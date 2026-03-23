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GOAL ONLY Federico Chiesa GFXGoal AR, Gemini
Lelio Donato

L'Italia deve ancora puntare su Chiesa? Una crisi senza fine: ai margini del Liverpool, non gioca in nazionale da quasi due anni

La convocazione per i playoff doveva essere l'occasione del rilancio ma Chiesa ha subito alzato bandiera bianca lasciando Coverciano. Mentre al Liverpool continua a giocare pochissimo.

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La convocazione, stavolta, era arrivata ma il ritorno di Federico Chiesa in nazionale è durato giusto il tempo di una toccata e fuga.

L'esterno ha infatti immediatamente lasciato Coverciano facendo rientro a Liverpool per non meglio precisati problemi fisici.

"Non se l'è sentita" ha detto senza troppi giri di parole Gattuso mentre altri giocatori, seppure infortunati, sono rimasti in gruppo cercando di recuperare in tempo per mettersi a disposizione.

E allora la domanda sorge spontanea: l'Italia può ancora puntare su Chiesa? Ma soprattutto è giusto aspettare chi ormai da un paio di stagioni passa più tempo tra panchina e tribuna che in campo?

  • FUORI PER DUE ANNI DALLA NAZIONALE

    Gattuso fino ad oggi non aveva mai convocato Federico Chiesa. E non per sua scelta.

    Il Ct ha infatti sempre spiegato come fosse stato lo stesso giocatore a non dare la piena disponibilità per tornare in Nazionale a causa di una condizione non ottimale.

    Stavolta però Chiesa sembrava pronto a tornare in nazionale dopo un'assenza che durava ormai dal giugno 2024 ovvero nell'ultima gara della sfortunata spedizione azzurra agli Europei.

    In panchina c'era ancora Luciano Spalletti che lo aveva schierato titolare in tre delle quattro partite giocate dagli Azzurri in quella competizione. Chiesa non riuscì a segnare né a fornire assist.

    Il tutto nonostante solo qualche mese prima l'attuale allenatore della Juventus lo avesse addirittura definito il "Sinner del calcio italiano".

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  • PERCHÈ GATTUSO HA CONVOCATO CHIESA

    In occasione del playoff Chiesa era stato convocato da Gattuso, ricevendo evidentemente garanzie da parte del giocatore.

    Nonostante l'esterno continui a giocare pochissimo col Liverpool, d'altronde, il Ct non ha mai nascosto di ritenere Chiesa uno dei migliori giocatori italiani e dunque un patrimonio della sua nazionale.

    La speranza insomma era quella di poterlo avere finalmente a disposizione almeno a partita in corso. Ma appena arrivato a Coverciano sono emersi nuovi problemi che hanno consigliato l'immediato ritorno del giocatore a Liverpool.

    "Chiesa si è presentato e a livello fisico aveva dei piccoli problemi, insieme abbiamo deciso che era inutile rimanesse. Perché altri infortunati sono rimasti e Federico invece ha lasciato il ritiro? Perché le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha problemi, è titubante, devo fare una scelta e l'abbiamo deciso insieme. Non se la sentiva, è tornato a casa e devo accettarlo" ha spiegato Gattuso.

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  • Federico Chiesa LiverpoolGetty Images

    POCHISSIMI MINUTI GIOCATI COL LIVERPOOL

    La verità è che a soli 28 anni la carriera di Federico Chiesa sembra avere imboccato una preoccupante parabola discendente.

    Dal grave infortunio al ginocchio subito quando ancora vestiva la maglia della Juventus, nel gennaio 2022, di fatto il Chiesa che era stato tra i protagonisti nel trionfo dell'Italia a Euro 2021 non si è più visto.

    Ma soprattutto l'esterno, che intanto si è trasferito al Liverpool, nelle ultime due stagioni in Inghilterra ha giocato pochissimo. Un po' per problemi fisici e un po' per scelte di natura tecnica.

    In questa stagione, ad esempio, Chiesa è sceso in campo da titolare solo una volta in Premier League a dicembre. Mentre nell'anno solare 2026 ha messo insieme una manciata di minuti in campionato, giocando dal 1' due partite di FA Cup.

    Poco, troppo poco, per cercare di ritrovare una condizione fisica accettabile. Tanto che a gennaio si era parlato di un possibile ritorno di Chiesa in Italia con Napoli e Juventus tra le società più interessate.

    Ma alla fine è rimasto a Liverpool. Forse non la scelta migliore per lui e per la nazionale.

  • FUTURO INCERTO

    Di certo la carriera di Federico Chiesa ha bisogno di una svolta.

    Il suo talento, sia chiaro, non è e non è mai stato in discussione. Ma dopo due stagioni vissute ai margini la sensazione è che debba tornare protagonista anche accettando di scendere leggermente di livello.

    Certo lasciare una piazza come Liverpool non è semplice. Così come rinunciare all'importante ingaggio che percepisce attualmente.

    Il rischio però è di vedere sfuggire via quelli che solitamente sono gli anni migliori nella carriera di un calciatore. E soprattutto di perdere definitivamente il treno azzurro.

    Ad oggi, d'altronde, se l'Italia dovesse riuscire a qualificarsi per i Mondiali appare difficile immaginare che sull'aereo per gli USA possa salire anche Chiesa.

    Anche perché Gattuso ha fatto capire chiaramente come per lui il gruppo venga sempre prima di tutto. E di quel gruppo Chiesa non fa più parte ormai da due anni.

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