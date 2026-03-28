L'Italia deve fare attenzione anche al fattore Nikola Vasilj: la Bosnia può contare sul miglior pararigori d'Europa

L'Italia si appresta ad affrontare una delle partite più importanti della sua storia recente.
Dopo aver infatti fallito la qualificazione ai Mondiali del 2018 e del 2022, dopo dodici lunghissimi anni di attesa, punta a tornare protagonista in un Campionato del Mondo.
La Nazionale Azzurra si giocherà il pass nella finale dei playoff che la vedrà protagonista martedì sera sul campo della Bosnia-Erzegovina.
Una partita secca, che non ammette margini di errore, che potrebbe potenzialmente prolungarsi fino ai calci di rigore.
Un'opzione, questa, da cercare di evitare a tutti i costi, e questo anche perché a difendere la porta della Bosnia ci sarà uno dei migliori 'pararigori' in circolazione: Nikola Vasilj.