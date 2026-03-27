Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
NestaGetty Images
Leonardo Gualano

L'Italia al bivio Mondiale contro la Bosnia, Nesta: "Gattuso ci sta male, ha un grande senso di responsabilità"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

Alessandro Nesta, in un'intervista a 'Sky Sport', spiega: "L'Italia è superiore alla Bosnia, il problema è la pressione".

Pubblicità

L'Italia giocherà martedì sera martedì sera, sul campo della Bosnia-Erzegovina, una delle partite più importanti della sua storia recente.

In palio c'è la possibilità di tornare a giocare i Mondiali, dopo aver mancato la qualificazione a quelli del 2018 e del 2022.

La Nazionale Azzurra non può permettersi un terzo fallimento consecutivo e lo sa bene anche Alessandro Nesta, uno che il Mondiale lo ha vinto e che per tanti anni è stato un pilastro dell'Italia.

L'ex difensore di Lazio e Milan, in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato proprio del match che attende gli Azzurri a Zenica.

  • "CONTRO L'IRLANDA DEL NORD MI SONO PREOCCUPATO"

    "Vedendo Italia-Irlanda del Nord anche io mi sono preoccupato nel primo tempo. Se i valori poi escono fuori non c'è partita con nessuna di queste squadre con le quali stiamo facendo lo spareggio".

    • Pubblicità

  • "LA PRESSIONE IL PROBLEMA"

    "Il problema è la pressione e la sua gestione. La maglia dell'Italia mette una pressione che, con tutto il rispetto, è diversa da quella che metta la maglia della Bosnia o dell'Irlanda del Nord. Il primo tempo di Bergamo è stato frutto della pressione e di una posta in palio troppo alta".


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "DURISSIMA IN BOSNIA"

    "Bisogna essere consapevoli del fatto che sarà durissima, ancora più dura che con l'Irlanda del Nord. Si giocherà in trasferta, in un ambiente caldissimo e contro un avversario con valori superiori. Il tarlo di non andare a fare i Mondiali è tale che servono giocatori pronti".

  • "LA VITTORIA DEL 2006 HA AIUTATO IL CALCIO ITALIANO"

    "Qualificarci per i Mondiali non rappresenta un'impresa dal punto di vista tecnico, perché siamo più forti degli altri, ma mentale. Dovremo essere lucidi, avere coraggio e non spaventarci. Nel 2006 la vittoria dei Mondiali ha aiutato il calcio italiano dopo Calciopoli ed oggi il nostro calcio ha bisogno della Nazionale, è lei che deve trascinarlo. Dobbiamo fare i Mondiali e i giocatori devono sentire questa responsabilità".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "FACCIO I COMPLIMENTI A BASTONI"

    "Devo fare i complimenti a Bastoni, perché gli hanno rotto le scatole con la storia della simulazione. Contro l'Irlanda del Nord, pur non essendo al meglio, ha fatto una grande partite. Io non gli farò mai la morale, anche io che passavo per un giocatore corretto ho simulato tantissime volte".

  • "GATTUSO CI STA MALE"

    "Conosco benissimo Rino e ci sta male, si sente responsabile di questa situazione e farà di tutto affinché l'Italia vada ai Mondiali. Contro l'Irlanda del Nord l'ho visto teso nel primo tempo, ha un senso di responsabilità davvero troppo grande".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH
Italia crest
Italia
ITA