L'Italia ancora fuori dai Mondiali, Ventura: "Contro di me una violenza gratuita, dal 2017 non è cambiato nulla"

"Il commissario tecnico è l'ultimo dei problemi, perché se non viene messo in condizione dovrà sempre lavorare in questo contesto. Nel 2006 abbiamo vinto grazie ad una generazione di fenomeni, avevamo Del Piero, Inzaghi, Toni e Gilardino in panchina. Oggi è diverso, vanno creati i giusti presupposti e dunque avere giovani di qualità messi nelle condizioni di diventare campioni. Vergara ha fatto sette o otto partite buone ed è stato già paragonato a Sivori, è nel Napoli da sempre e non avrebbe mai giocato senza i tanti infortuni. Un altro esempio è Pisilli che avrebbe potuto avere molto più campo alle spalle. In Germania hanno investito centinaia di milioni per i giovani, lavorano anche sullo stress e l'ansia della prestazione derivati dai social".