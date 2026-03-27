L'Italia al bivio Mondiale contro la Bosnia, Nesta: "Gattuso ci sta male, ha un grande senso di responsabilità"

"Qualificarci per i Mondiali non rappresenta un'impresa dal punto di vista tecnico, perché siamo più forti degli altri, ma mentale. Dovremo essere lucidi, avere coraggio e non spaventarci. Nel 2006 la vittoria dei Mondiali ha aiutato il calcio italiano dopo Calciopoli ed oggi il nostro calcio ha bisogno della Nazionale, è lei che deve trascinarlo. Dobbiamo fare i Mondiali e i giocatori devono sentire questa responsabilità".