L'Italia ci riprova, nuovo assalto al Mondiale: dalla Macedonia del Nord alla Bosnia, cosa è cambiato negli ultimi quattro anni

Nell'estate del 2021 l'Italia trionfa in quel di Wembley vincendo l'Europeo numero due della sua storia e candidandosi, di conseguenza, anche al ruolo di grande protagonista in vista dei Mondiali che si sarebbero giocati in Qatar pochi mesi dopo, nell'autunno del 2022.

Il trionfo europeo rappresenta il punto più alto della gestione targata Roberto Mancini che, con il suo 4-3-3, è riuscito a plasmare una Nazionale di stampo moderno, caratterizzata da una proposta di gioco davvero interessante e da quella consapevolezza che solo le grandi vittorie ti possono dare. In quell'Europeo, infatti, l'Italia riuscì superare Belgio, Spagna e Inghilterra, tre squadre fortemente accreditate per la vittoria finale.

"La Spagna ha una squadra fantastica. Vedrete ai Mondiali che sarà una questione tra noi, loro e forse un'altra squadra. Hanno ottimi giocatori, giovani, ma molto bravi.", disse Roberto Mancini nella riunione tecnica pre Italia-Spagna ai suoi ragazzi. Parole importanti che certificarono quanto l'autostima raggiunta dal collettivo azzurro fosse ormai ai massimi livelli.

E invece, a quel Mondiale, l'Italia nemmeno arrivò. I rigori sbagliati da Jorginho nelle due sfide decisive contro la Svizzera costrinsero gli Azzurri a passare dalla tagliola dei playoff. Un passaggio obbligato che, però, si rivelò fatale. Nella semifinale giocata a Palermo contro la Macedonia del Nord, gli Azzurri non riuscirono mai ad accendere la luce e a pochi minuti dalla fine arrivò addirittura la più incredibile delle beffe: destro improvviso di Traijkovski e pallone alle spalle di Donnarumma. Una sentenza: l'Italia campione d'Europa fuori dai Mondiali.