L'Italia al bivio Mondiale contro la Bosnia, Nesta: "Gattuso ci sta male, ha un grande senso di responsabilità"

L'Italia giocherà martedì sera martedì sera, sul campo della Bosnia-Erzegovina, una delle partite più importanti della sua storia recente.
In palio c'è la possibilità di tornare a giocare i Mondiali, dopo aver mancato la qualificazione a quelli del 2018 e del 2022.
La Nazionale Azzurra non può permettersi un terzo fallimento consecutivo e lo sa bene anche Alessandro Nesta, uno che il Mondiale lo ha vinto e che per tanti anni è stato un pilastro dell'Italia.
L'ex difensore di Lazio e Milan, in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato proprio del match che attende gli Azzurri a Zenica.