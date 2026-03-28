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Nikola Vasilj BosniaGetty
Leonardo Gualano

L'Italia deve fare attenzione anche al fattore Nikola Vasilj: la Bosnia può contare sul miglior pararigori d'Europa

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Italia

L'Italia sfiderà la Bosnia-Erzegovina nella sfida che metterà in palio il pass Mondiale: gli Azzurri affronteranno anche uno dei migliori pararigori in circolazione.

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L'Italia si appresta ad affrontare una delle partite più importanti della sua storia recente.

Dopo aver infatti fallito la qualificazione ai Mondiali del 2018 e del 2022, dopo dodici lunghissimi anni di attesa, punta a tornare protagonista in un Campionato del Mondo.

La Nazionale Azzurra si giocherà il pass nella finale dei playoff che la vedrà protagonista martedì sera sul campo della Bosnia-Erzegovina.

Una partita secca, che non ammette margini di errore, che potrebbe potenzialmente prolungarsi fino ai calci di rigore.

Un'opzione, questa, da cercare di evitare a tutti i costi, e questo anche perché a difendere la porta della Bosnia ci sarà uno dei migliori 'pararigori' in circolazione: Nikola Vasilj.

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ AL 90'

    Nel caso in cui i 90' regolamentari di Bosnia-Italia dovessero concludersi sul risultato di parità, il regolamento della finale dei playoff prevede che si debba procedere con due tempi supplementari da 15' ciascuno.


    Qualora anche dopo il 120' dovesse persistere una situazione di equilibrio, a decidere quale tra le due Nazionali si qualificherà ai prossimi Mondiali sarebbero i calci di rigore.


    I playoff Mondiali non prevedono partite di andata e ritorno e, dunque, al triplice fischio finale della sfida di Zenica si avrà un verdetto definitivo.


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  • Bosnia player celebrating Wales BosniaGetty

    LA BOSNIA HA SUPERATO IL GALLES AI RIGORI

    La Bosnia è riuscita ad assicurarsi l'approdo alla finale dei playoff Mondiali, superando il Galles proprio ai calci di rigore.


    Dopo essere stata a un soffio dall'eliminazione, è riuscita a pareggiare all'86' con un goal di Dzeko sugli sviluppi di un corner, prolungando dunque la partita prima ai supplementari e poi, visto il persistere dell'1-1, ai rigori.


    Nella lotteria finale decisivi sono risultati un errore di Brennan Johnson (tiro alto sulla traversa) e una parata proprio di Vasilj che, neutralizzando la conclusione di Neco Williams, ha poi dato la possibilità (ottimamente sfruttata) ad Alajbegovic di chiudere definitivamente i giochi.

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  • CHI È NIKOLA VASILJ?

    Classe 1995, Nikola Vasilj è un figlio d'arte. Anche suo padre Vladimir è stato infatti un calciatore professionista ed ha giocato proprio da portiere, difendendo anche in due occasioni la porta della Nazionale croata.


    Vasilj, che è alto 193 cm, dopo aver esordito giovanissimo con la maglia dello Zrinkski Mostar ed aver vissuto delle esperienze con l'Igman Konjic e il Branitelj in prestito, nel 2017 si è trasferito in Germania per legarsi al Norimberga.


    Dopo due stagioni vissute in Ucraina con lo Zorja, nel 2021 è tornato in Germania per legarsi al St. Pauli, squadra della quale è diventato fin da subito titolare inamovibile e con la quale si è costruito una solida fama di 'pararigori'.


    Nel giro della Nazionale maggiore bosniaca dal 2021, con i Dragoni ha totalizzato fin qui 24 presenze complessive, riuscendo a tenere la porta inviolata in otto occasioni.

  • Nikola Vasilj St. PauliGetty

    IL MIGLIOR PARARIGORI D'EUROPA

    C'è un dato che rende Nikola Vasilj il miglior 'pararigori' d'Europa delle ultime due stagioni: ne ha neutralizzati ben sei dei nove affrontati negli ultimi due anni in Bundesliga.


    Nella scorsa annata, in cinque occasioni si è ritrovato a dover fronteggiare un avversario dal dischetto e in quattro occasioni è uscito vincitore dalla sfida, neutralizzandone tra l'altro anche due all'ex Azzurro Vincenzo Grifo.


    In questa stagione ne ha già parati due su quattro, confermandosi un autentico specialista.


    In tutto, se si considerano i nove neutralizzati su trenta totali, viaggia a una media vicina a un rigore parato su tre.


    Un fattore del quale i tiratori Azzurri potrebbero potenzialmente dover tenere conto a Zenica.

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