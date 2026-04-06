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Giampiero Ventura Italy
Leonardo Gualano

L'Italia ancora fuori dai Mondiali, Ventura: "Contro di me una violenza gratuita, dal 2017 non è cambiato nulla"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

L'ex commissario tecnico azzurro, Gian Piero Ventura, ai microfoni di 'Rai Radio 1' spiega: "Bisogna creare centri federali per i giovani".

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Quello che sta vivendo il calcio italiano è, senza ombra di dubbio, il momento più difficile della sua storia.

La Nazionale per la terza volta non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali, rendendo ormai una pressi quella che fino a pochi anni fa era considerata un'eventualità al limite dell'impossibile.

Gian Piero Ventura, che da commissario tecnico fallì la qualificazione ai Mondiali del 2018, in un'intervista a 'Radio Anch'io Sport', ha spiegato i motivi che si nascondono dietro la situazione che si è venuta a creare.

  • "IL SISTEMA NON FUNZIONA"

    "In questi giorni ho sentito tante cose scontate e stantie. Non è colpa del commissario tecnico, che ha certamente le sue responsabilità come tutti gli allenatori quando non ottengono risultati, ma è evidente che non è un problema di presidente federale o di allenatore, ma di cultura e come dissi ai miei tempi, è il sistema che non funziona".

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  • "NON RISOLVI CAMBIANDO ALLENATORE E PRESIDENTE"

    "Facciamo sempre finta di niente, ma nel 2010 siamo usciti al primo turno con la Slovacchia, nel 2014 siamo usciti di nuovo subito, mentre nelle ultime tre occasioni non ci siamo qualificati. Nel mezzo c'è stato un ultimo Europeo bruttissimo ed un altro vinto che rappresenta l'eccezione che conferma la regola. Ci ritroviamo sempre a spiegare, ma il problema non si risolve cambiando allenatore e presidente, è un qualcosa di strutturale e deve intervenire il governo perché se vuoi fare un cambiamento vero, un conto è dire ed un conto è fare".

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  • "SERVONO CENTRI FEDERALI PER I GIOVANI"

    "Dal 2017 non è cambiato nulla e nemmeno abbiamo preso spunto. Ho letto che Baggio aveva proposto 900 pagine di idee ed anche io avevo presentato un report con il quale spiegavo la necessità di comportamenti diversi. I giovani una volta giocavano per strada o negli oratori tutti i giorni, oggi la società è cambiata. Bisogna creare nuovi spazi per loro affinché giochino quattro ore al giorno e non al mese. Bisogna creare centri federali in tutta Italia, con allenatori educatori, capaci e pagati, che non abbiamo l'obiettivo di vincere il torneo, ma di far crescere. Dopo di questo non deve esserci dispersione, perché il passaggio dalla Primavera alla prima squadra è troppo grande".

  • "NEL 2006 C'ERA UNA GENERAZIONE DI FENOMENI"

    "Il commissario tecnico è l'ultimo dei problemi, perché se non viene messo in condizione dovrà sempre lavorare in questo contesto. Nel 2006 abbiamo vinto grazie ad una generazione di fenomeni, avevamo Del Piero, Inzaghi, Toni e Gilardino in panchina. Oggi è diverso, vanno creati i giusti presupposti e dunque avere giovani di qualità messi nelle condizioni di diventare campioni. Vergara ha fatto sette o otto partite buone ed è stato già paragonato a Sivori, è nel Napoli da sempre e non avrebbe mai giocato senza i tanti infortuni. Un altro esempio è Pisilli che avrebbe potuto avere molto più campo alle spalle. In Germania hanno investito centinaia di milioni per i giovani, lavorano anche sullo stress e l'ansia della prestazione derivati dai social".

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  • "I GIOCATORI DI UNA VOLTA ERANO PIU' VALIDI"

    "I giocatori di una volta erano tecnicamente più validi di quelli di oggi, oggi nei settori giovanili l'ambizione dell'allenatore è quello di vincere tornei per fare strada. Bisogna cambiare atteggiamento".

  • "GATTUSO DEVE RIPARTIRE SERENAMENTE"

    "Un consiglio a Gattuso? Avrà tutte le giustificazioni del mondo, ma è dispiaciuto. Quando non raggiungi un obiettivo di senti responsabile. L'importante è che sappia di aver fatto il massimo e deve dunque ripartire serenamente con il suo lavoro e sapere che chi fa questo lavoro può incappare in brutti incidenti di percorso".

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  • "CONTRO DI ME UNA VIOLENZA GRATUITA"

    "Noi siamo stati eliminati dalla Svezia che è poi arrivata quinta ai Mondiali, non siamo stati eliminati da una squadretta. Ci sono stati attacchi personali, a quei livelli sei senza rete ed è troppo facile trovare un capro espiatorio. Situazioni simili sono state gestite in maniera diversa e la cosa ha inciso sulla mia decisione di staccarmi. Nei miei casi c'è stata una violenza gratuita. Io oggi un incarico del genere non lo riprenderei assolutamente e non l'avrei dovuto prendere nemmeno allora. Non c'erano i presupposti e mi resi conto dopo poco tempo di aver preso una decisione sbagliata. Chiunque andrà a fare il commissario tecnico oggi incontra difficoltà".