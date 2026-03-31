L'Italia ci riprova, nuovo assalto al Mondiale: dalla Macedonia del Nord alla Bosnia, cosa è cambiato negli ultimi quattro anni

A quattro anni di distanza dalla notte da incubo di Palermo, l'Italia architetta un nuovo assalto al Mondiale. Gli Azzurri scendono in campo questa sera a Zenica contro la Bosnia con un solo obiettivo a disposizione: vincere per staccare il pass per la Coppa del Mondo che si giocherà in estate in Canada, Messico e Stati Uniti.
Da scongiurare, per la squadra guidata da Gennaro Gattuso, c'è lo spauracchio del terzo Mondiale consecutivo da spettatore: l'Italia, infatti, ha fallito sia l'approdo a Russia 2018 che a Qatar 2022. Un doppio clamoroso flop che i quattro volte campioni del Mondo sono chiamati a spazzare via con una prestazione convincente e soprattutto vincente in terra bosniaca, per provare a porre le basi per la rinascita del calcio italiano.
Per la terza volta consecutiva, però, il destino degli Azzurri si deciderà ai playoff: quattro anni fa - il 24 marzo 2022 - l'incredibile tonfo contro la Macedonia del Nord, arrivato a pochi mesi di distanza dal trionfo agli Europei. Oggi, 31 marzo 2026, l'Italia vuole scrivere un finale diverso, al culmine di quattro anni di attesa e sofferenza, durante i quali è cambiato praticamente tutto.