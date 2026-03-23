L'Italia deve ancora puntare su Chiesa? Una crisi senza fine: ai margini del Liverpool, non gioca in nazionale da quasi due anni

La convocazione, stavolta, era arrivata ma il ritorno di Federico Chiesa in nazionale è durato giusto il tempo di una toccata e fuga.
L'esterno ha infatti immediatamente lasciato Coverciano facendo rientro a Liverpool per non meglio precisati problemi fisici.
"Non se l'è sentita" ha detto senza troppi giri di parole Gattuso mentre altri giocatori, seppure infortunati, sono rimasti in gruppo cercando di recuperare in tempo per mettersi a disposizione.
E allora la domanda sorge spontanea: l'Italia può ancora puntare su Chiesa? Ma soprattutto è giusto aspettare chi ormai da un paio di stagioni passa più tempo tra panchina e tribuna che in campo?