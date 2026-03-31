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Lelio Donato

L'Italia è fuori dai Mondiali, Gattuso quasi in lacrime: "Chiedo scusa, il mio futuro oggi non è importante"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

Le parole di Gennaro Gattuso al termine di Bosnia Erzegovina-Italia che ha segnato l'eliminazione degli Azzurri dai prossimi Mondiali: "Chiedo scusa perché non ce l'ho fatta". Ma difende la squadra e per ora non si sbilancia sul suo futuro.

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L'incubo continua per l'Italia che perde ai rigori in Bosnia e manca per la terza volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali.

Dopo il vantaggio di Moise Kean è arrivata l'espulsione di Bastoni a fine primo tempo, nel secondo tempo Tabakovic ha firmato il pareggio.

Di seguito le parole di Gennaro Gattuso a 'Rai Sport' dopo Bosnia Erzegovina-Italia.

  • LA DIFESA DI GATTUSO

    "Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così per la prestazione, per l'impegno. Abbiamo fatto fatica, siamo rimasti in dieci. Ci facevano cross e ci facevano il solletico. Se oggi mi bucano con qualcosa non esce sangue. Fa male, perché serviva per noi, per l'Italia e per tutto il movimento" sottolinea Gattuso a 'Rai Sport'.



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  • I COMPLIMENTI ALLA SQUADRA

    Gattuso preferisce non commentare gli episodi arbitrali: "Non voglio parlare di arbitri. Però penso che oggi è ingiusto. Però il calcio è questo, sono da anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito altre ho preso mazzate. Siamo stati là in trincea, però siamo qua e parliamo per l'ennesima volta che non siamo andati al Mondiale. Io personalmente chiedo scusa perché non ce l'ho fatta ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato".

    Poi in conferenza stampa ha aggiunto: "Dispiace, il calcio a volte è questo, lo accettiamo, però c’è tanta amarezza e delusione, dispiace che per la terza volta non si va ai Mondiali,è un qualcosa che mi fa star male, avrei dato qualsiasi cosa oggi: anni della mia vita, soldi, per riuscire a conquistare questo obiettivo. Fa veramente molto male".

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  • IL FUTURO DI GATTUSO

    Il Ct dell'Italia poi chiude quasi in lacrime: "Oggi parlare del mio futuro non è importante. Oggi era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione qua, fa male, dispiace".

    "Del mio futuro ora non mi interessa, fa male  per questo gruppo di lavoro che meritava tanto. Meritavamo di raccogliere quello che avevamo meritato. Oggi è riduttivo parlare del mio futuro, ma si deve parlare dell’Italia, della maglia azzurra. Abbiamo preso una mazzata anche se immeritata, il mio futuro non è interessante" ha aggiunto in conferenza stampa.