del Nord.

    In quell'occasione la squadra allora allenata da Roberto Mancini è però tornata in campo qualche giorno più tardi: ha sfidato in amichevole la Turchia, ovvero la nazionale eliminata dal Portogallo (poi vincente sui macedoni in finale e qualificatosi per i Mondiali) nell'altra semifinale, imponendosi per 3-2.

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