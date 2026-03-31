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Michael Di Chiaro

L'Italia ci riprova, nuovo assalto al Mondiale: dalla Macedonia del Nord alla Bosnia, cosa è cambiato negli ultimi quattro anni

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

A marzo del 2022, l'Italia falliva la qualificazione Mondiale perdendo agli spareggi contro la Macedonia del Nord: quattro anni e tre commissari tecnici dopo, gli Azzurri ci riprovano nella notte decisiva contro la Bosnia.

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A quattro anni di distanza dalla notte da incubo di Palermo, l'Italia architetta un nuovo assalto al Mondiale. Gli Azzurri scendono in campo questa sera a Zenica contro la Bosnia con un solo obiettivo a disposizione: vincere per staccare il pass per la Coppa del Mondo che si giocherà in estate in Canada, Messico e Stati Uniti.

Da scongiurare, per la squadra guidata da Gennaro Gattuso, c'è lo spauracchio del terzo Mondiale consecutivo da spettatore: l'Italia, infatti, ha fallito sia l'approdo a Russia 2018 che a Qatar 2022. Un doppio clamoroso flop che i quattro volte campioni del Mondo sono chiamati a spazzare via con una prestazione convincente e soprattutto vincente in terra bosniaca, per provare a porre le basi per la rinascita del calcio italiano.

Per la terza volta consecutiva, però, il destino degli Azzurri si deciderà ai playoff: quattro anni fa - il 24 marzo 2022 - l'incredibile tonfo contro la Macedonia del Nord, arrivato a pochi mesi di distanza dal trionfo agli Europei. Oggi, 31 marzo 2026, l'Italia vuole scrivere un finale diverso, al culmine di quattro anni di attesa e sofferenza, durante i quali è cambiato praticamente tutto.

  • IL DISASTRO CON LA MACEDONIA

    Nell'estate del 2021 l'Italia trionfa in quel di Wembley vincendo l'Europeo numero due della sua storia e candidandosi, di conseguenza, anche al ruolo di grande protagonista in vista dei Mondiali che si sarebbero giocati in Qatar pochi mesi dopo, nell'autunno del 2022.

    Il trionfo europeo rappresenta il punto più alto della gestione targata Roberto Mancini che, con il suo 4-3-3, è riuscito a plasmare una Nazionale di stampo moderno, caratterizzata da una proposta di gioco davvero interessante e da quella consapevolezza che solo le grandi vittorie ti possono dare. In quell'Europeo, infatti, l'Italia riuscì superare Belgio, Spagna e Inghilterra, tre squadre fortemente accreditate per la vittoria finale.

    "La Spagna ha una squadra fantastica. Vedrete ai Mondiali che sarà una questione tra noi, loro e forse un'altra squadra. Hanno ottimi giocatori, giovani, ma molto bravi.", disse Roberto Mancini nella riunione tecnica pre Italia-Spagna ai suoi ragazzi. Parole importanti che certificarono quanto l'autostima raggiunta dal collettivo azzurro fosse ormai ai massimi livelli.

    E invece, a quel Mondiale, l'Italia nemmeno arrivò. I rigori sbagliati da Jorginho nelle due sfide decisive contro la Svizzera costrinsero gli Azzurri a passare dalla tagliola dei playoff. Un passaggio obbligato che, però, si rivelò fatale. Nella semifinale giocata a Palermo contro la Macedonia del Nord, gli Azzurri non riuscirono mai ad accendere la luce e a pochi minuti dalla fine arrivò addirittura la più incredibile delle beffe: destro improvviso di Traijkovski e pallone alle spalle di Donnarumma. Una sentenza: l'Italia campione d'Europa fuori dai Mondiali.


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  • L'ADDIO DI MANCINI

    L'eliminazione per mano della Macedonia del Nord lascia un segno. Indelebile. L'Italia e Roberto Mancini provano a ricostruirsi, insieme, ma che qualcosa si sia irrimediabilmente spezzato lo si percepisce praticamente subito.

    La delusione per il mancato approdo alla Coppa del Mondo, quattro anni dopo un'altra assurda eliminazione, sempre agli spareggi contro la Svezia, lascia poi spazio ad un insolito silenzio, letteralmente squarciato il 13 agosto del 2023: nonostante un contratto valido fino all'estate del 2026, Roberto Mancini rassegna le proprie dimissioni.

    Tra i motivi che avrebbero spinto il tecnico jesino a lasciare la sua posizione di commissario tecnico, avrebbe inciso la scelta della Federazione di privarlo di quasi tutti i suoi collaboratori storici che l'avevano affiancato in occasione della cavalcata culminata con la vittoria degli Europei. Divergenze insanabili che, di conseguenza, hanno portato al clamoroso addio, semplicemente impensabile soltanto fino a pochi mesi prima.

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  • IL NAUFRAGIO DI SPALLETTI

    L'Italia, a quel punto, prova a ricomporre i cocci di una situazione che era letteralmente sfuggita di mano. Per ripartire, con vista sull'obiettivo di Euro 2024, la FIGC sceglie Luciano Spalletti, fresco di Scudetto stravinto sulla panchina del Napoli.

    Il tecnico di Certaldo, dal canto suo, accetta subito la grande sfida ponendosi un duplice obiettivo: provare a difendere il titolo di campione d'Europa e, soprattutto, riportare la Nazionale ai Mondiali. L'attuale allenatore della Juventus sembra l'uomo giusto e con tutte le carte in regola per poter dare un nuovo impulso al percorso degli Azzurri, ma anche in questo caso le difficoltà non tardano a presentarsi.

    La sua avventura inizia, strano scherzo del destino, con un deludente pareggio maturato proprio contro la Macedonia. In altre parole, oscuri presagi. La Nazionale si qualifica agli Europei non senza qualche patema di troppo, ma l'avventura si chiude agli ottavi di finale: dopo aver superato un girone composto da Spagna, Croazia e Albania, gli Azzurri - deludenti per tutto l'arco del torneo - crollano al cospetto della Svizzera. E anche l'era Spalletti comincia già a scricchiolare. Il sipario, poi, cala definitivamente il 6 giugno del 2025 quando nella gara d'esordio, ma già decisiva, alle qualificazioni Mondiali contro la Norvegia, l'Italia viene spazzata via con un netto e umiliante 3-0 da Haaland e compagni. Nelle ore seguenti arriverà poi la decisione di Gravina di sollevare Spalletti dall'incarico che, tre giorni più tardi, guiderà i suoi dalla panchina contro la Moldava, di fatto a esonero già formalizzato. Surreale.

  • L'ARRIVO DI GATTUSO

    L'Italia decide così di affidarsi a Gennaro Gattuso, uno degli eroi del 2006, per provare a riportare l'Italia sul palcoscenico iridato. Quando 'Ringhio' sale al timone, il girone è già fortemente indirizzato a favore della Norvegia e, di conseguenza, si percepisce subito che la qualificazione diretta è pura utopia.

    Non resta che centrare l'obiettivo minimo, che l'ex centrocampista del Milan raggiunge non senza qualche scompenso di troppo: su tutti l'incredibile vittoria per 5-4 contro Israele. Alla fine, l'Italia chiude seconda e per il terzo anno di fila è chiamata a giocarsi l'acceso al Mondiale passando dai playoff. Quattro anni dopo l'incubo Macedonia, l'ultimo ostacolo che separa dal Mondiale - dopo il successo con l'Irlanda del Nord - si chiama Bosnia. Tutto in una notte, dunque, sperando in un finale assai diverso dalle precedenti puntate.

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