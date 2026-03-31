L'Italia è fuori dai Mondiali, Gattuso quasi in lacrime: "Chiedo scusa, il mio futuro oggi non è importante"

Gattuso preferisce non commentare gli episodi arbitrali: "Non voglio parlare di arbitri. Però penso che oggi è ingiusto. Però il calcio è questo, sono da anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito altre ho preso mazzate. Siamo stati là in trincea, però siamo qua e parliamo per l'ennesima volta che non siamo andati al Mondiale. Io personalmente chiedo scusa perché non ce l'ho fatta ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato".

Poi in conferenza stampa ha aggiunto: "Dispiace, il calcio a volte è questo, lo accettiamo, però c’è tanta amarezza e delusione, dispiace che per la terza volta non si va ai Mondiali,è un qualcosa che mi fa star male, avrei dato qualsiasi cosa oggi: anni della mia vita, soldi, per riuscire a conquistare questo obiettivo. Fa veramente molto male".