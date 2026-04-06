L'Italia ancora fuori dai Mondiali, Ventura: "Contro di me una violenza gratuita, dal 2017 non è cambiato nulla"

Quello che sta vivendo il calcio italiano è, senza ombra di dubbio, il momento più difficile della sua storia.
La Nazionale per la terza volta non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali, rendendo ormai una pressi quella che fino a pochi anni fa era considerata un'eventualità al limite dell'impossibile.
Gian Piero Ventura, che da commissario tecnico fallì la qualificazione ai Mondiali del 2018, in un'intervista a 'Radio Anch'io Sport', ha spiegato i motivi che si nascondono dietro la situazione che si è venuta a creare.