L'Italia deve ancora puntare su Chiesa? Una crisi senza fine: ai margini del Liverpool, non gioca in nazionale da quasi due anni

In occasione del playoff Chiesa era stato convocato da Gattuso, ricevendo evidentemente garanzie da parte del giocatore.

Nonostante l'esterno continui a giocare pochissimo col Liverpool, d'altronde, il Ct non ha mai nascosto di ritenere Chiesa uno dei migliori giocatori italiani e dunque un patrimonio della sua nazionale.

La speranza insomma era quella di poterlo avere finalmente a disposizione almeno a partita in corso. Ma appena arrivato a Coverciano sono emersi nuovi problemi che hanno consigliato l'immediato ritorno del giocatore a Liverpool.

"Chiesa si è presentato e a livello fisico aveva dei piccoli problemi, insieme abbiamo deciso che era inutile rimanesse. Perché altri infortunati sono rimasti e Federico invece ha lasciato il ritiro? Perché le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha problemi, è titubante, devo fare una scelta e l'abbiamo deciso insieme. Non se la sentiva, è tornato a casa e devo accettarlo" ha spiegato Gattuso.