L'Italia deve fare attenzione anche al fattore Nikola Vasilj: la Bosnia può contare sul miglior pararigori d'Europa

Classe 1995, Nikola Vasilj è un figlio d'arte. Anche suo padre Vladimir è stato infatti un calciatore professionista ed ha giocato proprio da portiere, difendendo anche in due occasioni la porta della Nazionale croata.





Vasilj, che è alto 193 cm, dopo aver esordito giovanissimo con la maglia dello Zrinkski Mostar ed aver vissuto delle esperienze con l'Igman Konjic e il Branitelj in prestito, nel 2017 si è trasferito in Germania per legarsi al Norimberga.





Dopo due stagioni vissute in Ucraina con lo Zorja, nel 2021 è tornato in Germania per legarsi al St. Pauli, squadra della quale è diventato fin da subito titolare inamovibile e con la quale si è costruito una solida fama di 'pararigori'.





Nel giro della Nazionale maggiore bosniaca dal 2021, con i Dragoni ha totalizzato fin qui 24 presenze complessive, riuscendo a tenere la porta inviolata in otto occasioni.